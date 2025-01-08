Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's

'Nieuwe' LG-tv's krijgen later dit jaar toegang tot de Xbox Cloud Gaming-dienst. Dat meldt Xbox. Om de dienst te kunnen gebruiken is wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement vereist. Microsoft zegt al langer de dienst naar meer platforms te willen brengen.

Xbox meldt niet welke LG-tv's de dienst gaan ondersteunen, alleen dat het gaat om 'nieuwe LG smart-tv's'. Het is ook niet bekend wanneer de dienst moet verschijnen. Xbox meldt wel dat de dienst beschikbaar zal zijn via de LG Gaming Portal. De komende maanden moet er meer informatie bekend worden over de beschikbaarheid van Cloud Gaming op LG-tv's.

De LG-tv's zijn niet de eerste tv's waarvoor de app beschikbaar komt; eerder was de dienst al te gebruiken op Samsung-tv's. Xbox Cloud Gaming is een dienst die gebruikers games laat streamen naar een console, smartphone, pc of andere apparaten. Het gaat om games die in het Game Pass-abonnement zitten, of bepaalde games die spelers hebben gekocht. Dit laatste wordt ook mogelijk bij de LG-tv's, zegt Xbox.

Xbox Cloud Gaming op LG-tv's

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 14:35
54 • submitter: Miesjh

08-01-2025 • 14:35

54

Submitter: Miesjh

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Reacties (54)

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CousinBoneless 8 januari 2025 14:39
Huidige Xbox en PS5...Laatste generatie fysieke consoles?
Knetterhard @CousinBoneless8 januari 2025 14:42
Dat betwijfel ik, de input latency is nog altijd veel te hoog voor bijv. FPS games. Ik betwijfel of ze dat ook ooit gaan kunnen oplossen...
Aloy @Knetterhard8 januari 2025 14:57
Ik denk opzich dat we met glasvezel een heel eind kunnen komen op de lange termijn qua latency maar het zal nooit het zelfde zijn als de verbinding met je eigen console/pc. Ik merk het verschil al wanneer ik mijn controller draadloos op de PS5 aansluit of via de kabel.
PinusRigida @Knetterhard8 januari 2025 15:17
Dit is wel genuanceerder.
wat is "veel te hoog"? (retorisch, je moet niet gaan cijferen ofzo)

De jaren dat ik via Stadia gamede moet ik zeggen dat ik slechts per uitzondering last had van een te hoge latency, in de mééste gevallen was het best speelbaar, quasi onmerkbaar.

- ik speelde wel FPS maar ben niet competitief in die zin dat elke vertraging voelbaar is, maar zelfs fast-paced FPS als Doom 2016 en Doom Eternal was best te genieten.

...en dat was toen, de latency van cloud-gaming zal vandaag de dag wel al beter geworden zijn.
Het is helemaal zo geen grote issue als het wordt afgedaan, ja, als je in de hogere rangen CS wil spelen ofzo, of je TrackMania skills wil perfectioneren of als je thuisnetwerk niet van de snelste is, piekuren etc (dat er nadelen aan hingen geef ik zeker toe)... maar in de meeste gevallen was de extra latency amper merkbaar.

...wat het des te irritanter maakte als het dan wél merkbaar was, je kent het, dat is dan juist op een moment dat je denkt "ah, eindelijk klaar met werk, huishouden, iedereen gegeten, kleine naar boven, nu wat gamen" "Cloudconnection says NO" :(

Nu, dat gezegd denk ik ook niet dat cloudgaming het alternatief voor fysieke consoles zal worden. Ik sluit me eerder -voorzichtig- aan bij wat @Nimac91 stelt; dat games uiteindelijk native zullen draaien op niet-console hardware waar je de keuze hebt om een -of meerdere virtuele console-apps te draaien, uiteraard voor een prijs... naast je Xbox-live abonnement ook een subscription voor je e-Xbox of weet ik veel.

Of dat beter is laat ik in het midden. :D

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 8 januari 2025 15:40]

