Eerste benchmarkresultaten van Nvidia A100-gpu verschijnen bij OctaneBench

Er is een benchmark verschenen van Nvidia's A100-gpu op basis van de Ampère-architectuur. De Octane-benchmark toont dat de gpu zo'n 43 procent sneller is dan de huidige Turing-gpu's, zonder gebruik van raytracing.

De benchmarks werden gedeeld door Jules Urbach, de ceo van Otoy. Dat is een bedrijf dat zich specialiseert in cloudgraphics. Urbach meldt dat de Nvidia A100 in zijn tests ongeveer 43 procent sneller is dan de huidige Turing-architectuur in de Octane-benchmark van Otoy. Het gaat hierbij om de sxm4-variant met een tdp van 400W. De pci-e-variant van de A100 heeft een tdp van 250W, maar heeft verder vergelijkbare specificaties. Die snelheidsverbetering komt ook naar voren wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van raytracing. Voor de A100 gebruikte Urbach bijvoorbeeld de 'standaard OB4-benchmark' op een Linux 5.3-systeem, zonder raytracing. Daarin behaalde de videokaart een score van 446 punten, zo meldt de ceo.

Ter illustratie: op het moment van schrijven is de snelste gpu in de OctaneBench-database de Nvidia Titan V-gpu, die 401 punten haalt. Daarmee is de A100 ongeveer 11 procent sneller. De snelste Turing-videokaart in de OctaneBench-database is de Titan RTX-gpu, met een score van 322. Daarmee is de A100 uit Urbachs tests ongeveer 40 procent sneller. Een GRID-versie van de RTX 8000 doet het overigens iets beter in OctaneBench, met een score van 328.

Nvidia kondigde zijn Ampère-architectuur en de A100-gpu in mei aan. Die gpu heeft een die-size van 826 mm² en is vooral bedoeld voor datacenters of andere hpc -toepassingen. Vooralsnog wordt de nieuwe architectuur alleen gebruikt in de A100-gpu, maar op termijn komen er ook GeForce-videokaarten voor gamers op basis van Ampère. Het is nog niet bekend wanneer Nvidia dergelijke gpu's uitbrengt.

Een screenshot van de huidige Octanebench-resultaten. Afbeelding via Otoy