'Microsoft overweegt aankomende Indiana Jones-game later uit te brengen op PS5'

Microsoft overweegt de aankomende game Indiana Jones and the Great Circle ook uit te brengen op de PlayStation 5-console van Sony. De game zou dan aanvankelijk alleen voor Xbox-consoles verschijnen en na een 'vrij korte periode' ook uitgebracht worden op de PS5.

The Verge meldt op basis van een ingewijde dat Microsoft bij meerdere games de afweging maakt of het een Xbox-exclusive wordt of dat de game op een later moment ook op de PS5 of Nintendo Switch verschijnt. Naast de aankomende Indiana Jones-game zijn er enkele geruchten over de komst van de reeds uitgebrachte titels Hi-Fi Rush, Sea of Thieves en Starfield naar andere platforms.

Uit FTC-zittingen bleek dat Microsoft aanvankelijk van plan was om Indiana Jones and the Great Circle uit te brengen voor meerdere consoleplatforms. Na de overname van Bethesda door Microsoft zou echter besloten zijn om alle Bethesda-games exclusief uit te brengen op Xbox-consoles.

De release van Indiana Jones and the Great Circle staat gepland voor december 2024 voor Xbox-consoles en pc. Het is niet duidelijk binnen welke termijn de game naar de PS5 zou komen, gezien Microsoft zijn multiplatformaanpak naar verluidt nog niet heeft afgerond. De toekomstige Indiana Jones-game, die al in 2021 werd aangekondigd, wordt ontwikkeld door MachineGames en uitgebracht door Bethesda.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 07:49
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05-02-2024 • 07:49

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itaalol 5 februari 2024 07:55
Wat ik me dan afvraag is of de eerste reacties er op duidden dat de game ontzettend tegen zal vallen en door het (later) op de PS5 uit te brengen wat extra inkomsten worden gegenereerd.
bazzemans @itaalol5 februari 2024 08:03
Waarschijnlijk gewoon een numbersgame. Onderaan de streep zal Microsoft het meeste winst maken door de game ook op PS uit te brengen. De slag qua consolegeneratie gaan ze met deze game niet meer winnen. Microsoft kan beter de PS-gamers kennis laten maken met Indiana Jones en daarvan flink verkopen en een vervolg als USP laten worden voor de volgende generatie XBOX.
JBVisual @bazzemans5 februari 2024 08:57
Een lange termijn visie is ook erg belangrijk.
Een van de grote voordelen van de Xbox is de backwards compatibility tot zelfs de eerste generatie Xbox.

Nu zal deze game daar absoluut geen verschil in brengen, maar met bepaalde games kan het dus handig zijn deze niet voor de concurrent uit te brengen.
Bij nieuwe consoles zijn het aantal games altijd beperkt in het begin, waardoor het meenemen van de oudere games een toegevoegde waarde kan zijn.

Als deze ook voor een concurrent zijn uitgebracht is dat portfolio ook weer iets groter.

Dit is nu ook direct het gevaar voor Microsoft, het aantal PlayStation consoles ligt nu zodanig hoog dat het voor derde partij ontwikkelaars eigenlijk een risico wordt door Xbox exclusieve games uit te brengen voor Xbox. (Wat alleen met een grote zak geld gecompenseerd kan worden)

Maar als bij PS6 straks ook weer BC ondersteund, dan zal deze groep gamers dus ook sneller naar een PlayStation overstappen dan naar een Xbox.
Dit is dus ook de enige reden voor Microsoft om gamepass aan te bieden onder kostprijs. (Ik geloof er namelijk zelf niks van dat gamepass überhaupt al quite speelt)
Aaargh! @JBVisual5 februari 2024 09:03
Uiteindelijk is Microsoft een softwarebedrijf, ik verwacht dat ze de SEGA route op gaan en stoppen met het produceren van console hardware en zich puur richten op de games. Hoe zinvol is het je eigen console te blijven produceren als die voor geen meter verkoopt?
icecreamfarmer @Aaargh!5 februari 2024 09:15
Omdat die wel goed verkoopt en winstgevend is?
Plus je kwijnt op ene gegeven moment weg.
nhimf @Aaargh!5 februari 2024 09:17
Maar waar komt die onzin vandaan dat de Xbox voor geen meter verkoopt. Van wat ik terug kan vinden is het iets meer dan een factor 2. De Xbox series zit ruim boven de 21 miljoen en de PS5 op 50.