Jesp_J @Knetterhard8 januari 2025 15:47
Inderdaad ik merk het bijvoorbeeld ook al als ik een flipperkast spel speel op PlayStation Portal. Dat is gewoon niet te doen door de input lag. En dan staat de "server" eigenlijk gewoon bij me thuis.
mhnl1979 @Jesp_J8 januari 2025 16:00
Is je thuisnetwerk dan wel optimaal? Als ik met mijn laptop stream vanaf mijn Xbox gaat dat als een zonnetje
iqcgubon @mhnl19799 januari 2025 06:19
Ik heb gigabit van mijn PC tot mijn Nvidia Shield en Steam streaming is letterlijk onspeelbaar.
jeffhuys @iqcgubon9 januari 2025 07:14
Probeer geforce now. Ik krijg latencies zo laag als 7ms. Op 4k60fps. Met FPS games voel je dat NET een beetje, ruim voldoende voor wat battlefield enzo.
mhnl1979 @iqcgubon9 januari 2025 17:26
Ik denk dat er echt best wel verschil is tussen de verschillende diensten. Daar heb ik ook wisselende ervaringen mee.
zanza006 @Knetterhard8 januari 2025 19:43
Op de Xbox S game ik sporadisch eens via de cloud en dit werkt toch zeer goed. Af en toe wel een artifact maar perfect speelbaar ook online multiplayer.
Wel heb ik een stabiele internet verbinding van 500Mbps down en 30 Mbps up
UPPERKEES @Knetterhard9 januari 2025 09:11
Is dat zo? Had daar met Stadia geen last van. Games hebben al een afhankelijkheid in de Cloud. Misschien is het wel voordeliger om die dingen in het datacenter dicht bij elkaar te hebben dan dat je je game lokaal draait en dan verschillende Cloud dependencies online koppelt.
Kaasdipje @CousinBoneless8 januari 2025 14:43
Dat betwijfel ik. Er zijn nog zoveel gamers die niet via de cloud kunnen/willen gamen. Tenzij er televisies gaan komen met de kracht van een fysieke console zie ik het niet gebeuren.
Nimac91 @Kaasdipje8 januari 2025 14:52
Dat laatste is tevens niet nodig. Als je de nieuwste DLSS van Nvidia ziet. Je kan straks 4keer zoveel rekenkracht uit je machine krijgen door grotendeels AI en Machine Learning de calculaties te laten doen. Die processors maken ze steeds kleiner en het zal me niet verbazen als TV's dat later standaard mee krijgen.

In de toekomst zal een console gewoon een app zijn die je opstart en waar je hele library op te vinden is. De TV zal je save files vanaf de cloud kunnen downloaden en de game met de huidige koers die we op gaan over enkele jaren native kunnen spelen. Je zal niet eens hoeven cloud gamen met hoeveel rekenkracht er bij komt ieder jaar. AI heeft de versneling wel echt flink wat hoger gemaakt. Iedere Nvidia presentatie bewijst weer dat de nieuwe ontwikkeling een 10x vermedigvuldiging op jaarbasis maakt tenopzichte van een 2x of zelfs maar een 1,2x op jaar basis voordat AI sprongen maakte.

Consoles zullen er nu nog zijn maar over enkele jaren past dat allemaal makkelijk in een TV
maartenvdezz @Nimac918 januari 2025 15:03
DLSS helpt toch vooral om de hoeveelheid benodigde bandbreedte te beperken volgens mij (minder pixels, minder data), maar uiteindelijk is de latency, ook via glasvezel, nog steeds stukken hoger dan direct vanuit de videokaart hdmi>TV.

Begrijp me niet verkeerd, ik game continue op mn TV via Moonlight streaming games vanaf mn game-pc via decent cat-7 kabels en snelle switches, maar alleen voor story games van Ubisoft en Rockstar, aangezien het daar niet zoveel uitmaakt of het beeld een milliseconde later binnenkomt na je input.

Dus het heeft wat mij betreft zeker potentie en dingen als DLSS kunnen daar ook bij helpen. Maar dat lost de uiteindelijke extra netwerklatency nooit helemaal op, daar heb je nog steeds met routers, frame switching, en fysieke vertraging door lange kabels te maken.
Nimac91 @maartenvdezz8 januari 2025 15:56
Heb je wel gelezen wat ik schreef? Ik zeg dat TV's games later native kunnen draaien met de huidige koers. Dan is er helemaal geen sprake van latency
maartenvdezz @Nimac918 januari 2025 16:06
Excuus 🙃

Gelezen ja, maar zal voortaan weer even wat langzamer lezen voor ik reageer!
Seal64 @Nimac919 januari 2025 08:41
Of juist wel. Als je dan een game op 60 fps speelt, draait hij in feite maar op 15 fps, de rest is dan door AI geïnterpoleerd. Maar inputprompts lopen dan ook op 15 fps - je kunt user input niet interpoleren.

Als je inputlag één frame is, is dat op 60 fps dus 16,7 ms. Op 15 fps gaat dat naar 66,7 ms. Dus frame generation zal per definitie je inputlag verhogen.
Nimac91 @Seal649 januari 2025 14:14
Ik weet niet waar je die informatie vandaan hebt maar daar klopt helemaal niks van!

Inputlag en frames lopen niet gelijk. Die hebben niks met elkaar te maken in dit verhaal. Wij mensen hebben inputlag vertaald in frames om de tijd die het nodig heeft te beschrijven. Maar een input is vrijwel direct toegepast voor hardware daar komt geen expodentieel factor bij kijken die je delay vergroot omdat AI frames toevoegd.

Inputlag en frames zijn 2 aparte technische specificaties. Je kan ze niet combineren. Als jij een input doet en de TV pakt die op zal deze direct toegepast worden op de game. Wat wij te zien krijgen in games door upscaling technnieken is een low quality versie van de game die vloeiend in 60fps of 120fps werkt en met upscaling er mooier uitziet. Maar de performance van de game is als basis al op de hoogste snelheid.

AI maakt een 15fps game niet 60 fps. Het maakt een low quality mode die al op 60fps draait een high quality mode.
Seal64 @Nimac919 januari 2025 17:50
Grapjas. De hele reden dat professionele esports gasten op 144 of zelfs nog hogere framerates spelen is om de reactiesnelheid te verhogen. Hoe hoger je framerate, hoe sneller je reactie. Dat kun je misschien anders omschrijven dan met inputlag, maar het idee blijft hetzelfde.

Je game pikt inderdaad die button press wel op, maar als je vervolgens een seconde moet wachten voor je volgende frame op beeld komt, heb je daar geen barst aan - je ziet dan immers pas wat die button press gedaan heeft.

Overigens zijn er in de praktijk veel meer dingen aan de framerate gekoppeld - sommige engines koppelen zelfs de hele physics engine aan je framerate en gaan hele rare dingen doen als die te hoog wordt...
Nimac91 @Seal649 januari 2025 22:11
Je zegt grapjas en je haalt een heel ander argument op wat niks te maken heeft met wat ik jou beschrijf.

Jij snapt niet dat AI een game upscaled. Dus het maakt een game mooier. Ipv dat je GPU alles op Ultra berekend doet de AI dat. Je GPU kan dus 1/4e van de moeite doen om een 60FPS high quality game te renderen. Dat is iets wat ik jou net heb moeten uitleggen. Jij snapte dat totaal niet want jouw argument was dat een 15fps game verviervoudigd werd naar een 60fps game. Dat is helemaal niet wat er in de achtergrond gebeurd. Hoe wilt een AI een game verviervoudigen? Dat kan helemaal niet op die manier. Dus het heeft helemaal geen effect op je inputlag wat AI hier doet. AI zorgt er gewoon voor dat grotendeels van de rekenkracht slimmer wordt toegepast en bereikt met slechts 1/4e van het geheugen hetzelfde resultaat als een GPU met 4x meer kracht. Dat is wat er gebeurd.

En nu kom je mij uitleggen dat 144FPS gamen hier ook maar iets mee te maken heeft?? Natuurlijk reageer je sneller in CSGo met een 144 HERTZ monitor. Wij mensen nemen dat waar met onze ogen. Dus wij zien iets een fractie eerder dan iemand met een 60HZ scherm dat ziet. Dat is logisch omdat iemands beeldscherm meer dan 2x vaker ververst. Dat heeft NIKS te maken met hoe een PC dingen waarneemt en hoe inputlag werkt. Reactie tijd is een menselijk iets. Heeft niks met hardware te maken. Mijn grootmoeder zal waarschijnlijk ook niet de snelste reactie tijd hebben maar gelukkig hoeven we menselijke limieten niet te testen in tech. Inputlag, FPS, HZ en reactie snelheid zijn allemaal elk compleet andere dingen. Dus wie is hier de grapjes? Een game die op 144FPS loopt is overigens niet bevorderend als je het op een 60HZ scherm speelt. Dus ook hierin is jou argument technische fout. Mijn PC met RTX 4090 pompt ook alles in de 400 tot 500 FPS. Maar op mijn 60Hz monitor haal ik daar geen voordeel uit.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 9 januari 2025 22:16]

Nimac91 @CousinBoneless8 januari 2025 14:46
Natuurlijk niet. Consoles blijven bestaan. Er komt letterlijk een nieuwe switch uit binnenkort. De PS6 en een nieuwere Xbox zullen ook uitkomen. Native gamen is gewoon waar de core audience blijft. Maar op termijn zullen PC's en Laptops de game machines zijn en heb je geen console meer nodig. De rekenkracht die nodig is om te gamen kan nu al door ultra dunne en lichte Laptops worden behaald. Dus ik zie persoonlijk ook niet het nut van Consoles over 10 jaar. Maar voorlopig hebben we ze nog en komt er zeker nog wel een generatie of 2 uit voor het uitsterft. Nintendo zal ook natuurlijk met exclusiviteit altijd door kunnen.
Mooraalkikker @Nimac918 januari 2025 15:54
Tel daarbij op dat zowel Xbox als Playstation hun games steeds meer uitbrengen op de PC, dat het bestaansrecht van deze consoles steeds verder verdwijnt.

Als straks Steam met Steam machines gaat komen die betaalbaar zijn of in de buurt komen van de nieuwe consoles en ook steeds beter support op gaming gaan krijgen, dan zou ik niet weten waarom Xbox of Playstation echt nog flink wat consoles gaan verkopen? Misschien dat het ecosysteem nog een reddingsboei gaat zijn, maar verder? Want de consoles tegen de kostprijs of zelfs daaronder verkopen is ook iets wat onder druk staat lijkt het. Als je al ziet hoeveel een PS5 pro kost? Waarom nog betalen voor online gamen als het via de PC gratis kan?

