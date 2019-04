Tesla belooft een miljoen autonome 'robottaxi's' in 2020

Tesla wil tot een eigen deelplatform komen waarbij eigenaren hun Tesla's via een app kunnen inzetten als robottaxi. Zij kunnen daar geld mee verdienen. Eind 2020 moeten er een miljoen robottaxi's rondrijden. Gebruikers kunnen de zelfrijdende Tesla-taxi's oproepen via de app.

Elon Musk heeft tijdens een presentatie voor investeerders, genaamd 'Autonomy Day', een plan van Tesla gepresenteerd om vanaf volgend jaar een netwerk van autonoom rijdende robottaxi's op te zetten. Het idee is dat de eigenaren hun Tesla's ter beschikking kunnen stellen aan het Tesla Network, waarin de voertuigen dienst kunnen doen als een soort alternatief voor bijvoorbeeld Uber-auto's.

De taxidienst moet mogelijk worden door de integratie van een eigen, door Tesla ontwikkelde chip in de Tesla-auto's. Die chip in combinatie met vernieuwde software zou vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar moeten leiden tot een situatie waarin de bestuurder zijn aandacht niet meer hoeft te richten op het rijden en er dus sprake zou zijn van volwaardige autonoom rijdende auto's.

Volgens Musk is het 'idioot om iets anders dan een Tesla te kopen'. Dat licht hij toe door te wijzen op de optie voor Tesla-eigenaren om hun auto via de app toe te voegen als 'deelauto', zodat andere app-gebruikers een Tesla als een autonome taxi kunnen oproepen om van a naar b te komen. Musk claimt dat een Tesla Model 3 als robottaxi 30.000 dollar per jaar kan opleveren. Dit bedrag is voor de eindgebruiker nadat Tesla er een percentage van heeft afgehaald. Musk verwacht dat Tesla tussen de 25 en 30 procent van de omzet zal vragen. Zodra de software ver genoeg is ontwikkeld en de auto's volledig autonoom zijn, hebben ze volgens de topman een waarde van ongeveer 200.000 dollar als ze onderdeel zijn van het zelfrijdende netwerk.

Ook gebruikers van de Tesla-robottaxi's hebben hier volgens Musk baat bij. Hij zegt dat de gemiddelde kosten van een deelplatform momenteel op ongeveer 2 of 3 dollar per mijl liggen, terwijl Tesla's programma waarschijnlijk op minder dan 0,18 dollar per mijl uitkomt. Musk zegt wel dat eerst goedkeuring van de relevante autoriteiten nodig is voor het deelplatform gebruikt kan worden.