Ik zou dus niet zeggen dat het geen meter verkoopt. Daarbij leveren de games, stores, abonnementen e.d. ook (veel) geld op. En MS heeft met zijn abonnementen ook dat games op zowel de PC als de XBOX gespeeld kunnen worden.
Dus het verhaal is heel veel breder dan alleen hoeveel units er verkocht zijn en zo kijkt MS er ook naar (en Sony ook).
Aaargh! @nhimf5 februari 2024 11:18
Van wat ik terug kan vinden is het iets meer dan een factor 2. De Xbox series zit ruim boven de 21 miljoen en de PS5 op 50.
Vergeet hierbij niet dat de verkopen van de Xbox series vooral in de VS zijn, buiten de VS heeft niemand zo'n ding.
KillGhost @Aaargh!5 februari 2024 13:36
Ik heb een Series X. Ik had ook een PS5, maar die heb ik verkocht. De XBOX is mijn main console. Daarnaast speel ik nog op de Switch voor de typische Nintendo Games.
ariekanari @Aaargh!5 februari 2024 14:06
Niet vreemd, omdat vrijwel nergens - op een paar landen landen na, w.o. de VS - geadverteerd of reclame gemaakt wordt voor Xbox. Terwijl je haast doodgegooid wordt met reclame voor Nintendo Switch of PlayStation 5. Het is niet voor niets dat PlayStation in Europa domineert of buiten de landen waar Xbox marketingtechnisch nog wel een beetje aan de weg timmert.
Xbox reclames zijn nondescript als je ze vergelijkt met Nintendo of PlayStaion.
Ze zijn wel goed in gimmicks die weinig opleveren als Xbox-koelkasten en Xbox-broodroosters.
Zeg ik als bezitter van een Xbox Series X.
Het is gewoon een neerwaartse spiraal waaraan geen einde lijkt te komen.
Aaargh! @ariekanari5 februari 2024 14:50
Het gaat verder dan dat. Ik ben me heel bewust van de Series X en heb voor geen seconde overwogen er een aan te schaffen ipv een PS5. Xbox heeft mij gewoon niets te bieden. Een paar multiplats die ik ook wel op PS5 kan spelen, een handje vol zeer matige exclusives en dan houdt het wel op. En daarvoor zou ik dan een shitload goede single player exclusives en VR support voor moeten opgeven?
VonDudenstein @nhimf5 februari 2024 12:39
Maar waar komt die onzin vandaan dat de Xbox voor geen meter verkoopt.
Dat moet je sowieso in een breder perspectief zien. Software sales is de end goal. En dit loopt bij MSFT al voor geen meter sinds de Xbone. Tot het moment waarop MSFT de informatie gewoon niet meer wilde deelde.

Neem de top selling games op het MSFT platforms en neem een Nintendo die bijna 70 miljoen Mario Karts slijt, 40 miljoen animal crossings. Zelfs Zelda boven de 30 miljoen, stuks. Een franchise die traditionaliter niet zo gigantisch veel verkoopt.
Sony haalt die cijfers ook niet btw, maar zit met de top sellers wel rond de 20 mijoen.

En dan kan je nu zeggen -> "ja maar dat komt allemaal door game pass". Dat is alleen helemaal niet zo. Want deze trend was al veel langer gaande. Einde X360 zelfs tot op zekere hoogte. Daarom klopt dat hele sentiment ook niet dat de X360 de generatie zou hebben gewonnen. Dit heeft MSFT zelfs letterlijk in die docu van ze opgenomen.

Anyway, nu is MSFT een andere weg ingeslagen en hebben ze ergens tussen de 80 en 100 miljard uitgegeven om een gigantische software fabriek te worden. Alleen heb je installbase nodig..... En ja... dan moet je aankloppen bij Sony en Nintendo. Nu komt dat ineens wel van pas. Zo simpel is het. Gewoon weer even een 180.

En daarom kunnen ze ook zeggen "ja wij vinden game pass op Nintendo prima hoor" ... no frkn shit...
Dioscuri @VonDudenstein5 februari 2024 18:42
Je lijkt het nu breder te trekken dan Xbox door software sales van Microsoft op het vlak van games aan te halen... Dan zie je wel het "kleine" detail over het hoofd dat Microsoft het meest afgenomen spel ooit in de stal heeft met Minecraft. In before "ja, maar das gratis": de omzetcijfers zijn ook enorm.
VonDudenstein @Dioscuri6 februari 2024 00:19
Nee joh. Het laatst bekende jaar was de omzet nog geen 400 miljoen (dat deed GTA5 in minder dan 24 uur?). En ik las dat MC nu 3 miljard lifetime heeft gedaan? Fortnite doet ongeveer het dubbele. Elk jaar.