Buitenom Nintendo zie ik zowel Xbox als Playstation hun hoogtijdagen gehad te hebben en waar PC gaming een jaartje of 15 als dood werd geacht, zie ik die als de grote winnaar uit de bus komen
Nimac91 @Mooraalkikker8 januari 2025 16:21
PC gaming werd enkel door console fanboys als dood geacht. De grootste game en hardcore industrie is altijd in PC gaming geweest. World of Warcraft alleen al of games zoals League of Legends. Of het feit dat je gratis online kan gamen op een PC en nog altijd een Xbox Gold of Playstation Plus abonnement nodig hebt om online te kunnen op een console. Zowel Sony als Microsoft moeten zich schamen dat ze die belachelijke diefstal nog verplichten. Als je anno 2025 nog betaald om online te mogen gamen dan ben je gewoon een fanboy die niet los wilt laten.

Ik heb zowel de PS5 als Series X consoles en een PC met RTX 4090. Uiteraard ook een Nintendo Switch dus ik kan letterlijk iedere game die uitgebracht wordt spelen. Maar wat gebruik ik het meest en wat vindt ik werkelijk het fijnst? Mijn PC en op reis neem ik mijn Razer Blade laptop met een RTX 2080 en de Switch mee. Alleen voor games zoals FF7 remake 2 zet ik mijn PS5 weer aan maar anders game ik gewoon op mijn PC en Laptop met mijn Steam Saves. Ik speelde vroeger wel veel op mijn PS Vita maar oh wat is het jamer dat die heeft gefaalt. Dat was echt een handheld van de toekomst, nog altijd grafische krachtiger dan een Switch maar nooit succesfol geworden. Ik zou daar graag op hebben door gegamed.

Maar dat geeft dus wel aan dat gemak uiteindelijk wint. Het gemak van het mee nemen van een Handheld op reis en het gemak van het gebruiken van mijn PC of Laptop die ik toch al dagelijks gebruik voor werk. Maar ik gebruik ze ook om te gamen en om op discord te gaan. Op mijn Playstation en Xbox kan ik nog steeds niet op Discord mijn game livestreamen met mijn vrienden en makkelijk praten.

Bovendien, zet de voordelen van PC boven Console maar op een rijtje:
  • Gratis Online gamen
  • Altijd de beste graphics zonder wachten op een nieuwe generatie consoles
  • Alles werkt inclussief 3rd party apps, extensions, overlays of Discord
  • Je kan het altijd mee nemen (Laptop)
  • Je kan er ook op werken en browsen
  • Mouse & Keyboard + Controller support is beter dan Controller + Mouse & Keyboard support (Denk aan RTS Games die wel op PC komen maar niet console)
  • Hardware upgrades, overclocken etc...
  • Alles is backwards compatable
  • Geen last van Storage limits can consoles!
  • Multi monitors
  • Geen last van nieuwe generatie sprongen zoals consoles. Games blijven uitkomen je hoeft alleen je GPU te upgraden.
  • Games zijn goedkoper!
Kortom, het is gewoon stom dat we nog investeren in nieuwe consoles ipv goeie PC's of krachtige Laptops. Ipv, 600 euro uit te geven aan een PS5 kun je beter 800 euro of 1000 euro uitgeven voor een Gaming Laptop met op zijn minst een score van 20.000 of hoger en je hebt een machine die lichter is, compacter. Grafische hetzelfde kan en je kan er ook nog op werken.

Ik wacht persoonlijk nu alleen nog op laptops van onder 1KG die dezelfde power behalen. Ze zijn er nog net niet. Maar denk binnen een jaar of 2 wel.
Madshark @Nimac9110 januari 2025 13:51
Hier zon beetje hetzelfde. Heb alle current gen en nagenoeg alle previous generatie consoles (terug tot aan de eerste 8bit consoles)
En uiteraard PC gaming sinds jaren 90, met uiteindelijk 3DFX kaarten en later GeForce256 etc.
Toch heb ik besloten om de huidige gaming PC (12900KS/3090Ti) niet meer de 1 a 2 jaarlijkse upgrade te geven. Consoles bieden voor mij veel meer gemak en voordelen dat een PC kan compenseren.
Geen gedoe meer met de neverendingstory van OS en driver updates wat weer iets breekt, performance omlaag haalt of weer nieuwe bugs introduceert.
Ik speel bij voorkeur op de woonkamer bank voor een grote OLED TV en een aardige 7.2.1 geluidsinstallatie. Iedere keer weer de muis(trackpad)+toetsenbord erbij pakken gaat aardig irriteren.
Een nadeel van ouder worden (thans voor mij) is dat je steeds minder tijd hebt om te gamen. Een game PC vergt eigenlijk zoveel aandacht, dat het zelden press en play is.
Een console is letterlijk 1 knop op de controller, en in <20 seconden zit je al in een game.

