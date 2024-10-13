Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-10-2024 06:00 124

Activision een jaar onder Microsoft

Wat is er gebeurd na de grootste gamingovername?

13-10-2024 • 06:00

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Artikel

Precies een jaar geleden voltooide Microsoft de grootste overname in de geschiedenis van de gamingsector. In één klap was het bedrijf de eigenaar van Activision, Blizzard en King, en daarmee ook van een groot aantal populaire franchises zoals Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft en Candy Crush.

De overname, die begin 2022 al werd aangekondigd en waar bijna 69 miljard dollar mee gemoeid was, was er een van de lange adem. De deal werd omringd door zorgen van toezichthouders en een juridische strijd in het Verenigd Koninkrijk en voornamelijk de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd de overname dan toch voltooid, ruim achttien maanden na de aankondiging.

Hoewel Activision Blizzard nog altijd een redelijk zelfstandig bedrijf is en er dus vooral veel hetzelfde is gebleven, is er in de afgelopen twaalf maanden toch een hoop gebeurd. Van de uitbreiding van Microsofts Xbox Game Pass-dienst tot ontslagen in Microsofts gamingdivisie en het feit dat Xbox steeds meer multiplatform lijkt te worden. In dit artikel zetten we uiteen wat er in het afgelopen jaar is gebeurd rondom Activision.

Xbox Activision Blizzard King

Activision-games naar Xbox Game Pass, inclusief Call of Duty

De overname van Activision door Microsoft sloeg in eerste instantie in als een bom, maar was ook niet geheel verrassend. De gamingsector maakt al jaren een grote groei door en Microsoft wil daarom verder investeren in zijn Xbox-merk. Bij de bekendmaking van de Activision Blizzard-overname sprak Microsoft-ceo Satya Nadella over een investering in 'een ecosysteem met content van wereldklasse, dat iedere gamer op ieder platform kan bereiken'. Het bedrijf zou na de overname het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld worden, na het Chinese Tencent en Xbox-concurrent Sony. Microsoft was daarvoor bovendien al langer op het overnamepad. In 2020 nam het bijvoorbeeld Bethesda-moederbedrijf Zenimax over.

Het is al langer duidelijk dat Microsoft bij zijn gamingdivisie steeds meer nadruk legt op zijn Game Pass-verdienmodel. Die abonnementsdienst biedt toegang tot een catalogus aan games voor een vast bedrag per maand. De techgigant nam eerder al studio's als Bethesda over en voegde hun games toe aan dat abonnement. Het was dan ook al vrij kort na de overname dat Microsoft begon met het toevoegen van de eerste Activision Blizzard-games aan Game Pass.

Xbox Game Pass Activision

In mei maakte het bedrijf bekend dat ook de komende Call of Duty-game, Black Ops 6, bij release direct zal verschijnen op Game Pass. Dat was een grote zet: de CoD-verkopen leveren jaarlijks honderden miljoenen op. Het is bovendien een grote stap weg van wat Activision voorheen altijd heeft gedaan. Call of Duty-games waren altijd exclusief in de losse verkoop verkrijgbaar. Tijdens de FTC-rechtszaak rondom de overname, zei toenmalige Activision-ceo Bobby Kotick zelfs concreet dat hij geen fan is van gameabonnementen als Game Pass.

Er gingen geruchten rond dat Call of Duty enkel speelbaar zou zijn als onderdeel van een nieuw, duurder Game Pass-'premiumabonnement'. Dat bleek uiteindelijk echter niet te kloppen: Call of Duty Black Ops 6 komt gewoon naar de reguliere Game Pass-abonnementen, met uitzondering van de goedkoopste Core-variant. Wel verhoogde Microsoft onlangs de prijs van Game Pass: de Ultimate-variant zou maandelijks 18 euro gaan kosten, waar dat voorheen 15 euro per maand was. Ook de prijzen van Microsofts andere Xbox Game Pass-abonnementen gingen op de schop en het bedrijf introduceerde een Game Pass Standard-abonnement zonder directe toegang tot Xbox-firstpartygames op het moment van release.

