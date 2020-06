Samsung-app verraadt komst Galaxy Watch 3 en nieuwe Galaxy Buds

In de jongste update van de Samsung Galaxy Wearable-app zijn bestanden aangetroffen die wijzen op een Galaxy Watch 3 en de Galaxy Buds-oordoppen. Samsung heeft nog geen van beide producten officieel aangekondigd.

Afbeeldingendata in de onlangs geüpdatete Galaxy Wearable-app verwijst volgens XDA Developers naar de twee nieuwe Samsung-producten. Het eerste product is een nieuwe smartwatch, die de naam Galaxy Watch 3 moet krijgen. Deze naam is opvallend, aangezien Samsung nooit een Galaxy Watch 2 heeft uitgebracht. De eerste Galaxy Watch kwam halverwege 2018 op de markt. Sindsdien heeft Samsung wel een Galaxy Active en een Galaxy Active 2 uitgebracht. Vermoedelijk vreest Samsung dat consumenten een Galaxy Watch 3 gaan vergelijken met de Active 2, een apparaat dat sinds september 2019 te koop is.

Eerder deze maand verscheen er al een nieuwe Galaxy Watch-versie bij de FCC. Volgens de FCC krijgt deze nieuwe versie afmetingen van 41mm en 45mm. Optioneel krijgt de Watch 3 lte-ondersteuning. Verder krijgt het horloge ondersteuning voor wifi en bluetooth. Het horloge moet waterdicht zijn tot een diepte van 50 meter.

Het tweede apparaat dat in de Galaxy Wearable-app wordt genoemd, krijgt volgens de data de naam Buds Live mee. De afbeelding verwijst naar een boonvorming oortje. Over deze oordoppen is minder bekend. Volgens techjournalist Evan Blass werkt Samsung aan Galaxy Buds met actieve ruisonderdrukking. Misschien gaan deze Galaxy Buds Live dit krijgen, evenals betere interne luidsprekers, schrijft XDA Developers.

Volgens de site wijst dergelijke appdata op producten die bijna klaar zijn. Misschien onthult Samsung de nieuwe apparaten begin augustus, tegelijk met de Galaxy Note 20 en de Galaxy Fold 2.