Om je lijst erbij te pakken.
Bovendien, zet de voordelen van PC boven Console maar op een rijtje:
Gratis Online gamen
Ik speel voornamelijk offline, maar die 6 tientjes per jaar (zonder korting) aan PSN essentials is nou ook weer geen aderlating.
Altijd de beste graphics zonder wachten op een nieuwe generatie consoles
Tja, als je dichtbij je beeldscherm zit met een >€1000 GPU en ditto performante CPU dan zijn je graphics merkbaar beter.
Op ~4meter afstand op de bank, ja dat verschil eigenlijk al zo klein dat ik mij daar niet meer aan stoor, of zelfs überhaupt nog opvalt. Zolang de framerate maar 60fps of hoger ligt.
Het verschil tussen een PS5 PRO enhanced game en PC is op die kijkafstanden zelfs al lastig te blind testen. (Horizon FW)
Alles werkt inclussief 3rd party apps, extensions, overlays of Discord
Niet nodig, mis ze ook niet. Wat in de PlayStation of XBox zit werkt voor mij al prima.
Je kan het altijd mee nemen (Laptop)
Nee dankje, daar is betere en goedkopere hardware voor.
Je kan er ook op werken en browsen
Kan je eigenlijk beter op een dedicated werk PC (of Mac Mini M4) doen.
Mouse & Keyboard + Controller support is beter dan Controller + Mouse & Keyboard support (Denk aan RTS Games die wel op PC komen maar niet console)
Agree, maar anderzijds, als couch gamer wil ik geen keyboard+mouse gaming. En RTS games, tja, dat is op het moment een best wel dood genre geworden.
Hardware upgrades, overclocken etc...
Das nou net hetgeen waar ik blij bent om daar vanaf te zijn. Iedere 8 jaar een console, tussendoor nog even een kleine upgrade (de PRO's en de one X van vorige generatie), en klaar.
Overclocking al helemaal, wil stabiliteit, en de 13/14 gen Intel gamers zijn hier ook van genezen 😉
Alles is backwards compatable
PC is evenmin backwards compatible.
Games uit DOS/W98/XP/7 tijd werken meestal evenmin.
Geen last van Storage limits can consoles!
Mijn PS5PRO heeft 8TB aan game storage (2TB stock intern, 4TB m2 intern, 2TB externe USB voor de BC games). Kom echt geen ruimte tekort, en mocht dat wel zo zijn, kan ik de m2 NVME vervangen, net als bij.... een PC 😉
Multi monitors
Hard pass
Geen last van nieuwe generatie sprongen zoals consoles. Games blijven uitkomen je hoeft alleen je GPU te upgraden.
Heb decennia lang altijd de highest-end GPU gekocht bij release, dat alleen al kost meer dan een console. Uiteindelijk zie ik liever de betere optimalisaties op de consoles zodat die wens ook niet nodig is.
Games zijn goedkoper!
2 tientjes bij release, en dat wordt alweer een stuk kleiner als ze in een Marketplace/PSN store sale zitten.
Kortom, het is gewoon stom dat we nog investeren in nieuwe consoles ipv goeie PC's of krachtige Laptops. Ipv, 600 euro uit te geven aan een PS5 kun je beter 800 euro of 1000 euro uitgeven voor een Gaming Laptop met op zijn minst een score van 20.000 of hoger en je hebt een machine die lichter is, compacter. Grafische hetzelfde kan en je kan er ook nog op werken.
Die €800 laptop die je in november 2020 gekocht had is nu al obsolete, die €600 PS5 van toen gaat nog steeds prima, en zelfs nog wel wat jaartjes na de release van de PS6 (2028?)

Dus nee, de ene is niet perse beter dan de ander, hangt gewoon af wat je voorkeur is.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 10 januari 2025 14:12]

Nimac91 @Madshark12 januari 2025 00:32
Ik heb nooit last gehad van Driver of OS update issues hoor. Hiervoor had ik een PC met een 1070 videokaart. Die heb ik van 2016 tot 2023 zonder problemen gebruikt. Nog altijd kun je er de nieuwste games op spelen als je wilt in medium quality.

Op een PS4 Pro die ook dat jaar uitkwam kun je inmiddels niet meer de nieuwste games spelen. Maar die 1070 kan dat wel. Dat vindt ik absoluut niet slecht voor een midrange GPU van die tijd. Mijn RTX 4090 is overkil. Maar ik ga zeker 10 jaar gamen met deze PC voor ik weer ga kijken naar een upgrade. Tegen die tijd zou de PS6 en PS7 misschien zelfs al uit zijn.

