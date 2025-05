Phil Spencer houdt op 15 februari podcast over toekomst Xbox

Phil Spencer houdt met twee Xbox-topmensen op 15 februari om 21.00 uur Nederlandse tijd een podcast waarin ze de toekomstplannen voor Xbox delen. Tot dusver werd verwacht dat het bedrijf de release van exclusieve Xbox-games op andere platforms zou gaan aankondigen.

Tijdens de 'speciale editie' van de Xbox Podcast gaan Microsoft Gaming-ceo Phil Spencer, Xbox-president Sarah Bond en Xbox Game Studios-hoofd Matt Booty een 'update delen over het Xbox-bedrijf', aldus Spencer. In de Official Xbox Podcast worden regelmatig games van en ontwikkelingen omtrent de gamegigant besproken, maar doorgaans is Spencer daar niet direct bij betrokken, laat staan drie topmensen. De podcast is onder meer via YouTube te bekijken en beluisteren.

Eerder zei de Xbox-baas in reactie op geruchten over releases van exclusieve games op andere platformen dat ze deze week een 'toekomstvisie' zouden delen, maar dat statement lijkt te zijn afgezwakt. Het is niet duidelijk of het verwachte nieuws inderdaad via een podcastformaat openbaar gemaakt gaat worden en wat de redenen voor de keuze van dit medium is.

Meerdere bronnen meldden afgelopen week dat Microsoft van plan was om exclusieve games voor Xbox-consoles en de pc ook voor andere platforms, zoals de PlayStation en Nintendo Switch, uit te brengen. Ze noemden onder andere Starfield, Sea of Thieves en Indiana Jones and the Great Circle. Uit interne bronnen bleek maandag dat Xbox in ieder geval consoles blijft maken.