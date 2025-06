Phil Spencer: Starfield heeft twaalf miljoen spelers

Phil Spencer heeft bekendgemaakt dat Starfield sinds de release door meer dan twaalf miljoen spelers is gespeeld. Volgens de Xbox-topman is het doel om de game meer dan tien jaar na de release nog interessant te houden voor spelers, zoals bij Skyrim het geval was.

Tijdens het CCXP-evenement in Brazilië zei Spencer dat de ruimte-rpg Starfield nog altijd in de top tien van meest gespeelde games van Xbox-studio's staat. Daarnaast heeft het team achter de game er vertrouwen in dat de game nog 'vele jaren zeer hoog in de gameplayranglijsten zal staan'. De Xbox-topman beloofde verder dat er meer content naar Starfield komt.

Eerder kondigde Bethesda al aan dat er in 2024 officiële modondersteuning naar de game komt. In november voegde de ontwikkelaar ook officiële ondersteuning toe voor Nvidia DLSS. Daarnaast is al bekend dat de eerste uitbreiding, Shattered Space, onderweg is. Een officiële releasedatum is nog niet naar buiten gebracht, maar geruchten wijzen op een release in de eerste helft van 2024. In september maakte Bethesda al bekend dat Starfield de grootste 'launch' van de studio ooit was. Toen was de game door ruim zes miljoen mensen gespeeld.