Ik vindt het ook altijd een slecht excuus om te zeggen dat een PS5 of Xbox gemak geeft op de bank. Ik heb gewoon een HDMI kabel die rechtstreeks van mijn PC naar de TV hangt. Als ik wil gamen op de TV doe ik dat ook gewoon met een draadloze controler en mijn PC ;) Je kan letterlijk een Xbox of Playstation controller met bluetooth op je PC verbinden. Dus gebruik geen smoes dat een Console makkelijker is voor een TV. Je hebt niks anders dan 1 HDMI kabel nodig om op je TV te kunnen spelen.
Nee dankje, daar is betere en goedkopere hardware voor.
Je maakt een grapje toch? De playstation remote player is letterlijk het slechtste product wat Sony ooit heeft uitgebracht en verdiend de playstation logo er niet eens op. Allereerst heb ik hem gehad en weer direct terug gestuurd zo slecht was het. Zelfs in je eigen huis maakt dat ding nooit verbinding omdat Playstation Remote play bijna nooit werkt. Ten tweede is de latency zo belachelijk shit dat je zelfs een kamer van je wifi vandaan al latency krijgt laat staan als je hem op vakantie mee wilt. Dan doet ie het helemaal niet namelijk. Dus je koopt letterlijk een apparaat die je in huis moet gebruiken omdat het anders niet werkt terwijl je letterlijk gewoon native in huis op je PS5 kan spelen of het kan streamen gratis naar je laptop of PC met de remote play programma van playstation.

Waarom zou je in godsnaam een Playstation Remote handheld halen. Je kan dat niet eens opnoemen zo schandalig is dat product. Het is vrij duidelijk dat je geen ervaring hebt met deze producten en ontzettend casual bent en dus niet af weet van de verschillen tussen PC en Console.

Als je serieus nog denkt dat je een console nodig hebt om op je TV thuis te gamen zit je gewoon fout. Het is makkelijker dan ooit om een PC met je TV te verbinden en zonder issues te gamen. Driver issues hebben de meeste mensen ook absoluut niet. Wellicht had je gewoon een slecht systeem.

Mijn laptop van €800 is helemaal niet obsolete. Een RTX 2070 is geen joke hallo. Het is nog een top tier GPU die elke nieuwe game in high quality kan afspelen op een 1080P scherm van een laptop in minstens 100FPS in meeste gevallen lol.

Dat er GPU's uitkomen die meer kunnen maakt niet een ouder model direct slecht. Games die vandaag uitkomen vragen helemaal niet meer geheugen dan games die 5 jaar geleden uitkwamen. De sprong van GPU vraag gaat niet zo snel omhoog als de sprong van GPU upgrades die jaar na jaar uitkomt. Nogsteeds komen er grotendeels games uit die je op GPU's van 15 jaar geleden prima kan spelen. De nieuwste tripple A games kun je ook op GPU's van 10 jaar oud prima spelen. Game makers willen games verkopen, die gaan niet een game maken die niet te spelen is op 90% van de markt. Is het echt niet te doen zet je de settings niet op very high maar 1 of 2 niveau's lager. Werkt ook prima.

Je overschat de playstation werkelijk, de PS5 en Series consoles zijn bovendien de eersten met een SSD. Ik denk dat je niet begrijpt hoe ver de consoles achterlopen op PC's altijd. Ze hebben deze generatie pas hun achterstand goed gemaakt maar inmiddels zijn we weer 5 jaar verder op de PC markt.
AppleFan2007 @Mooraalkikker8 januari 2025 16:57
Waarom denk je dat een machine/console van steam dan wel een bestaansrecht heeft? Uiteindelijk is dat exact hetzelfde als wat een PS5 of Xbox nu is, en als Steam wilt concurreren en console spelers wilt aantrekken gaan ze ook hun hardware waarschijnlijk met een beetje verlies moeten verkopen.

Voor de rest speel ik heel graag op console om enkele simpele redenen:
- Prijs, mijn PS5 voor 500 doet het nog steeds prima en games koop ik fysiek dus vaak goedkoper
- Controller nemen en beginnen spelen gaat veel makkelijker op console
- online gamen doe ik bijna nooit
- weinig gedoe (drivers, windows update die je games onspeelbaar maken, ...)

zelfs al gaat de prijs van de PS6 lichtjes omhoog zie ik nog steeds een markt voor consoles en ik denk dat ik niet de enige ben.
De verkoopcijfers van de PlayStation blijven zeer hoog dus ik denk dat een console nog niet snel dood is
The Zep Man
@CousinBoneless8 januari 2025 14:46
Microsoft's strategie is er één waarvoor het voor hen niet uitmaakt waarop je speelt. Als je maar (op/via hun platform) speelt, want daar zit het geld.

Consoles zullen niet snel verdwijnen, want ook dat is een manier om te spelen met diens eigen voordelen t.o.v. streaming. Streaming heeft als nadeel dat er natuurwetten zijn waar je niet omheen kan, en die in sommige situaties te veel in de weg zitten. Totdat hardware in TV's net zo krachtig is als de krachtigste home console zal er behoefte blijven aan home consoles.

Het is ook steeds makkelijker om home consoles te ontwikkelen, want voor een aantal generaties is alles al gebaseerd op een standaard architectuur (x86-64, AMD APU, etc.). Er hoeft maar weinig eigen, gespecialiseerde hardware ontwikkeld te worden. Dus ook daar zijn er maar weinig hindernissen voor Microsoft en Sony voor het ontwikkelen van nieuwe home consoles.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 14:51]

Vosbeer96 @CousinBoneless8 januari 2025 14:47
Microsoft zie ik wel een dergelijke beweging maken maar voor Sony en Nintendo verwacht ik dat de fysieke consoles nog wel zullen blijven.

