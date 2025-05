Phil Spencer: Xbox-handheld is nog jaren weg

Het duurt nog jaren voor Xbox een handheld uitbrengt. Dat zegt Xbox-topman Phil Spencer in een interview. Hij bevestigt wel dat er aan prototypes wordt gewerkt. Spencer hintte eerder op handhelds, maar bevestigde niet eerder dat het bedrijf eraan werkte.

Microsoft werkt nu aan prototypes 'en overweegt wat het zal doen', zegt ceo van Microsoft Gaming Phil Spencer tegen Bloomberg. Het team dat aan de handheld werkt moet van Spencer 'naar de markt kijken en een visie ontwikkelen op basis van wat het leert'. Spencer zei in juni dat Xbox een handheld in het assortiment moet hebben, maar bevestigde daarbij niet dat het bedrijf er ook daadwerkelijk aan werkt. Dat doet hij nu wel.

In de tussentijd wil Xbox ervoor zorgen dat de Xbox-app beter werkt op bestaande mobiele apparaten. Daarvoor wil Spencer samenwerken met hardwaremakers. Die app is nu 'goed, in plaats van geweldig' op sommige apparaten, aldus Spencer.

Appstore

Op het vlak van mobiele games zegt Spencer dat er nog steeds wordt gewerkt aan de smartphonegamewinkel. Die had in juli moeten verschijnen, zei Xbox-president Sarah Bond in mei, maar is uitgesteld voor extra marktonderzoek. Apple en Google zijn de afgelopen tijd door wetten en rechtszaken gedwongen om hun monopolie op de appstores op te geven, maar Spencer zegt dat er nog geen 'effectieve manier' is gevonden om een eigen appstore op te zetten.

"Als we een webstore bouwen, dan betekent dat dat iemand niet naar een appwinkel hoeft om iets te installeren. Maar dan moet je nog wel een manier vinden om die store vindbaar te maken", zegt Spencer. "Als we simpelweg hopen dat als wij iets bouwen, zij het vinden, dan durf ik te wedden dat dat niet zal werken." Xbox werkt daarom aan een manier om de winkel 'uniek' te maken voor spelers en aantrekkelijk voor contentcreators, zegt Spencer.

Nog meer overnames

In die appstore wil Microsoft eigen games zetten, zoals Candy Crush van Activision Blizzard-uitgever King. Microsoft nam Activision Blizzard ruim een jaar geleden over. Spencer zegt dat Xbox nog steeds in de markt is voor een volgende overname, 'voor als we teams, technologie en mogelijkheden aantreffen die iets toevoegen aan wat wij proberen te doen'. Daarbij geeft hij aan dat er op dit moment geen overname op handen is en dat grote deals nu waarschijnlijk niet gaan gebeuren, omdat Microsoft nog bezig is met het afronden van de Activision Blizzard-overname.

Spencer geeft wel aan dat Xbox met een schuin oog naar Azië en specifiek China kijkt: voor overnames, maar ook voor samenwerkingen. Zo werkte Microsoft samen met Tencent aan Age of Empires Mobile, een smartphonegame die dit jaar is uitgekomen. "Het was goed voor ons om te leren van creatieve teams die echt unieke capaciteiten hebben. Het is een goede kans voor ons om voor wereldwijde games samen te werken met creatieve teams in China."

PlayStation en Xbox als bedrijf

In het interview gaat hij ook nog kort in op Xbox-titels die naar PlayStation gaan en de gezondheid van Xbox als bedrijf. Over dat eerste zegt Spencer dat er 'geen rode lijnen' zijn van titels die nooit naar PlayStation mogen komen. Tegelijk zegt hij dat het nog 'te vroeg is' om een besluit te nemen over of een komende Halo-titel dan naar PlayStation zou komen.

De gezondheid van het bedrijf Xbox is 'nooit beter geweest', stelt Spencer. Daarvoor verwijst hij naar de groei in cloud- en pc-gaming en naar het toegenomen gebruik van consoles. "Het bedrijf presteert nu en ik denk dat dat een gezonde toekomst betekent voor hardware en de spellen die we maken." Die gezonde toekomst zit wat Spencer betreft niet in een PS5 Pro-rivaal: "We gaan de markt niet laten groeien met consoles die duizend dollar kosten."