Nieuwe Xbox Game Pass-abonnementen

Hoewel de prijsverhoging en de introductie van een Standard-abo door Microsoft zelf niet direct gelinkt werden aan de komst van Call of Duty, weerhield dat de Amerikaanse FTC niet om erover te klagen. Die markttoezichthouder probeert de overname nog steeds terug te draaien, ook na een nederlaag in een federale rechtbank, hoewel de kans erg gering lijkt dat dat nog gaat lukken.

De FTC schreef aan het hof van beroep: "Productverslechtering - het verwijderen van de waardevolste games uit Microsofts nieuwe abonnement - in combinatie met prijsverhogingen voor bestaande gebruikers, is precies het soort schade voor de consument als gevolg van de fusie die de FTC bedoelde." De FTC stelde onder meer dat het verhogen van de prijzen en het introduceren van een Standard-abonnement zonder 'day one'-games vlak voordat er een nieuwe CoD-game uitkomt, ingaat tegen de beloftes van Microsoft, iets waarmee de techgigant het overigens niet eens is.

Het is verder nog onduidelijk welke impact de toevoeging van Call of Duty en andere Activision-titels op het aantal Game Pass-abonnees zal hebben. De recentste cijfers van Microsoft stammen namelijk uit februari 2024. Het aantal was toen rond de 34 miljoen, ruim 36 procent meer dan de 25 miljoen abonnees die Microsoft twee jaar eerder had. Het is echter niet bekend in hoeverre die stijging te danken is aan de Activision-overname, aangezien die pas vrij kort voor de nieuwe cijfers werd voltooid. Het ligt voor de hand dat Call of Duty, dat jaarlijks goed is voor miljoenen verkochte exemplaren, die cijfers verder zal opkrikken. Het is echter wachten op de volgende officiële update van Microsoft.

Ontslagen en gesloten studio's

De wijzigingen binnen Activision bleven echter niet beperkt tot het toevoegen van games aan abonnementsdiensten. Een paar maanden nadat Microsoft de overname afrondde, hield het namelijk een grote ontslagronde binnen de Xbox-divisie, onder meer bij Activision. Het was de zoveelste ontslagronde binnen de gamingindustrie, die een paar zware jaren heeft gekend.

Mike Ybarra. Bron: Michael Tullberg / Getty Images
Mike Ybarra.
Bron: Michael Tullberg / Getty Images

Als onderdeel van die ontslagronde werden 1900 banen geschrapt. Daarmee was dat goed voor ongeveer acht procent van het Xbox-personeelsbestand, dat op dat moment 22.000 medewerkers kende. Een deel daarvan viel binnen Activision Blizzard, hoewel een exact aantal destijds niet bekend werd gemaakt. Daarnaast besloten Blizzard-baas Mike Ybarra en -medeoprichter Allen Adham te vertrekken na de overname en werd een onaangekondigde survivalgame van die studio geschrapt.

Ook deze zet kon rekenen op kritiek van de FTC, die ook over deze ontslagronde schreef naar het beroepshof. Volgens de markttoezichthouder houdt Microsoft zich daarmee namelijk niet aan afspraken die zijn gemaakt voor de rechtbank, aangezien Activision Blizzard volgens de techgigant zou blijven opereren als een zelfstandig bedrijf na de overname. De karakterisering van de ontslagronde als een manier om 'overlap te reduceren', staat daar volgens de FTC haaks op. Microsoft is het daar echter niet mee eens en zei dat de ontslagplannen bij Activision al op tafel lagen voordat de overname rond was.

Kort geleden werd die ontslagronde opgevolgd door het sluiten van verschillende studio's, zoals Redfall-maker Arkane Austin en Hi-Fi Rush-ontwikkelaar Tango Gameworks, studio's die overigens niets met Activision te maken hadden. Onlangs voerde Microsoft daarnaast nog een reeks ontslagen door. Dat ging om 650 banen binnen Microsoft Gaming, die wél in het kader van de Activision Blizzard-overname werden geschrapt.

“Als onderdeel van het op één lijn brengen van onze teamstructuur na de overname en het managen van ons bedrijf, hebben we de beslissing genomen om ongeveer 650 functies bij Microsoft Gaming te schrappen (...) om ons bedrijf te organiseren voor succes op de lange termijn,” zei Spencer in een memo die door The Verge was ingezien. Het betrof daar overigens vooral bedrijfskundige en 'ondersteunende' functies, waarbij verder geen games werden geschrapt of studio's werden gesloten.