Niks tegen Minecraft hoor, maar die speelt niet in dezelfde league als Fortnite, GTA, etc.
Dioscuri @VonDudenstein6 februari 2024 09:57
Klopt wat je zegt, maar het is evengoed een heel goede bron van inkomsten waar oorspronkelijk een klein team met relatief weinig kosten op zit. Het lijkt me toch wel dat je nog steeds bestaansrecht hebt als je wat minder omzet per game hebt dan de GTA's van deze wereld.

Dan nog is de factor Xbox Live vanuit het verleden van Xbox niet te onderschatten. Dat heeft ze in de eerste twee generaties zo ontzettend veel geld opgeleverd, dat daar de gedachte van Gamepass waarschijnlijk ook grotendeels vandaan komt. Dat is wel een nuance op dat alles om software sales gaat, ook al is en blijft dat inderdaad heel belangrijk.

Anyway, inmiddels is ook een praatje over de visie van Xbox aangekondigd. Interessant om te kijken wat daarin wordt gezegd. :)
VonDudenstein @Dioscuri6 februari 2024 11:19
Maar Xbox Live was gewoon dokken voor wat functionaliteit. De kosten daarvan zijn gewoon een grap tov wat in Game Pass geinvesteerd is en wat het ongoing kost.

Even los van de 80 (?), misschien wel 100 miljard die aan al die studios is uitgegeven en de 15 000 (?) 20 000 (?) lonen die ze moeten dokken. Dat is enkel om je first party pijplijn levend te houden. Daar moet alles 3rd party nog bij.
Je hebt neem ik aan die gelekte prijzen gezien van bepaalde games? Dat gaat niet over wat wisselgeld, maar 100en miljoenen. "MSFT expected to offer 300 mil for Jedi Survivor" is wat me even te binnen schiet. Dan kan je met de Minecraft revenue dus 1 game betalen, misschien 2....

Het is dat MSFT totaaaal niet transparant is over de daadwerkijke cijfers, want ik wil het model beter begrijpen. Phil gebruikt daarom ook de woorden 'sustainable', wat vervolgens iedereen oppikte als 'profitable'. Sustainable betekent niks meer dan -> MSFT kan het wel betalen in principe. Er is natuurlijk een reden waarom MSFT zo vaag als een Fincher film is over hun cijfers. En nu AcitBlizz erbij is lopen ze ineens wel weer te koopt met cijfers, maar dan wel weer een fractie ervan. 50% growth, etc.etc. Allemaal om de aandeelhoudertjes tevreden te houden.
Anyway, inmiddels is ook een praatje over de visie van Xbox aangekondigd. Interessant om te kijken wat daarin wordt gezegd. :)
Wellicht gaat het verrassen, maar volgens mij is al jaren bekend waar dit heen moet. Cross alles. MSFT is al jaren bezig een content fabriek te bouwen en heeft alles gekocht wat ze konden kopen. Ze hebben alleen de platformen nodig om die games te sleiten. Of hun game pass. Ik snap oprecht niet dat mensen die nieuws verbaasd. Mensen die denken dat MSFT al die shit heeft gekocht om het exclusief op hun ini mini platform te houden, die snappen het gewoon niet.
Die 10 jaar COD deal op Playstation? Die is nooit voor Sony geweest, die is voor MSFT. Want als COD instant niet meer op PS beschikbaar zou zijn, dan zou die hele IP in gevaar komen.

Ze hebben ook al veel langer geleden gezegd dat ze game pass overwegen op Switch. Amerikanen kennen geen gêne. Alsof Nintendo zoiets ooit zou toelaten. Die gasten slopen jaar in jaar uit software sales records. Waarom zouden ze hun gamers een reden geven om geen software meer te kopen, maar MSFT te betalen 8)7
Snorro Loco @Aaargh!5 februari 2024 12:31
Omdat op die console een Game pass Abbo word verkocht. Waarmee (i.c.m. gamepass pc) ruim 200 miljoen omzet per maand word getrokken door Xbox. Daarnaast vangen ze +/- 30% van iedere digitale aankoop in de game store. Een aanzienlijk bedrag.
Mjappio @Snorro Loco5 februari 2024 18:37
En welke kosten staan daar tegenover? Die omzet is natuurlijk hartstikke mooi maar zonder daar tegenover de kosten te plaatsen van personeel en technologie om het platform te onderhouden en content te creëren zegt het natuurlijk niet heel veel.
Kaoh @Aaargh!5 februari 2024 15:26
Deze manier van denken resulteert steeds in markt dominantie. Als ik nu met een nieuwe product begin en ik weet zeker dat ik er 21M van ga verkopen ben ik een hele blije ondernemer. Dit is alleen qua marktaandeel en dus macht niet het succes. Macht zijn ze nu op andere manier aan het regelen. Consoles helemaal weg doen geeft een stuk macht weg. Nu kunnen ze Sony dwingen tot meewerken, via de games als macht, met de dreiging van exclusives als wapen. Hebben ze geen eigen consoles meer, dan verliezen ze dat wapen en daarmee de games als macht en kan Sony weer primair van alles gaan eisen.
DirtyBird @JBVisual5 februari 2024 09:44
Ik denk dat gamepass al gauw uitkan voor MS. De marginale kosten zijn namelijk nagenoeg 0.
Ze 'missen' hooguit inkomsten van spellen die anders los gekocht zouden zijn. Dit compenseren ze veelal met uitgestelde release van grote titels op gamepass.
Daartegenover hebben ze een redelijk stabiele inkomstenstroom van mensen die maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken.
VonDudenstein @DirtyBird5 februari 2024 12:51
De marginale kosten zijn namelijk nagenoeg 0.
Wait, come again?
In jouw wereld is game development gratis ofzo?
Die 2000+ werknemers van Zenimax en 13 000 van Activision Blizzard krijgen geen loon ofzo?

Je mist hooguit wat inkomsten? Ik weet dat MSFT zo transparant is als een zwart gat wat betreft hun cijfers, maar de laatste keer dat gamepass revenue aan het licht kwam was dit ongeveer de helft van wat Fortnite alleen doet.
En je hebt neem ik aan ook gelezen hoeveel 100en miljoenen MSFT moet dokken voor bepaalde games?? Of dacht je dat al die publishers hun games gewoon gratis op game pass zetten en dan hopen dat gamers die erna nog even kopen. Alsof het een soort demo is.

Wss wordt game pass voor MSFT interessant als ze de 100 miljoen subs voorbij zijn en een feest als ze er 200 miljoen hebben. Wilde gok hoor, het kan natuurlijk gewoon 30 zijn..
DirtyBird @VonDudenstein5 februari 2024 13:20
Marginale kosten zijn de kosten van 1 extra verkoop. Daar zitten ontwikkelkosten dus niet in. Die zijn immers al gemaakt. Het gaat alleen om voor welke prijs je liever geen verkoop hebt dan wel een verkoop.
Maar als MS ontwikkelaars betaalt per download uit GP gaat deze vlieger inderdaad niet op.

[Reactie gewijzigd door DirtyBird op 22 juli 2024 15:40]

chrisboers @DirtyBird5 februari 2024 12:50
Denk je echt dat al die niet-1st party games gratis op GP komen? Een Persona 3 Reloaded komt echt niet gratis naar GP. Ook het cloud netwerk draait bepaald niet gratis.
CH4OS @bazzemans5 februari 2024 09:03
Ik weet niet of er wel een volgende generatie komt, misschien nog 1. Microsoft is flink bezig hun games multiplatform te maken, zodat je als consument/gamer niet gebonden bent aan een platform. Met hun GamePass kun je immers al heel veel games uit hun portfolio spelen, daar gaat MS alleen maar méér op inzetten.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:40]

Atilim @CH4OS5 februari 2024 11:30
Gamepass abo's zullen nagenoeg verdwijnen als men geen xbox console meer verkoopt. Hoeveel mensen nemen nu werkelijk een Gamepass abo voor hun PC?

De IP's die men multiplatform maakt, is relatief logisch te verklaren, Hi FI Rush (goedkoop en onbekend IP), Indiana Jones (dure IP).

Als je Halo multiplatform ga dan kunnen we een nieuwe discussie starten over de toekomst van xbox.
CH4OS @Atilim5 februari 2024 11:34
Gamepass abo's zullen nagenoeg verdwijnen als men geen xbox console meer verkoopt. Hoeveel mensen nemen nu werkelijk een Gamepass abo voor hun PC?
GamePass werkt ook op PC, ik ken meer mensen die GamePass dan ook gebruiken icm PC dan met een Xbox console, al bestaat mijn vriendengroep ook vooral uit PC gamers, met enkele console gamers. Dus die mensen zijn er wel degelijk en zijn er ongetwijfeld meer dan jij en ik vermoeden (wereldwijd gezien). Daarnaast komt of is GamePass ook beschikbaar voor de Nintendo Switch, men is dus wel volop bezig te investeren om te zorgen dat GamePass ook buiten de Xbox beschikbaar komt en blijft.