Enerzijds omdat Sony, gevoelsmatig, een minder sterke game streaming aanbod heeft en anderzijds omdat de doelgroep van Nintendo sneller geneigd zal zijn om bij Nintendo te blijven en een fysieke console te kopen.

Neemt niet weg dat ik het heel jammer zou vinden als alles naar digital gaat verschuiven, een beweging die op de achtergrond al aan de gang is.....
polopolo150 @CousinBoneless8 januari 2025 14:49
Denk ik niet zo zeer. Op dit moment kan je (hoewel het onder de motorkap wel op lagere resolutie wordt gerenderd) 4K 120 FPS gamen. Met cloud gamen heb je nu maar 1080P 60 FPS. Ik game er regelmatig op. Op apparaten waarbij ik het niet fysiek kan aansluiten zoals mijn mobiel voor onderweg of mijn computer, nu er keyboard en muis ondersteuning, werkt het allemaal wel. Maar gedurende de jaren toch wat ergenissen. Toen GTA V in Game Pass was, had je grote wachtrijen om te kunnen gamen in de cloud en de beeldkwaliteit van cloud gamen is het gewoon niet echt helemaal op een computer of TV. Verder als ik op mijn mobiel speel in Rotterdam Centrum in de bibliotheek werkt het niet echt helemaal lekker. Hogere ping en lagere downoadsnelheid, al kan dat dit misschien met Vodafone te maken hebben.

Microsoft Flight Simulator is eigenlijk al een cloud spel. Het spel is op de Xbox maar een paar gigabyte en voor de rest is het enorm veel laden en alles laten streamen naar je Xbox. Bij launch was dit echt een ramp.

Ik denk dat cloud leuk is voor erbij. Een game proberen voordat je het installeert of op je mobiel. Maar het zal het niet vervangen denk ik. Je wil toch echt de 4K 120 FPS en het gemak.
Vagax @CousinBoneless8 januari 2025 14:59
Microsoft heeft meermaals aangegeven dat er nog een nieuwe Xbox generatie komt die, naar hun eigen woorden, de "largest technical leap in a hardware generation" zal krijgen. Ik gok dat de volgende generatie vooral veel "AI" gaat gebruiken zoals upscaling en frame generation.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 8 januari 2025 15:00]

Wolfos @CousinBoneless8 januari 2025 15:02
Waarom iedere keer wanneer iets nieuws word verzonnen ervan uit gaan dat het alles vervangt?
Nee, volgens Microsoft kan cloud gaming niet op zichzelf staan. Het is alleen maar een optie voor erbij.
Lamith @CousinBoneless8 januari 2025 15:02
Met fysiek, doel je op de mogelijkheid om fysieke media af te spelen of echt fysiek de console in het geheel? In het eerste geval, zie ik dat ook wel gebeuren. Moet nog zien of de PS6 wel een disc drive krijgt.
CH4OS @CousinBoneless8 januari 2025 15:36
Misschien niet de laatste fysieke consoles, maar wel de laatste console generatie die fysieke disks accepteren (kunnen). Volgende generaties consoles worden denk ik cloud/download only en dus 'always on'.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 8 januari 2025 15:37]

mailis @CousinBoneless8 januari 2025 15:57
Zo'n drie weken geleden stond er een interessant artikel op GamesRadar. Daarin wordt afgevraagd of er naast Nintendo nog wel plek is voor twee andere partijen. Ze verwijzen naar een onderzoeksrapport van DFC, waar ook de volgende opmerking staat:
DFC's report also notes that while "Microsoft failed with Xbox Series X/S [it] has made major acquisitions to become [the] world’s largest software publisher. Microsoft has the option of focusing on software and distribution models over hardware."
Dus wellicht hebben we straks nog enkel een Switch 2 en PS6, maar beide met een Xbox app. Net zoals Apple meerdere App Store moet toestaan, komt dat wellicht ook naar de gamingmarkt. Lijkt mij geeneens zo'n slecht idee eerlijk gezegd.
Snacky817 @CousinBoneless8 januari 2025 15:58
Ik zag vandaag al n rumor van die compleet nieuwe xbox, geen pro model ofzo.