Xbox Game Studios door @Klobrille
Xbox Game Studios door @Klobrille

Microsoft vormt nieuw team dat gaat werken aan kleinere Blizzard-games

Los van deze interne wijzigingen en het geschrapte survivalspel lijkt het verder vooral 'business as usual' binnen Activision Blizzard. Games lijken volgens planning uit te komen, te beginnen met een nieuwe Call of Duty-release later deze maand. Toch wordt er intern wel gewerkt aan nieuwe titels, die er mogelijk vóór de overname niet waren gekomen.

Volgens bronnen van Windows Central zouden Microsoft en Activision namelijk een nieuw team hebben opgezet binnen Blizzard. De personeelsleden daarin zouden deels afkomstig zijn van Candy Crush-ontwikkelaar King, naast medewerkers uit andere divisies, en zouden gaan werken aan kleinere games. Die moeten dan gebaseerd worden op bestaande Blizzard-franchises, zoals Overwatch, Warcraft, StarCraft en meer.

Veel van deze franchises, zoals StarCraft, ontvangen al jaren minder aandacht van Activision, terwijl Microsoft ze juist zou willen pushen met nieuwe titels. Er is verder echter nog weinig bekend over hoe deze games eruit zouden zien. Aangezien veel ontwikkelaars afkomstig zijn van King, is het mogelijk dat het vooral kleinere smartphonegames betreft. Tegelijk is het ook goed mogelijk dat de games juist multiplatform worden, schreef Windows Central.

Het zou in ieder geval onderdeel uitmaken van een grotere verschuiving binnen Activision, claimde die nieuwswebsite, waarbij gefocust zou worden op kleinere teams die snel te werk kunnen gaan, effectief kunnen communiceren en onderling kunnen samenwerken. Om diezelfde reden zou 343 Industries, de ontwikkelaar die al jaren de Halo-franchise verzorgt, omgedoopt zijn tot Halo Studios en afstappen van de Slipspace Engine. Zo kan het personeel binnen die studio efficiënter te werk gaan, aangezien ze geen eigen engine meer hoeven te onderhouden. Het zal echter nog enkele jaren duren voordat we de échte gevolgen daarvan gaan zien.

Meer multiplatformgames: een nieuwe strategie voor Xbox?

Ook opvallend is dat het narratief rond Xbox zelf in de maanden na de overname enigszins is veranderd. Traditioneel is Xbox natuurlijk een consoleplatform, dat dient als concurrentie voor Sony's PlayStation en Nintendo's consoles. Inmiddels wordt Xbox echter steeds meer gezien als een 'ecosysteem', met minder nadruk op hardware en meer op games en diensten.

Alle games die voorheen exclusief voor Xbox-consoles zouden verschijnen, komen al een aantal jaar steevast ook uit voor Windows. Ook wordt Xbox Cloud Gaming, een onderdeel van Game Pass Ultimate, uitgebreid naar steeds meer apparaten; denk daarbij aan smart-tv's en telefoons. Kortom: Xbox-titels worden steeds toegankelijker, ook voor mensen die geen console in huis hebben.

Activision Blizzard-games zijn vanouds vrijwel altijd multiplatform of pc-only, afhankelijk van de game. Veel toezichthouders waren dan ook bezorgd dat Microsoft populaire games als Call of Duty zou terugtrekken van concurrerende platforms als de PlayStation. Al tijdens de rechtszaken met toezichthouders beloofde Microsoft echter dat niet te doen, te beginnen met CoD. Het bedrijf heeft zowel met Sony als Nintendo een tienjarig contract om die titels op hun respectievelijke consoles te houden.

Xbox Cloud Gaming op tablets en pc's

Begin dit jaar werd duidelijk dat Microsoft die multiplatformstrategie echter breder lijkt te gaan inzetten. Er gingen wilde geruchten rond dat Microsoft een stel Xbox-exclusives ook naar andere consoles zou brengen. Xbox-baas Phil Spencer kondigde daarop haastig een evenement aan waar hij dit bevestigde, maar aangaf dat het op een aanzienlijk minder ingrijpende manier zou gebeuren. Het bedrijf zou vier oudere Xbox-exclusives naar de PS5 en/of Switch brengen.