Ik roep het al een 1,5 jaar of zo, maar Microsoft is bezig om met GamePass een "Access as a Service" dienst te starten, je hebt dan gewoon toegang tot de games uit hun portfolio, voor een vast bedrag per maand en je kunt het spelen waar en wanneer je maar wilt, dat is uiteindelijk het doel van de GamePass. Voordeel voor Microsoft is hierbij, dat ze uiteindelijk de Xbox hardware kunnen stoppen (is immers ook niet winstgevend), omdat al hun games op andere (en wellicht zelfs betere) hardware platforms beschikbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 15:40]

nullbyte @bazzemans5 februari 2024 16:22
Microsoft probeert allang de console generatie niet meer te winnen. MS is een software bedrijf en levert diensten, waaronder Gamepass. Het maakt MS niet uit op welk device de dienst afgenomen wordt.

Voor een dienst als gamepass zijn exclusives wel interessant. Maar na een verloop van tijd zullen ze blijkbaar Sony's voorbeeld willen volgen, de game alsnog op en ander platform uitbregen en nog wat extra centen willen binnenharken. Zoals jij zegt: "a numbers game".
Magic @itaalol5 februari 2024 08:28
Aan de andere kant kunnen ze ook gedacht hebben dat de PS5 een ideale console is voor een dergelijke game. Er zijn legio gamers (waaronder ikzelf) die juist voor games als Uncharted en TLOU een Sony console kopen. De game uitbrengen op de Playstation zou dus meteen een hele grote afzetmarkt meebrengen.
Carlos0_0 @Magic5 februari 2024 09:17
Inderdaad Microsoft heeft gewoon niet zulke games, die richting zich veel meer op Shooters/ race/ vechten/ oorlog en weet ik het allemaal.
Maar spellen als God of War, Uncharted, The Last of Us, Spiderman enzo hebben zij gewoon niet, echt story driven games.

Voor deze spellen moet je echt meer bij Sony zijn(En wellicht Nintendo), dus op zich zou het slim zijn om hem later hierop uit te brengen.
Ik ben benieuwd ik twijfel wel enorm het leek mij echt heel erg gaf, maar na het zien van de trailer weet ik niet of ik het wel wil spelen.
Het zal mij ieder geval geld besparen om een xbox te kopen :).
YopY @Magic5 februari 2024 11:03
idd, ik geloof niet dat Starfield een console seller was, of dat MS uberhaupt console seller exclusives heeft. Dan wordt het een eenvoudige rekensom; hoeveel kost het als ze de game naar PS5 porten, en hoeveel verkopen ze?

Het spel is al af, de kosten zijn er al uit, ports zijn relatief goedkoop tegenwoordig omdat de consoles en PC qua hardware niet zo verschillend zijn, en de PS5 heeft een potentiele afzetmarkt van 50 miljoen nu (50 miljoen consoles verkocht), en nog veel meer in de komende jaren (want een game wordt over vele jaren verkocht, niet alleen de eerste paar maanden).

Daarnaast komt er mogelijk nog DLC en dergelijke uit, wat voor langdurige / herhalende omzet gaat zorgen. Ook dan wil je zoveel mogelijk installaties.

Geld verdienen ze niet aan console hardware of exclusives, geld verdienen ze aan verkoop, extra upsells (DLC), en abonnementen (xbox live).
nullbyte @YopY5 februari 2024 16:24
Het gaat MS om gamepass abonnementen, allang niet meer om aantallen verkochte xboxen.
Mjappio @nullbyte5 februari 2024 18:40
Maar er is natuurlijk wel een redelijk positieve correlatie tussen gamepass abo's en xboxen te zien. Het doel is misschien gamepass abonnementen maar zonder xbox hardware verwacht ik dat die doelstelling zeer lastig gaat worden (waarbij wij uiteraard de precieze doelstellingen niet kennen).
Wolfos
@itaalol5 februari 2024 08:52
Nee, Microsoft is aan het overwegen volledig cross-platform te gaan. Ze hebben nu de krachtigste console én de goedkoopste. Met Game Pass het goedkoopste aanbod van games, maar het helpt niet want het marktaandeel is nog verder ingezakt dan de vorige generatie.

Dan kunnen ze miljarden blijven investeren in exclusives voor een console die bij iedere verkochte unit verlies draait (naar verluid zelfs honderden dollars op de Series X), of ze kunnen de games overal uitbrengen en de grootste uitgever ter wereld worden. Ik denk dat dat laatste nu het meeste geld oplevert. Xbox blijft wel stagneren.

