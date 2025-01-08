Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's

'Nieuwe' LG-tv's krijgen later dit jaar toegang tot de Xbox Cloud Gaming-dienst. Dat meldt Xbox. Om de dienst te kunnen gebruiken is wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement vereist. Microsoft zegt al langer de dienst naar meer platforms te willen brengen.

Xbox meldt niet welke LG-tv's de dienst gaan ondersteunen, alleen dat het gaat om 'nieuwe LG smart-tv's'. Het is ook niet bekend wanneer de dienst moet verschijnen. Xbox meldt wel dat de dienst beschikbaar zal zijn via de LG Gaming Portal. De komende maanden moet er meer informatie bekend worden over de beschikbaarheid van Cloud Gaming op LG-tv's.

De LG-tv's zijn niet de eerste tv's waarvoor de app beschikbaar komt; eerder was de dienst al te gebruiken op Samsung-tv's. Xbox Cloud Gaming is een dienst die gebruikers games laat streamen naar een console, smartphone, pc of andere apparaten. Het gaat om games die in het Game Pass-abonnement zitten, of bepaalde games die spelers hebben gekocht. Dit laatste wordt ook mogelijk bij de LG-tv's, zegt Xbox.