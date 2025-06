Bethesda voorziet Skyrim van nieuw Creations-systeem voor betaalde mods

Bethesda heeft een nieuwe grote update uitgebracht voor The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. De game krijgt onder meer een nieuw Creations-systeem voor betaalde mods en nieuwe mogelijkheden voor modmakers. De game krijgt ook Steam Deck- en ultrawideondersteuning.

Bethesda introduceert in de nieuwe update een functie genaamd Creations, als vervanging voor de bestaande Creation Club in Skyrim Special Edition. Gebruikers die via de voorgaande Creation Club al content of Creation Credits hebben gekocht, kunnen die blijven gebruiken. De nieuwe versie lijkt modmakers vooral aan te moedigen om betaalde content te maken en in-game beschikbaar te stellen.

Modmakers kunnen Creations-mods nog altijd zelfstandig gratis beschikbaar stellen, maar kunnen zich nu ook aanmelden voor het Bethesda Game Studios Verified Creator-programma. Daarmee kunnen ze betaalde mods uitbrengen voor Skyrim en daarvoor royalty's ontvangen. Bethesda noemt geen concreet royaltypercentage voor modmakers. Het nieuwe Creations-systeem is per direct beschikbaar.

Skyrim Special Edition krijgt verder een update met onder meer officiële ondersteuning voor ultrawidemonitors. De game wordt nu ook officieel ondersteund op de Valve Steam Deck-handheld, zo schrijft het bedrijf. Verder krijgen modmakers toegang tot een nieuwe Creation Kit met nieuwe assets art en scripting.