Daarnaast lijken de thuisconsoles sowieso niet mee te groeien met de rest van de industrie. Nieuwe markten als China en India spelen meer op de PC en mobiel. Zelfs in Japan lijkt het aandeel van PC gaming inmiddels hoger te liggen dan Playstation.
Microsoft is zich al lang aan het voorbereiden op een toekomst waar consoles niet meer het leidende platform zijn.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:40]

itaalol @Wolfos5 februari 2024 09:38
That makes sense. Waarom geld blijven inleveren wanneer je toch niet groeit? Dan kun je inderdaad beter, zoals je al zegt, je focussen om meer geld binnen te harken. Ik denk ook dat het Microsoft meer geld zal opleveren om de grootste uitgever ter wereld te worden dan een redelijk grote met leuke exclusives maar wel enorme verliezen op je consoles. Waarom zou je een game een exclusive maken zodat mensen je console kopen waar je toch verlies op draait.

In Azië werd altijd al ontzettend veel op de mobiel gegamed, leuk om te zien dat PC daar populair is. Ik ben benieuwd wat de Westerse markt doet. Zou het aandeel van PC's hier weer groot worden zie ik mezelf weer op de PC gamen :).
Wolfos
@itaalol5 februari 2024 12:19
PC gaming is in het westen al lange tijd mainstream, en groeit sneller dan de consolemarkt. Vooral bij jongeren lijkt PC gaming populairder - meeste twintigers denken niet eens aan consoles. Hooguit een handheld.

Bronnen:
https://www.visualcapital...try-revenues-by-platform/
https://www.statista.com/...ience-games-platform-usa/
https://gitnux.org/pc-gaming-industry-statistics
itaalol @Wolfos5 februari 2024 14:59
Thanks voor de links, leuk om te zien! Ik was echt helemaal in de veronderstelling dat PC gaming stervende was :')
Lekker Ventje @Wolfos5 februari 2024 10:16
Ze lijden geen honderden dollars verlies op een X. Als dat zo zou zijn zou voor Sony hetzelfde gelden gezien de hardware overeenkomsten. Ze zullen wellicht wel wat toe leggen maar miet zoveel.
Wolfos
@Lekker Ventje5 februari 2024 12:11
De Series X zou duurder zijn om te maken dan de PS5 vanwege het ontwerp met twee moederborden, en de grotere chip. Maarja, allemaal geruchten iig.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 15:40]

FrankoNL @itaalol5 februari 2024 09:26
Nee. MS gaat zich, als het om hun gamingdivisie gaat, weer richten op waar ze altijd sterk in zijn geweest: software.

Hun nieuwe strategie is zoveel mogelijk Xbox studio games op zo veel mogelijk schermen. Het liefst binnen het gamepass ecosysteem (subscription) maar als dat niet kan maakt het ze weinig uit of je het speelt op je Xbox console, pc of (al moet dit laatste nog groeien) PlayStation / switch 2.

Het hele “wie verkoopt meer doosjes” is niet langer het spel wat MS speelt.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 15:40]

kabelmannetje @itaalol5 februari 2024 19:39
Waarschijnlijker is dat er veel meer te verdienen valt met de PS5-versie. Die userbase is vele malen groter.
SuperDre @itaalol6 februari 2024 00:38
Zal weinig met tegenvallen te maken hebben, maar alles met dat de xbox gewoon veel minder gebruikers heeft, en de toekomstvisie van MS is toch multiplatform.
PearlChoco 5 februari 2024 08:21
Het lijkt alsof ze zelf ook niet meer geloven in hun Xbox console.

