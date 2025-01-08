Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's

Hier zon beetje hetzelfde. Heb alle current gen en nagenoeg alle previous generatie consoles (terug tot aan de eerste 8bit consoles)
En uiteraard PC gaming sinds jaren 90, met uiteindelijk 3DFX kaarten en later GeForce256 etc.
Toch heb ik besloten om de huidige gaming PC (12900KS/3090Ti) niet meer de 1 a 2 jaarlijkse upgrade te geven. Consoles bieden voor mij
veel meer gemak en voordelen dat een PC kan compenseren.
Geen gedoe meer met de neverendingstory van OS en driver updates wat weer iets breekt, performance omlaag haalt of weer nieuwe bugs introduceert.
Ik speel bij voorkeur op de woonkamer bank voor een grote OLED TV en een aardige 7.2.1 geluidsinstallatie. Iedere keer weer de muis(trackpad)+toetsenbord erbij pakken gaat aardig irriteren.
Een nadeel van ouder worden (thans voor mij) is dat je steeds minder tijd hebt om te gamen. Een game PC vergt eigenlijk zoveel aandacht, dat het zelden press en play is.
Een console is letterlijk 1 knop op de controller, en in <20 seconden zit je al in een game.
Om je lijst erbij te pakken.
Bovendien, zet de voordelen van PC boven Console maar op een rijtje:
Gratis Online gamen
Ik speel voornamelijk offline, maar die 6 tientjes per jaar (zonder korting) aan PSN essentials is nou ook weer geen aderlating.
Altijd de beste graphics zonder wachten op een nieuwe generatie consoles
Tja, als je dichtbij je beeldscherm zit met een >€1000 GPU en ditto performante CPU dan zijn je graphics merkbaar beter.
Op ~4meter afstand op de bank, ja dat verschil eigenlijk al zo klein dat ik mij daar niet meer aan stoor, of zelfs überhaupt nog opvalt. Zolang de framerate maar 60fps of hoger ligt.
Het verschil tussen een PS5 PRO enhanced game en PC is op die kijkafstanden zelfs al lastig te blind testen. (Horizon FW)
Alles werkt inclussief 3rd party apps, extensions, overlays of Discord
Niet nodig, mis ze ook niet. Wat in de PlayStation of XBox zit werkt voor mij al prima.
Je kan het altijd mee nemen (Laptop)
Nee dankje, daar is betere en goedkopere
hardware voor.
Je kan er ook op werken en browsen
Kan je eigenlijk beter op een dedicated werk PC (of Mac Mini M4) doen.
Mouse & Keyboard + Controller support is beter dan Controller + Mouse & Keyboard support (Denk aan RTS Games die wel op PC komen maar niet console)
Agree, maar anderzijds, als couch gamer wil ik geen keyboard+mouse gaming. En RTS games, tja, dat is op het moment een best wel dood genre geworden.
Hardware upgrades, overclocken etc...
Das nou net hetgeen waar ik blij bent om daar vanaf te zijn. Iedere 8 jaar een console, tussendoor nog even een kleine upgrade (de PRO's en de one X van vorige generatie), en klaar.
Overclocking al helemaal, wil stabiliteit, en de 13/14 gen Intel gamers zijn hier ook van genezen 😉
Alles is backwards compatable
PC is evenmin backwards compatible.
Games uit DOS/W98/XP/7 tijd werken meestal evenmin.
Geen last van Storage limits can consoles!
Mijn PS5PRO heeft 8TB aan game storage (2TB stock intern, 4TB m2 intern, 2TB externe USB voor de BC games). Kom echt geen ruimte tekort, en mocht dat wel zo zijn, kan ik de m2 NVME vervangen, net als bij.... een PC 😉
Multi monitors
Hard pass
Geen last van nieuwe generatie sprongen zoals consoles. Games blijven uitkomen je hoeft alleen je GPU te upgraden.
Heb decennia lang altijd de highest-end GPU gekocht bij release, dat alleen al kost meer dan een console. Uiteindelijk zie ik liever de betere optimalisaties op de consoles zodat die wens ook niet nodig is.
Games zijn goedkoper!
2 tientjes bij release, en dat wordt alweer een stuk kleiner als ze in een Marketplace/PSN store sale zitten.
Kortom, het is gewoon stom dat we nog investeren in nieuwe consoles ipv goeie PC's of krachtige Laptops. Ipv, 600 euro uit te geven aan een PS5 kun je beter 800 euro of 1000 euro uitgeven voor een Gaming Laptop met op zijn minst een score van 20.000 of hoger en je hebt een machine die lichter is, compacter. Grafische hetzelfde kan en je kan er ook nog op werken.
Die €800 laptop die je in november 2020 gekocht had is nu al obsolete, die €600 PS5 van toen gaat nog steeds prima, en zelfs nog wel wat jaartjes na de release van de PS6 (2028?)
Dus nee, de ene is niet perse beter dan de ander, hangt gewoon af wat je voorkeur is.
[Reactie gewijzigd door Madshark op 10 januari 2025 14:12]