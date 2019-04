Samsung onderzoekt schermdefecten op reviewexemplaren Galaxy Fold

Samsung heeft gereageerd op de problemen die Amerikaanse reviewers ervaren met de Galaxy Fold-smartphone. De fabrikant gaat de schermdefecten per exemplaar onderzoeken en duidelijk maken dat gebruikers de plastic laag over het scherm aan de binnenkant niet mogen verwijderen.

Samsung houdt vooralsnog vast aan de release van de Galaxy Fold volgende week, schrijft Techcrunch. "Wij gaan deze exemplaren grondig inspecteren om de oorzaak van deze zaak vast te stellen", zegt de fabrikant in een statement. De reviewers hebben de defecte exemplaren woensdag bij Samsung ingeleverd.

Van de vier defecte exemplaren waren er twee waarbij de reviewers de plastic laag over het scherm hadden verwijderd, in de veronderstelling dat het een manier was om de telefoon bij transport te beschermen. Samsung had een dag na het uitdelen van de reviewexemplaren een mail gestuurd dat het verwijderen van de laag tot schade kan leiden, iets dat ook in de handleiding staat.

Bij twee andere exemplaren ging het om andere problemen, waarvoor ogenschijnlijk nog geen verklaring is. Het onderzoek zal moeten uitwijzen waar dat aan ligt. Samsung zegt niet hoeveel exemplaren het heeft uitgedeeld aan Amerikaanse media, maar vermoedelijk gaat het om enkele tientallen tot honderden.

Het gebeurt incidenteel dat reviewexemplaren van smartphones defecten vertonen, maar het gebeurt niet vaak dat er binnen korte tijd meerdere meldingen over problemen met hetzelfde component naar buiten komen. De Galaxy Fold komt volgende week uit in de Verenigde Staten en ligt over twee weken in de winkels in Nederland. Tweakers publiceerde maandag een preview van de vouwbare smartphone.

Terugkijken: videopreview van de Galaxy Fold