Ik hoop niet dat MS zich terugtrekt uit de console business, want dan ontstaat er een quasi-monopolie en dat is alleen maar slecht nieuws voor gamers.
ShadLink @PearlChoco5 februari 2024 08:30
Microsoft ziet XBOX niet als een console maar als een platform. En dan kan je indenken dat ze dat platform bij zo veel mogelijk mensen wil aanbieden.
Verwijderd @PearlChoco5 februari 2024 08:31
Xbox console zal op een gegeven moment echt wel verdwijnen, dan wordt het gewoon een streaming dienst, en dan kunnen ze gewoon een pc game streamen met misschien een ander menu (als pc games dan ook nog bestaan) streaming is voor hun veel fijner, geen kopieen meer, geen cheaters, vaste inkomsten, geen players meer ? Server eruit, steeds de nieuwste hardware etc etc. d
Armada @PearlChoco5 februari 2024 08:51
Nee, dat is het niet direct. Het probleem is dat ome Satya het budget ingesnoerd heeft. Xbox moet zichzelf kunnen bedruipen en dat kan alleen uit als MS zijn titels ook op de andere (en beter verkopende) platforms gaat uitbrengen.
YopY @PearlChoco5 februari 2024 11:05
Het lijkt me eerder dat ze zichzelf spreiden; waarom zou je de verkoop van een game (plus extras) opzettelijk ondermijnen omdat je hoopt dat mensen dan je console gaan kopen? Zeker als je meer geld kunt verdienen aan de game dan aan de console?
Linksquest Moderator Spielerij
5 februari 2024 08:17
Geen verkeerde zet als het klopt, nou hopen dat dit een stap is naar iets dat we dit vaker gaan zien, maar dan ook van Sony en hopelijk ook Nintendo zijn kant.
Rule @Linksquest5 februari 2024 08:54
Sony brengt de laatste tijd steeds meer exclusives ook nog naar PC. Misschien is dit de tegenprestatie van Microsoft.
Linksquest Moderator Spielerij
@Rule5 februari 2024 09:04
Kan, maar ik vind de PC en een console toch wel iets anders. PC kan men ook kiezen voor Steam of Epic. Ik bedoel dus echt de Xbox Console ermee, ja zeker is PC op grafisch gebied beter, mits je ook het budget ernaar hebt.
Mjappio @Linksquest5 februari 2024 18:43
De algemene verwachting is dat MSFT juist meer multiplatform uitbrengt omdat ze in de toekomst de hardware zullen loslaten. Dat betekent direct ook dat Sony wel multiplatform kán uitbrengen, maar dat XBOX daarin geen optie meer is en dat ze feitelijk met PC en PS al multiplatform zijn.
PearlChoco @Linksquest5 februari 2024 09:09
Als MS dit doet, hoeft Sony dit zelfs niet meer te doen: gamers kunnen gewoon alle titels spelen op PS5.
Waarom iemand nog een Xbox zou kopen in zo'n geval is mij een raadsel; het lijkt alsof MS een uitstap uit de console markt aan het voorbereiden is.
wiseger @PearlChoco5 februari 2024 09:59
De console markt gaat langzaam richting de Cloud. In de Cloud kan Microsoft gewoon op haar Azure platform een gaming PC met grafische kaart aanbieden waarop de gebruiker zijn games speelt. Dan is de Xbox compleet overbodig.
Lekker Ventje @PearlChoco5 februari 2024 10:19
Een reden om nog een XBox te kopen is voor mij de controller zonder overbodige poespas waardoor je bijna 30 uur kunt gamen zonder te laden. En de controller is niet zo fantastic plastic als de DS5.
Linksquest Moderator Spielerij
@Lekker Ventje5 februari 2024 10:38
Is denk ik niet alleen de controller, sommige mensen die ik ken zitten als sinds de Xbox 360 bij Xbox en willen niks anders, zijn aan het systeem en het dashboard gewent. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon aan het merk naam gewent zijn.
wiseger @Linksquest5 februari 2024 10:01
Nintendo gaat dat nooit doen, die hebben altijd al hun games aan hun eigen hardware gekoppeld.
xlvg 5 februari 2024 09:04
Ik snap niet waarom ze het niet meteen doen. Je gaat echt geen nieuwe Xbox klanten binnen halen door een exclusive Indiana Jones game lijkt me.
doobieters @xlvg5 februari 2024 09:21
En waarom niet?
Carlos0_0 @xlvg5 februari 2024 09:52
Extra xbox klanten nee dat niet maar wellicht wel extra inkomsten, Playstaion is juist een platform waar deze games op te vinden zijn.
Microsoft heeft niet echt story driven games, het is meer multi platform als wel zo is en anders racen,vechten, shooters in allerlei vormen.

Maar ze hebben niet echt story driven games van hun zelf, deze zitten meer op de Playstation en eventueel Switch.
Ze kunnen er dus eventueel wel wat extra game verkopen uithalen, ik denk dat dit ook het idee er achter is.
Microsoft is niet meer bezig om mensen naar hun console te trekken, ze willen hun spellen op zoveel mogelijk platformen speelbaar(Of dat nu een switch is of xbox maakt niet uit).
En ze hopen natuurlijk meeste uit gamepass te halen, maar goed als je deze niet krijgt op andere platform dan maar via losse verkoop per game.
HollovVpo1nt 5 februari 2024 08:09
Begrijpelijke strategie wat nagenoeg onvermijdelijk is denk na alle uitgaven die ze doen om relevant te blijven. Groei van Xbox stagneert, terwijl de concurrentie floreert. In het verleden is het ook niet gelukt beter te verkopen dan de concurrentie, zelfs niet in de meest succesvolle generatie van Xbox tot nu toe, de Xbox 360 generatie. Xbox One hebben ze intens verkloot en dat weten ze zelf ook.

