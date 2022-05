Phil Spencer suggereert dat The Elder Scrolls 6 exclusieve Xbox-titel wordt

In een interview met het Britse GQ lijkt Xbox-topman Phil Spencer te bevestigen dat The Elder Scrolls VI exclusief voor het Xbox-platform uitkomt. Het wordt niet gebracht als een vaststaand feit, maar gelet op de woorden het lijkt zo goed als zeker een Xbox-exclusive te gaan worden.

In het interview staat een korte passage waarin de redacteur van GQ uitlatingen van Spencer parafraseert. Daaruit wordt duidelijk dat de Xbox-topman het scenario van Starfield ook voor zich ziet voor The Elder Scrolls VI. Starfield wordt een belangrijke, nieuwe scifi-franchise voor Bethesda en Microsoft en het is al bevestigd dat dat een exclusieve titel voor het Xbox-platform wordt. Deze zal volgend jaar november uitkomen en het belooft een van de grootste games van dat jaar te worden.

Spencer zegt in een toelichting dat het 'niet gaat om het straffen van welk ander platform dan ook'. "Ik geloof fundamenteel dat alle platforms kunnen blijven groeien. Maar om op Xbox aanwezig te zijn, wil ik dat we in staat zijn om het volledige pakket van wat we hebben, in te kunnen zetten. En dat is het geval als ik denk aan Elder Scrolls VI. Dat is het geval als ik denk aan welke van onze franchises dan ook."

Hij doelt hier op het volledige pakket van features en opties die het Xbox-ecosysteem biedt, waarbij Spencer Xbox Live, Game Pass, Cloud Gaming, vriendenlijsten en Save-states noemt. Een dergelijk, volledige aanbod van Xbox-features en -platformmogelijkheden rondom The Elder Scrolls VI zou waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest als de game niet exclusief op de Xbox speelbaar zou zijn, zo lijkt de suggestie te zijn.

Nadere inhoudelijke details over The Elder Scrolls VI als game werden nauwelijks gegeven, behalve de opmerking dat de basis van de technologie van Starfield de next-gen features levert voor The Elder Scrolls VI. Die opmerking komt overigens niet van Spencer, maar van Todd Howard. Hij is game director bij Bethesda Game Studios; de redacteur sprak na het gesprek met Spencer ook anderen zoals Howard. The Elder Scrolls VI bevindt zich nog in een zeer vroege fase van de ontwikkeling; het gaat waarschijnlijk nog wel zo'n vijf jaar duren voordat de game uitkomt.

Spencer gaf in maart al aan dat sommige nieuwe Bethesda-games alleen naar Xbox en pc komen, maar toen werden er nog geen namen genoemd. In juni veranderde dat en werd duidelijk dat Starfield een exclusief voor de Xbox Series-consoles en de pc verschijnt. Deze onzekerheid over de beschikbaarheid van Bethesda-titels voor alle platformen komt voort uit de eerdere overname van Bethesda door Microsoft. Daarmee kreeg Microsoft niet alleen populaire franchises als The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom en Quake in handen, maar dus ook nieuwe, nog uit te komen titels.

Het is overigens precies tien jaar geleden dat The Elder Scrolls V: Skyrim uitkwam. Dat gebeurde in november 2011 op de PlayStation 3, Xbox 360 en Windows. De uitgebreide game met een Middeleeuwse fantasy-setting game bracht Bethesda veel succes en is naderhand nog allerlei keren opnieuw uitgebracht. Het gaan dan om versies voor bijvoorbeeld de Nintendo Switch of een verbeterde versie voor de nieuwste consoles.