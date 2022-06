'Samsung Galaxy Buds Live-oordoppen met actieve noisecancelling kosten 190 euro'

Er zijn specificaties van de aankomende Galaxy Buds Live-oordoppen van Samsung verschenen. De draadloze oordoppen hebben een boonvormig ontwerp en bieden onder andere actieve noisecancelling. De oordoppen zouden zo'n 190 euro kosten.

De informatie wordt gedeeld door de Duitse techsite WinFuture, die eerder deze week ook details over de Galaxy Note 20- en Note 20 Ultra-smartphones deelde. Er gaan al langer geruchten rond over deze Galaxy Buds Live, hoewel er nog geen concrete specificaties bekend waren. Wel werd verwacht dat de oordoppen actieve noisecancelling zouden krijgen, wat inmiddels door de informatie WinFuture bevestigd lijkt te zijn.

De oordoppen staan volgens WinFuture bij Samsung intern bekend als de 'Bean'-oordoppen, wat te danken is aan de vorm van de oordoppen. Volgens WinFuture heeft Samsung de Galaxy Buds Light op deze manier vormgegeven, omdat een dergelijk ontwerp 'de oren van gebruikers beter moet opvullen'. Samsung levert rubberen opzetstukken mee in drie verschillende maten.

De oordoppen krijgen elkeen 12mm-driver van AKG en hebben twee geïntegreerde interne en externe microfoons. De oordoppen wegen elk 5,6 gram. De accu's in de oordoppen zouden 7,5 uur mee moeten gaan zonder noisecancelling, schrijft WinFuture. Om die accuduur te halen moet de zogeheten Always on Microphone uitstaan. Deze wordt gebruikt voor het uitvoeren van stemcommando's via Bixby, Samsungs spraakassistent. Als noisecancelling en deze microfoon wel worden gebruikt, daalt de accuduur volgens WinFuture naar 5,5 uur voor het afspelen van muziek en naar 4,5 in combinatie met actieve noisecancelling.

De oordoppen worden geleverd in een vierkante behuizing met afgeronde hoeken. Deze functioneert ook als oplader. In totaal moeten de oordoppen hiermee maximaal 28 uur meegaan, wanneer de oordoppen tussentijds meermaals worden opgeladen. De meegeleverde case kan draadloos worden opgeladen via de qi-standaard, maar beschikt ook over een usb-c-aansluiting.

WinFuture schrijft dat Samsung de Galaxy Buds Live waarschijnlijk samen met de aankomende Note 20-smartphones uitbrengt. Naar verwachting worden die telefoons in augustus aangekondigd. De Duitse techsite meldt dat de draadloze oordoppen volgens 'dealerinformatie' rond de 190 euro zullen kosten, hoewel dit per land kan verschillen.

Afbeeldingen via WinFuture