Xbox Prime
https://www.techlusive.in...ld-debut-by-2026-1540603/

[Reactie gewijzigd door Snacky817 op 8 januari 2025 16:02]

Roko @CousinBoneless8 januari 2025 16:35
Ik denk niet dat er genoeg cloud computing beschikbaar is om alle huidige consoles (en tegelijk spelende games) te vervangen.
SuperDre @CousinBoneless8 januari 2025 23:16
Nee, in ieder geval zeker nog 1 generatie dedicated consoles, vanaf waarschijnlijk 2026 ofzo, maar daarna is het zeker maar de vraag, want dit soort diensten zullen steeds verder populairder worden en langzaamaan meer mainstream. Verwacht dat over 10 jaar niet echt meer dedicated consoles uitkomen, maar alleen nog generieke zoals android boxjes ofzo.
Meliscool @CousinBoneless9 januari 2025 10:58
Ik blijf het zeggen, het begon bij de TV en het eindigd bij de TV. Een kastje naast je TV is leuk, maar geen kastje is nog beter!
Nimac91 8 januari 2025 14:43
Cloud gaming in meer handen brengen is wel een goeie zaak. Dit maakt de drempel om te gamen nu kleiner dan ooit. Toen ik klein was had ik niet de beschikking tot games doordat games los kopen bovenop een console gewoon duur was en mijn ouders overtuigen ging niet altijd makkelijk als kind. Hierdoor hebben kinderen het tegenwoordig een stuk makkelijker als ze slechts een controller en een abonnement nodig hebben en gewoon in de huiskamer TV kunnen gamen. Ik vindt dit een goeie zaak. Game Pass is hier perfect voor!
Boost9898 8 januari 2025 14:44
Als ze GTA VI tegen die tijd gaan supporten dan sluit ik wel zo'n abonnementje af. Dat is een stuk goedkoper dan een nieuwe PC/GPU aanschaffen.
Wolfos @Boost98988 januari 2025 15:03
Dan moet je wel de game kopen én een abonnement afsluiten. De meeste games zijn nu te streamen dus ik denk GTA ook.
Boost9898 @Wolfos8 januari 2025 15:30
€18 * 3 maanden + €80 game = €134, met plezier.
eettjjuuhh 8 januari 2025 14:53
Hopelijk werkt het net zo goed als google Stadia deed op mijn LG destijds. Mis het nog steeds eigenlijk.
SuperDre @eettjjuuhh8 januari 2025 23:18
Ja, Stadia was heel erg goed, alleen Google had niet lang genoeg geduld. Staat natuurlijk wel tegenover dat ze geen uitgever waren zoals microsoft dat bv is, en dat is dus ook de toekomst voor MS.
johnfreda 8 januari 2025 17:35
Leuke ontwikkeling, ben wel benieuwd wanneer ze de resolutie+bitrate van hun Xcloud omhoog gaan gooien. Op dit moment is Xcloud gaming op een 4k tv echt niet te doen via een series X of S. Maar ik neem aan dat ze die kraan wel open gaan zetten als ze actief Xbox op TV schermen willen gaan aanbieden..
Galvatron 8 januari 2025 16:20
Zelf zou ik naast deze 'smart' TV's juist graag 'domme' TV's willen zien met de beste beeld kwaliteit (incl. low latency, VRR, etc). Aangezien PC monitoren steeds groter worden denk ik dat het een kwestie van tijd is ;-)

[Reactie gewijzigd door Galvatron op 8 januari 2025 16:23]

Deveon @Galvatron8 januari 2025 17:00
Waarschijnlijk is de meerprijs van het smart deel verwaarloosbaar als je het over alle TVs beschikbaar kan stellen. Een TV zonder zou dan niet goedkoper zijn. Je kan echter een slimme TV nog altijd gewoon niet verbinden..

Hiervoor een Samsung met Tizen gehad en nooit gebruikt nadat ik mijn AppleTV aansloot. Nu een LG G3 maar daar ben ik zelfs de afstandsbediening van kwijt en zie het nut van een nieuwe niet.
SuperDre @Galvatron8 januari 2025 23:20
Het is goedkoper waarschijnlijk voor de fabrikant om maar een smarttv van te maken omdat ze toch al een goede soc nodig hebben om de tv zelf aan te sturen.
SuperSonicFreak 8 januari 2025 15:14
Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's
Ah nice...
'Nieuwe' LG-tv's krijgen later dit jaar toegang tot de Xbox Cloud Gaming-dienst.
Xbox meldt niet welke LG-tv's de dienst gaan ondersteunen, alleen dat het gaat om 'nieuwe LG smart-tv's'. Het is ook niet bekend wanneer de dienst moet verschijnen
.
oh...... :( (met mijn LG C1)

It felt like a click-bait

Maar vooralsnog wel nice dat dit straks via een apparaat kan gestreamed worden.
SaraNostra @SuperSonicFreak9 januari 2025 14:10
Ik vermoed wel de oudere modellen die al gereleased zijn, maar dan vanaf C modellen?
Carlos0_0 @SaraNostra12 januari 2025 12:36
Ik denk vanaf de C2 modellen, dit zijn de oudste modellen die ze van de laatste software-updates voorzien.
Ze zijn dit jaar begonnen met 5 jaar ondersteunen met updates, en de C1 viel net buiten de boot volgens mij.

Dus ik denk de televisies uit het jaar 2022, waarin dan ook de C2 is uitgekomen.
Noud071989 9 januari 2025 11:56
Voor casual gamen is game pass ultimate te duur vindt ik.
Voor hardcore gamers staat er te weinig op?! If niet?
SaraNostra 9 januari 2025 13:56
Super nieuws, dit!

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