Later bleek dat de komende Indiana Jones-game van MachineGames op termijn ook naar de PS5 komt. Een duidelijke verandering van de strategie, aangezien Phil Spencer in 2021 juist had besloten om alle Bethesda-titels exclusief voor de Xbox uit te brengen. Tijdens de FTC-rechtszaak in juni 2023 bevestigde Bethesda's Pete Hines tijdens een hoorzitting bovendien dat Indiana Jones juist exclusief uit zou komen voor Xbox en de pc, zo meldde ook The Verge.

De stap kwam niet geheel als een verrassing, aangezien Microsoft dus al langer bezig is met het uitbreiden van zijn Xbox-merk naar andere platforms. Tim Stuart, de financiële topman van Xbox, zei eind vorig jaar bovendien dat het de missie van Xbox is om zijn firstpartygames en abonnementsdiensten 'beschikbaar te stellen op ieder scherm waarop games gespeeld kunnen worden'. Daarmee doelde hij, naast Windows, smartphones en smart-tv's, ook op de consoles van PlayStation en Nintendo. "Het is een beetje een verandering van de strategie", zei hij toen.

Toch ligt het niet voor de hand dat Xbox als hardwareplatform gaat verdwijnen. Spencer heeft meermaals benadrukt dat Xbox eigen hardware zal blijven uitbrengen. Hij benadrukte daarbij wel dat Xbox mogelijk uitgebreid zou kunnen worden. In een interview met The Verge repte de topman bijvoorbeeld over een mogelijke Xbox-handheld, waar overigens nog geen officiële plannen voor bekend zijn gemaakt. Tegen Polygon zei de topman dat hij graag externe gamewinkels op de Xbox zou zien, zoals de Epic Games Store.

Witte variant Xbox Series X

Cloudgaming binnen Europa en daarbuiten

Tot slot heeft de overname van Activision Blizzard ook nogal wat teweeggebracht op de cloudgamingmarkt. Dat was een van de grote punten waarover toezichthouders zich zorgen maakten. De angst was dat Microsoft grote Activision-games enkel beschikbaar zou stellen op Xbox Cloud Gaming, om zo zijn eigen cloudgamingdienst een voordeel boven de concurrentie te geven.

Om daaraan tegemoet te komen deed de techgigant behoorlijke concessies, zowel binnen de Europese Unie als wereldwijd. Voor ons zijn de EU-regels uiteraard het interessantst en die zijn eigenlijk relatief simpel. Na afspraken met de Europese Unie kun je als gamer in de Europese Economische Ruimte een gratis licentie krijgen om al je gekochte Activision Blizzard-games te streamen op 'elke cloudstreamingdienst naar keuze'. Die streamingdiensten in kwestie moeten daarvoor ook een licentie aanvragen bij Microsoft, die overigens eveneens gratis is.

In de praktijk heeft Microsoft verschillende overeenkomsten gesloten met streamingdiensten. Nvidia GeForce NOW is daarvan de grootste, hoewel ook Boosteroid, Ubitus en Nware daarvoor hebben samengewerkt met de techgigant, zo bevestigde het bedrijf vorig jaar. Op de faq-website zijn sindsdien geen nieuwe diensten meer toegevoegd, maar dat kan in de toekomst uiteraard altijd veranderen.

Voor de rest van de wereld heeft Microsoft overigens een andere route gekozen, nadat het concessies deed aan de Britse CMA. Daarmee heeft de techgigant de wereldwijde cloudgamingrechten voor Activision Blizzard-games in zijn volledigheid opgegeven. In plaats daarvan heeft Ubisoft die in handen. Dat betekent in de praktijk dat Ubisoft de games wereldwijd op zijn Ubisoft+-streamingdienst mag aanbieden. Dat Canadese gamebedrijf mag daarnaast licenties aan andere cloudgamingdiensten verkopen. Ubisoft heeft echter geen Activision-streamingrechten binnen de EER en dit zal dus niet van toepassing zijn op Nederland en België.

