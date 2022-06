Ricoh toont high-end aps-c-dslr van Pentax en noemt zoeker met 1.05x-vergroting

Camerafabrikant Ricoh heeft in een video de aankomende aps-c-vlaggenschipcamera van Pentax laten zien. Behoorlijk wat details worden nog onder de pet gehouden, maar een in het oog springende eigenschap is de optische zoeker. Deze krijgt een vergroting van 1.05x.

In de Engels ondertitelde video houdt een fotograaf de camera vast en stelt hij tevens wat vragen aan het hoofd van Ricohs product planning-afdeling, Shigeru Wakashiro. Wakashiro geeft aan nog niet alle details te kunnen delen, maar hij zegt stil te staan bij enkele features die volgens hem het belangrijkst zijn. Een daarvan is de optische zoeker. Die krijgt volgens hem een vergroting van 1.05x.

Wakashiro licht in de video toe dat dit mede is bereikt door de ontwikkeling van een nieuw pentaprisma, waar Ricoh in 2017 al aan zou zijn begonnen. Hij zegt dat een geheel nieuwe, glazen pentaprisma is ontwikkeld met een hoge refractie. Wakashiro zegt dat de vergroting niet te danken is aan een grotere oogschelp met nieuwe optische elementen. Hij meldt dat glas met een hoge mate van lichtbreking moeilijk is te produceren en dat hierbij voor de nieuwe camera een niet nader genoemd materiaal is gebruikt dat nog nooit eerder bij een camera zou zijn toegepast.

Een vergroting van 1.05x voor de vergroting komt in de buurt van de vergroting die doorgaans gangbaar is bij fullframecamera's en is vergelijkbaar met de vergroting van bijvoorbeeld de D500, een high-end aps-c-camera van Nikon. Volgens Wakashiro is de helderheid ook verbeterd en is die 10 procent hoger dan het beeld door de zoeker van de Pentax KP. Ten opzichte van de KP, Pentax' meest recente aps-c-camera, is de handgreep verbeterd, is een schermpje bovenop toegevoegd, maar het formaat is relatief compact gebleven en komt overeen met de KP.

Andere details zijn veelal nog onbekend, zoals eventuele verbeteringen op het vlak van de autofocus, een onderdeel waar Pentax-camera's doorgaans geen heel hoge ogen gooien. Ook is nog onduidelijk hoe de constructie van het scherm op de achterkant in elkaar zit. In ieder geval is er een joystick zichtbaar op de achterkant en zijn er twee sd-kaartjes in de camera te stoppen. Vermoedelijk is net als bij de inmiddels wat verouderde vorige vlaggenschip, de K-3 II, de kenmerkende astrotracer-functionaliteit aanwezig. Daarmee is de sensor aan de hand van de geïntegreerde gps-functie en het kalibreren van een intern elektronisch kompas in staat de sterren voor een bepaalde tijd te volgen. Het is nog onduidelijk wanneer de camera precies uitkomt en voor welke prijs.