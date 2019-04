Tesla presenteert zelfontworpen chip voor volledig autonoom rijdende auto's

Tesla heeft meer informatie gepresenteerd over de 'Full Self-Driving Computer', waarover eerder deze maand bekend werd dat deze in productie is. Het gaat om een zelfontworpen chip, een neurale accelerator, en die is volgens het bedrijf 'objectief gezien de beste chip in de wereld'.

Tijdens de presentatie voor investeerders werd beweerd dat de chip een verbetering met een factor 21 mogelijk maakt ten opzichte van de vorige generatie Tesla Autopilot-hardware van Nvidia. Ten opzichte van de Tesla Autopilot 2.5 zou de hardware ook 20 procent minder kosten. De chips, die op termijn via een over-the-air-update de volledig zelfrijdende functies mogelijk moeten maken, worden door Samsung gemaakt op een 14nm-finfet-procedé. Volgens Musk heeft Tesla geconcludeerd dat er geen chip is die van de grond af aan is opgebouwd voor specifiek neurale netwerken. Op basis daarvan is besloten om zelf een chip te ontwikkelen om de zelfrijdende functionaliteit mogelijk te maken.

Pete Bannon, de man die bij Tesla aan het hoofd staat van de Autopilot-hardware, zei tijdens de presentatie dat de chip 2100 beelden per seconde kan verwerken. Deze beelden zijn afkomstig van de acht voortdurend opererende camera's die Tesla-auto's aan boord hebben. Dit komt neer op 2,5 miljard pixels per seconde. Deze input moet worden verwerkt door de image signal processor, wat met 1 gigapixel per seconde gaat via een 24bit-pijplijn. Hierbij kan ook tone mapping en ruisreductie worden toegepast. Het lpddr4 en de 128bit-geheugenbus leveren een piekbandbreedte van 68GB/s op. Voor deze beeldinformatie is er de neurale netwerkprocessor die uit 9216 eenheden bestaat. Deze draaien op 2GHz en halen 36 tops per chip, dus 72 tops in totaal aangezien er twee accelerators zijn. Verder is er ondersteuning voor h.265 aanwezig.

Tijdens de presentatie heeft Tesla hun nieuwe chip vergeleken met de de Drive Xavier-chip van Nvidia. De chip van Tesla komt uit op 144 tops en die van Nvidia op 21 tops, claimt het autobedrijf. Nvidia heeft hier echter de nodige kritiek op en vindt het geen eerlijk vergelijking. Tegen Marketwatch heeft een woordvoerder van Nvidia laten weten dat alleen bij de Nvidia Drive AGX Pegasus sprake zou zijn geweest van een correcte vergelijking. Deze haalt volgens Nvidia 320tops. Daarnaast meldt de woordvoerder dat de Xavier-chip niet 21 maar 30tops haalt en in feite slechts is gemaakt voor bepaalde hulpsystemen en niet voor volledig autonoom rijden.

Deze nieuwe Tesla-chips zitten in alle sinds maart geproduceerde Model S- en X-auto's en de Model 3-exemplaren die sinds 12 april zijn geproduceerd. Bestaande Tesla-eigenaren die de ‘Full Self-Driving package’ in de komende maanden aanschaffen krijgen de hardware alsnog gemonteerd. De computers worden achter het dashboardkastje gemonteerd en bestaan uit twee chips, zodat het systeem blijft werken als een van de twee de geest geeft. Daartoe is er ook een aparte stroomvoorziening toegepast voor elk van de chips.

Naast de details over de Full Self-Driving Computer heeft Musk herhaald dat Tesla zich voor autonoom rijden blijft richten op camera's en radar. Lidars, die door veel andere bedrijven worden gezien als cruciaal voor volledig autonoom rijden, wordt door Musk wederom afgewezen. "Iedereen die afhankelijk is van lidar is gedoemd te mislukken". Hij vindt het duur en onnodig. De topman erkent overigens wel dat het nog een aanzienlijke uitdaging is om de software zover te krijgen voordat volledige autonomie een feit is, maar dat zou met de robottaxi's tegen eind 2020 een feit moeten zijn.

De claim dat de Full Self-Driving Computer 20 procent goedkoper zou zijn dan de voorgaande hardware is opvallend. Elon Musk maakte vorige week namelijk bekend dat de prijs van de Full Self Driving-upgrade voor Tesla-auto's na 1 mei gestaag duurder gaat worden. De toename zou rond de drieduizend dollar liggen.