Call of Duty GeForce NOW
Call of Duty is nu speelbaar op cloudgamingdiensten in Europa, zoals GeForce NOW. Bron: Nvidia

Tot slot

Het eerste jaar Activision onder de vlag van Microsoft heeft niet bijzonder veel grote verandering teweeggebracht, hoewel voor gamers wel enkele nieuwe manieren zijn verschenen om de titels van Activision Blizzard te spelen.

Veel Activision-titels staan bijvoorbeeld inmiddels op Game Pass en binnenkort verschijnt ook een geheel nieuwe Call of Duty-game voor het eerst direct bij release op die abonnementsdienst. Daarbij is het voor gamers, zeker in Europa, tegenwoordig ook mogelijk om veel Activision-titels dus via een cloudgamingdienst te streamen, mits de streamingdienst in kwestie daarvoor een gratis licentie heeft aangevraagd. Specifiek in het kader van Call of Duty zullen oude manieren van spelen blijven bestaan, denk daarbij aan de PlayStation.

In bredere zin lijkt Xbox steeds meer een ecosysteem te worden. De overname van Activision, met zijn bestaande multiplatformreleases, draagt daaraan bij, hoewel die overstap al wat langer gaande lijkt te zijn. Die overgang gaat bovendien met kleine stappen en het is nog maar de vraag tot hoever Xbox daarin daadwerkelijk zal gaan. Hoe Xbox en Activision er in de toekomst uit zullen zien, moet in de loop der jaren blijken.

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Reacties (124)

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no_way_today 13 oktober 2024 06:28
Zelf een Xbox x en koop nog steeds gewoon losse games. Wil ze in eigendom hebben. Vond het dan ook jammer dat er steeds meer winkels (mm , intertoys) stopten met de fysieke verkoop van de schijfjes. Als dat stopt door volledige cloudgaming, dan hoeft het voor mij niet meer. De kosten voor een abonnement zullen dan ook omhoog gaan.
Zelf speel ik slechts 1 of 2 games tegelijk voor een lsngere periode. Meer hoef ik dan ook niet.
The Zep Man
@no_way_today13 oktober 2024 08:05
Zelf een Xbox x en koop nog steeds gewoon losse games. Wil ze in eigendom hebben.
Hoe heb je "eigendom" van (day 1) patches en DLC?

Op een PC met spellen van GOG heb je meer "eigendom" dankzij offline installers van DRM-vrije spellen, patches en DLC.

"Eigendom", want ik spreek in effectieve termen en niet juridische termen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 oktober 2024 08:06]

Olaf van der Spek @The Zep Man13 oktober 2024 10:55
Op een PC met spellen van GOG heb je meer "eigendom" dankzij offline installers van DRM-vrije spellen, patches en DLC.
Hoe werken patches op GOG? Kun je die net als vroeger handmatig downloaden, archiveren en offline installeren?
The Zep Man
@Olaf van der Spek13 oktober 2024 12:14
Het is letterlijk zoals ik het omschreef:

GOG biedt offline installers van (alles vrij van DRM):
• Spellen
• Patches
• DLC

Je kan het handmatig ophalen, maar er zijn opensource projecten die dit automatiseren. Je moet uiteraard daar ook mee inloggen op een account dat het betreffende spel gekocht heeft.

Voor nieuwe versies van hetzelfde spel worden ook nieuwe full installers uitgegeven, naast de losse patches.

Omdat alles vrij is van DRM en de installers niet gepersonaliseerd zijn, blijven ze bruikbaar.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 oktober 2024 12:24]

Olaf van der Spek @The Zep Man13 oktober 2024 12:18
Ah, nice. Zijn spellen daarmee ook volledig offline volledig te spelen?
The Zep Man
@Olaf van der Spek13 oktober 2024 12:27
Yup. Van spellen met naast single player ook een online/multiplayer component is dat deel optioneel om te gebruiken. Ook kunnen spellen terugvallen op self-hosted multiplayer en direct connect (zoals Baldur's Gate 3) om zo alsnog onafhankelijk te zijn van specifieke dienstverleners. Dat laatste kam echter verschillen van spel tot spel, dus het loont om daar wat eigen onderzoek naar te doen voordat je over gaat tot aanschaf.