Er is drastische verandering nodig. De uitdaging voor Microsoft is om dit te doen op een manier zonder de Xbox fan te schofferen. Ik was altijd voorstander van het releasen van Xbox games op Playstation, waarbij ze aan de Xbox versies exclusieve content boden. Misschien kan dat nog buiten de scope van de games waar het in de FTC zaak on ging.

Al met al denk ik dat Microsoft third party gaat, waarbij ze Xbox bezitters Gamepass bieden en exclusieve content.

[Reactie gewijzigd door HollovVpo1nt op 22 juli 2024 15:40]

yinx84 @HollovVpo1nt5 februari 2024 08:20
Dit gerucht heb ik eerder gelezen inderdaad. Third party, waarbij ze nog steeds day-one Gamepass AAA games gaan leveren met hun studios, alleen niet meer exclusive. Daarnaast stond er in die geruchten tevens dat ze hun Xbox merknaam d.m.v. een licentie aan hardwaremakers gaan aanbieden. Flinke korrel zout want ik weet niet meer wat de bron was :z
HollovVpo1nt @yinx845 februari 2024 08:22
Zo flink zou ik die korrel zout niet nemen, want alle andere geruchten uit die post (weet niet meer welk platform) zijn waar gebleken.
ShadLink @yinx845 februari 2024 08:34
Opzich niet vreemd, ze doen hetzelfde met Windows. Ik verwacht zelfs dat de lijn tussen Windows en XBOX nog verder gaat vervagen in de toekomst. Denk aan bv speciale 'XBOX' handhelds die Windows draaien.
Retrospect @yinx845 februari 2024 08:44
De Xbox merknaam onder licentie zie ik wel gebeuren. SEGA is met iets groots bezig lijkt het en het zou me niets verbazen als dat een rebranded Xbox Series X wordt inclusief een hoop nieuwe SEGA titels die dan ook op Xbox te verkrijgen zijn. Dat zou zeker voor Xbox begrippen een gigantische impact op de Japanse markt hebben.
g_v_rijn @HollovVpo1nt5 februari 2024 08:25
Net zoals er meerdere fijne merken auto's zijn - is er niet 1 fijne gameconsole 😉
Amaze86 5 februari 2024 08:20
Extra inkomsten...dat willen ze allemaal, al komen al die exclusieves na half jaar op andere consoles is toch prima.
Rumblebumble @Amaze865 februari 2024 08:38
Zo zie ik het ook
Armada 5 februari 2024 08:46
De eerste van velen. In de komende tijd zal MS meer en meer titels ook op PS5 gaan uitbrengen.
Starfield ook incoming:

https://xboxera.com/2024/...launch-for-playstation-5/

[Reactie gewijzigd door Armada op 22 juli 2024 15:40]

panterarosso @Armada5 februari 2024 09:57
ik neem aan dat games die al ver in hun ontwikkeling zijn ook worden uitgebracht, je gaat niet de tientallen of meer miljoenen ontwikkelingskosten weggooien, toekomstige projecten kunnen ze nog altijd beslissen geen geld in ps versies te steken
JakkoFourEyes 5 februari 2024 09:07
Fijn! Die exclusives moeten we van af.
OLED 5 februari 2024 09:20
Phil Spencer is trouwens nu al 11 jaar aan de macht. Elk Xbox spel dat je in de laatste 5 jaar gespeeld hebt is onder zijn visie ontworpen en ontwikkeld. Ik vraag me af hoelang MS hem nog laat beslissen over Xbox, verder dan een derde plaats in de console markt is Xbox met hem nog nooit gekomen. Xbox fans houden van hem en zien hem echt als hun vriend en maatje, immers draagt hij gaming t-shirts en zegt hij altijd wat ze willen horen. Voor PR doeleinden kunnen ze hem nog steeds als community manager aanhouden. Maar als MS aandeelhouder ben ik absoluut niet tevreden over zijn daadwerkelijke presteren.
PearlChoco @OLED5 februari 2024 11:12
Couldn't agree more.
Sandor_Clegane 5 februari 2024 08:01
Die naamgeving schept mogelijkheden:
"and the tiny cube"
"and the ferocious triangle"
"and the impossible octahedron"
enz.
Robbaman @Sandor_Clegane5 februari 2024 09:44
Maar iedereen weet... hexagons are the bestagons!

https://www.youtube.com/watch?v=thOifuHs6eY

[Reactie gewijzigd door Robbaman op 22 juli 2024 15:40]


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