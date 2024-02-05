'Microsoft overweegt aankomende Indiana Jones-game later uit te brengen op PS5'

Microsoft overweegt de aankomende game Indiana Jones and the Great Circle ook uit te brengen op de PlayStation 5-console van Sony. De game zou dan aanvankelijk alleen voor Xbox-consoles verschijnen en na een 'vrij korte periode' ook uitgebracht worden op de PS5.

The Verge meldt op basis van een ingewijde dat Microsoft bij meerdere games de afweging maakt of het een Xbox-exclusive wordt of dat de game op een later moment ook op de PS5 of Nintendo Switch verschijnt. Naast de aankomende Indiana Jones-game zijn er enkele geruchten over de komst van de reeds uitgebrachte titels Hi-Fi Rush, Sea of Thieves en Starfield naar andere platforms.

Uit FTC-zittingen bleek dat Microsoft aanvankelijk van plan was om Indiana Jones and the Great Circle uit te brengen voor meerdere consoleplatforms. Na de overname van Bethesda door Microsoft zou echter besloten zijn om alle Bethesda-games exclusief uit te brengen op Xbox-consoles.

De release van Indiana Jones and the Great Circle staat gepland voor december 2024 voor Xbox-consoles en pc. Het is niet duidelijk binnen welke termijn de game naar de PS5 zou komen, gezien Microsoft zijn multiplatformaanpak naar verluidt nog niet heeft afgerond. De toekomstige Indiana Jones-game, die al in 2021 werd aangekondigd, wordt ontwikkeld door MachineGames en uitgebracht door Bethesda.