Is een spel volledig single player? Dan is het volledig offline te installeren en te spelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 oktober 2024 12:50]

Luchtbakker @Olaf van der Spek13 oktober 2024 13:38
Ah, nice. Zijn spellen daarmee ook volledig offline volledig te spelen?
Alle games die op GOG staan, zijn 100% volledig offline te spelen zonder enige vorm van DRM. Het online deel in de games werkt soms nog, al ligt dat sterk aan de leeftijd van de game.

Het grote voordeel vind ik vooral dat vaak wel fanpages zijn die games herbouwen. Zo is openRCT2 en Dungeon keeper een mooi voorbeeld. Zelf in geval van Dungeon keeper zelfs online weer speelbaar is.

*en uiteraard, alles volledig ondersteund op Windows 10 en 11.
Waswat @Olaf van der Spek13 oktober 2024 12:31
De spellen van Gog zijn volledig offline te spelen (multiplayer only spellen uitgezonderd)
Orangelights23 @The Zep Man13 oktober 2024 08:53
Jij hebt het over Gog en daarmee pc, terwijl je reageert op iemand die praat over een console.

Voor mij is het hetzelfde, de hele ervaring is anders op een console versus computer. En het lijkt er steeds meer op dat console gaming onaantrekkelijker gaat worden.
Finraziel
@Orangelights2313 oktober 2024 10:30
Ja daarom zegt hij ook specifiek "op een PC", lijkt me. Het wil niet zeggen dat het dus gelijk voor iedereen een alternatief zou zijn, maar vaak hoor je mensen juist van consoles zeggen dat fysieke games en daarmee de games later altijd nog kunnen spelen juist een voordeel van consoles zijn. Maar dat voordeel is de laatste tijd dus flink afgezwakt omdat je ook op consoles afhankelijk bent van patches en servers.
cold_as_ijs @The Zep Man13 oktober 2024 11:13
Ik weet niet hoe het zit bij XBOX, maar genoeg games die gereleased worden voor de playstation zijn perfect te spelen zonder day one patch. Je mist misschien wat features zoals een andere grafische mode en performance zal iets beter zijn na patches. Maar echt onspeelbare games worden er zelden uitgebracht. Denk dat day one patches niet het grootste risico is, eerder de verplichte online authenticatie op XBOX ook al is het een disc based game. Ook het feit dat “smart” delivery betekent dat vaak alleen de xbox one versie op disc staat en dat de xsx versie alsnog gedownload wordt lijkt me een grotere zorg.

DLC is dan een ander verhaal natuurlijk
theduke1989 @The Zep Man13 oktober 2024 09:20
Dat is het punt. Ze pushen alles naar de cloud.

Waarom hoor je überhaupt een day1 patch te hebben? Is de game zo verrot dat je een day1 patch moet hebben.

Personen die dat supporten zijn echt belachelijk in mijn optiek. Waarom nooit meer games zoals vroeger? Lekker echt op schijfje draaien.
BrutalRage @theduke198913 oktober 2024 10:41
Games zijn niet meer 2 floppys groot. Een test groep is even iets anders dan soms miljoenen spelers die gekke dingen doen. Als een game gold gaat en in de tussentijd voor de release gewoon doorgaan met fixdn maken lijkt mij alleen maar logisch en goed. Als we het over game breaking bugs hebben dan ben ik het volledig met je eens. Op schijfjes? Heb je weleens een game op de bijvoorbeeld ps5 geïnstalleerd? Duurt echt een eeuwigheid. Een disk is gewoon veel te langzaam, dat hdd is te langzaam. Vandaar dat xbox n ps5 nvme opslag gebruiken
theduke1989 @BrutalRage13 oktober 2024 12:09
Maar dat is niet de reden.

Dan alsnog kan de game gewoon op discs uitkomen. Notabene Sony heeft eigen drives en discs uitgebracht.

Als dan een bug is kan toch gewoon wanneer het nodig is?
kujinshi @BrutalRage14 oktober 2024 00:22
Gamestudio's weten dondersgoed dat ze lang en breed moeten testen over veel spelers. Het is een commerciele zet om maar weer het publiek als tester te gebruiken. Met de afschuwelijke gevolgen van dien.

Het geld verdienen ze wel om goed te testen. Ze kunnen prima een testpanel van honderden mensen opzetten op de hele wereld. Die allerlei hardware hebben.
chrisboers @theduke198913 oktober 2024 09:48
Er zijn genoeg games zonder day 1 patch. Maar dat zijn niet de grote AAA games. Die zijn dermate complex dat die niet zonder patches uit te brengen zijn. Wil je geen patches? Speel indie-games. Die komen veelal zonder day-one patch.
Vayra @chrisboers13 oktober 2024 13:00
Ligt niet aan de complexiteit maar aan een goede projectplanning en management. Dit gaat gewoon om geld en dus is het eigenlijk gewoon respectloos richting consument. Laten we de zaken niet omdraaien.
chrisboers @Vayra13 oktober 2024 16:03
Ik merk dat je nooit een groot project geleid hebt. Hoe complexer het project, hoe lastiger de einddatum te voorspellen is. Bovendien zijn er altijd tegengestelde belangen, tussen bv het team dat moet leveren en marketing dat een bepaald release-window heeft.
Ieder team wil op tijd leveren. Praktijk is vaak weerbarstig.
kujinshi @chrisboers14 oktober 2024 00:25
Zolang FFXV en Elderscrolls 6 mooi de tijd nemen, geef ik niet om einddatums. Een game breng je uit wanneer hij kwalitatief goed is. En dat wil de speler. Er is geen gamer die door een spel met veel fouten wil worstelen.

Anders ga je als bedrijf hard voor de bijl, zie bij Cyberpunk 2077. Het had nog wel harder gemogen want de gameindustrie leert nog niet genoeg.
Jaldea @kujinshi14 oktober 2024 13:43
dat willen de liefhebbers. maar het gros en het geld zit hem toch in de marketing en de firma, en die hebben een andere agenda dan die developers.
Vayra @Jaldea15 oktober 2024 15:10
En een goede projectmanager geeft dan terug dat er een kleine twintig gevraagde features als gevolg van die planning, dus niet in het eindproduct terecht gaan komen. En houdt die lijn ook vast. Wil men het dan nog steeds. Prima. Maar dan lever je dus wel je project en product af zoals je het samen hebt afgesproken, en ook tijdig.

Het gaat pas mis als die verwachtingen niet met elkaar in lijn liggen, en/of komen te liggen. Dat heeft echt helemaal niets met complexiteit van de inhoud te maken. Als het goed is, heb je de mensen zitten die daarmee om kunnen gaan. Is dat niet zo? Dan heb je een incompetent team of een opdracht die er niet bij past.

'Het is te complex' is precies hetzelfde als 'ik vind het te moeilijk' maar dan met een wat duurder woord erin. Hemeltergende bullshit is het. Ga dan wat anders doen, of zorg dat je het minder complex maakt. Maar dit alles begint met het bewaken van grenzen - als je dat niet doet (ook als uitvoerende partij), ben je los.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 15 oktober 2024 15:15]

yustme_x @chrisboers15 oktober 2024 10:26
Ja, ik heb wel grotere projecten geleid, al is dat niet in de game-industrie.
Wat je doet is eigenlijk het goedpraten van het leveren van slechte kwaliteit of het afleveren van een project dat niet af is. Tegelijkertijd is het in jouw betoog ook onmogelijk om de release-datum uit te stellen, terwijl dat alsnog vaak gebeurt.
Ik weet niet welke projecten je leidt, maar misschien is het tijd om wat anders te zoeken als je het onmogelijk vindt om ook maar iets groots goed af te leveren.
Vayra @yustme_x15 oktober 2024 11:15
Precies dit. Die excuuscultuur is één van de hoofdoorzaken van falend projectmanagement. 'Ja ik kon niet, ik wist niet en ik dacht niet'... Als je daarmee kan wegkomen in een bedrijf, dan weet je dat geen enkel project op tijd af komt.
Vayra @chrisboers15 oktober 2024 11:11
Let goed op: Projectplanning én management. Ik heb zojuist een migratie afgerond, dus niet te veel aannames aub. Je hebt gelijk dat die elementen er zijn. En er zijn ook heel veel mensen zonder ruggengraat. Onderbouwd nee zeggen vinden veel mensen moeilijk. Ik niet.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 15 oktober 2024 11:14]

