Nvidia schrapt Tesla-naam vanwege automerk

Nvidia is gestopt met het gebruik van de naam Tesla voor zijn datacenter-gpu's. Dat blijkt onder andere uit aanpassingen op de website. De fabrikant zou die beslissing gemaakt hebben om verwarring met het automerk te voorkomen. Nvidia gebruikte de naam sinds 2007.

De merknaam Tesla wordt op de datacenterpagina van de Nvidia-website niet meer vermeld. Een aantal dagen geleden was dat nog wel het geval. Dat is zichtbaar door de pagina te bezoeken via Archive.org. Producten als de Tesla P100 en Tesla P40 heten nu simpelweg Nvidia P100 en Nvidia P40. Veel pagina's op de Nvidia-website zijn aangepast, maar de Tesla-naam komt nog wel terug in url's en in documenten.

Bij de introductie van de Ampere-architectuur vorige week noemde Nvidia de Tesla-naam ook niet. De nieuwe A100-gpu wordt aangeduid als Nvidia A100, terwijl de verwachting was dat het om de Tesla A100 zou gaan als opvolger van de Tesla V100. Nvidia heeft het schrappen van de Tesla-merknaam zelf niet genoemd.

Nvidia heeft volgens de Duitse website Heise bevestigd dat het gestopt is met het gebruik van de Tesla-naam, om verwarring met het automerk te voorkomen. Nvidia mag de naam overigens wel gebruiken, de gpu-kaartenmaker heeft een registratie op het handelsmerk en bracht sinds 2007 al Tesla-kaarten uit. De eerste Tesla-gpu was de Tesla C870, op basis van dezelfde gpu als de GeForce 8800.

Nvidia-website op respectievelijk 14 mei en 20 mei.