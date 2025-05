Phil Spencer deelt volgende week 'toekomstvisie Xbox'

Phil Spencer zegt volgende week een zakelijke update te delen met betrekking tot 'de toekomstvisie van Xbox'. De Xbox-baas geeft nog geen verdere details prijs. Naar verluidt is het een reactie op recente geruchten over exclusieve Xbox-games die naar de PlayStation komen.

Verschillende media brengen de aankondiging van Spencer in verband met recente geruchten van meerdere bronnen over de mogelijke release van exclusieve Xbox-games voor de PlayStation. Eurogamer schrijft dat de aankondiging vermoedelijk een reactie is op 'meerdere dagen vol berichten van talloze betrouwbare bronnen'. Volgens die bronnen zou Microsoft van plan zijn om onder meer Starfield, Sea of Thieves, Indiana Jones and the Great Circle en de Gears of War-franchise voor de PlayStation uit te brengen.

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned.