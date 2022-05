Ook oudere Galaxy Watch-modellen krijgen valdetectie met gevoeligheidsopties

Samsung gaat bepaalde functies van de Galaxy Watch4 voor enkele oudere Galaxy Watch-modellen uitbrengen. Zo krijgen de horloges uitgebreidere valdetectie-opties, en wordt het mogelijk om vrienden en familie uit te dagen via de Group Challenge-app.

De software-update waardoor de nieuwe functies beschikbaar komen is meteen te downloaden, schrijft Samsung. De geavanceerde valdetectiefunctie van de Galaxy Watch4 komt hiermee beschikbaar voor de Galaxy Watch Active2 en Galaxy Watch3. Met deze app merken de horloges het als de drager hard valt, en kunnen ze automatisch een SOS-bericht sturen naar vooraf geselecteerde telefooncontacten. Met de uitgebreidere opties is de gevoeligheid van de valdetectie in te stellen, al raadt Samsung de 'High Sensitivity'-optie alleen aan voor mensen die over het algemeen niet 'heftig' bewegen, maar wel een hoge kans hebben om te vallen.

De Group Challenge-app krijgt daarnaast een update, waarmee het mogelijk wordt om familie en vrienden uit te nodigen voor een 'sportieve uitdaging', zowel individueel als in teamverband. Zo kunnen gebruikers een wedstrijd instellen waarin degene die binnen drie dagen de meeste stappen zet, wint. Via een ranglijst is dan te zien hoeveel stappen elke deelnemer al heeft gezet. Ten slotte voegt de update tien wijzerplaten toe aan de oudere Watch-modellen, die eerst alleen op de Watch4 beschikbaar waren.