Gerucht: Samsung roept reviewmodellen Galaxy Fold terug

Samsung roept de reviewmodellen van de Galaxy Fold terug. Dat meldt Reuters op basis van een anonieme bron binnen het bedrijf. Samsung wil de gebroken schermen bij reviewmodellen nader onderzoeken.

Nadat Samsung maandag met het bericht kwam dat de Galaxy Fold later uitkomt dan verwacht brengt Reuters dinsdag het gerucht dat ook de reviewmodellen worden teruggeroepen. Het bedrijf zou de gebroken schermen willen onderzoeken. In sommige gevallen trokken reviewers een laagje dat zij aanzagen als een screenprotector van de telefoon af. Op Twitter bleek dat reviewers wel gewaarschuwd werden om het laagje er niet af te halen. Die waarschuwing bleek niet duidelijk genoeg te zijn of zat niet op alle modellen.

Voor de release van zijn smartphone bracht Samsung een video uit waarin het vouwmechanisme van de Galaxy Fold getest wordt. Het bedrijf gaf toen aan dat het toestel ontworpen is om 200.000 keer open- en dichtgeklapt te kunnen worden.