Seth_Chaos @theduke198914 oktober 2024 08:41
Fijn dat jij dat vindt. Ik support het. Cloud gaming is heerlijk. Veel minder gedoe en werk. Veel goedkoper. Game kiezen, op kopen rammen, en binnen 10 minuten kan ik spelen.
Vayra @Seth_Chaos15 oktober 2024 11:25
McDonalds werkt ook zo. Heerlijk toch! Daar moet je echt elke dag gaan eten.
Seth_Chaos @Vayra15 oktober 2024 11:46
Wat eens stomme vergelijking. Bij Cloud gaming kan ik alle games spelen die ik maar wil. Sterker nog ik heb een veel uitgebreidere keus dan ooit, omdat ik ook games kan spelen van andere platformen zoals Xbox en Playstation. Bij Mcdonalds kan ik alleen maar Mcdonalds eten.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 15 oktober 2024 15:55]

Vayra @Seth_Chaos15 oktober 2024 15:04
Hangt ervan af wat je kiest te vergelijken.

McDonalds bepaalt het menu voor jou en dat doet de cloudservice ook. Oeps, nee, sorry de McNuggets krijg je niet meer, ook al was het je favo gerecht. Je was halverwege je 20 Nuggets? Sorry, maar hier geven die doos, onze licentie is beeindigd.

McDonalds is ook on-demand, je kunt er zo heen rijden en dan heb je wat te eten. De cloud ook, gewoon inloggen en consumeren maar. Is de McDonalds gesloten, dan heb je dus een lege maag. Oh je wilde toevallig nét even gaan gamen. Sorry, onderhoud op de dienst. Had je maar van tevoren goed moeten kijken naar de openingstijden en de uitzondering daarop die we twee dagen geleden hadden gepost!

McDonalds kost minder tijd en moeite. Maar je wordt er wel moddervet en lui van. Cloud gaming kost ook geen enkele moeite, je hoeft er niks voor te snappen van een PC. En dus zul je op den duur ook weinig meer snappen van wat er op je machine gebeurt. Het wordt tóch voor je geregeld. Lekker man. Makkelijk. Hoef je niks te doen!

[Reactie gewijzigd door Vayra op 15 oktober 2024 15:07]

Seth_Chaos @Vayra15 oktober 2024 16:00
Er is een hele zwik aan verschillende restaurants. Clouddiensten hebben een uptime van 99,99% Als er één uit ligt game je lekker verder op een andere. Of ga je die paar uur iets anders doen met je leven. Als jij niet mee gaat in de cloud services dan ben jij de gene die er straks geen ene reet meer van snapt. En dat is überhaupt een ballen argument, want iemand die wil gamen interesseert het geen ene reet wat er bij komt kijken. Sterker nog de minder ze zelf hoeven te doen de beter en luxer het is. En als er een game onverhoopt niet meer beschikbaar is in de cloud services die je afneemt. Dan download je die game lekker als freeware of betaal je een stuiver voor een licentie.
Accretion @The Zep Man13 oktober 2024 08:55
Ja en voor 'online spellen', moet het ook mogelijk zijn om je eigen server te hosten.

Eigenlijk, als niets jou ervan kan weerhouden om een spel te spelen (met anderen), heb je effectief eigendom.

Dan boeit de wettelijke definitie ook niet meer zo.
sspiff @no_way_today13 oktober 2024 08:46
Ik doe hetzelfde op Switch wanneer ik kan, echter zijn veel games zelfs voor de installatie afhankelijk van de downloadwinkel. Sommige schijfjes bevatten geen volledige game, enkel een soort launcher en licensie.

Die licensie kan je dan wel doorverkopen, maar als de downloadwinkel er binnen een paar jaar uitligt kan je er toch niks meer mee.

Is dat bij Xbox anders?

[Reactie gewijzigd door sspiff op 13 oktober 2024 13:21]

Groningerkoek @sspiff13 oktober 2024 10:05
Dat is bij XboX ook zo, Schijfjes koop je niet omdat je dan eigendom van de game verkrijgt. Schijfjes koop je omdat je dan het recht om de game te spelen weer kunt verkopen, omdat ze in de aanbieding zijn of gewoon omdat je graag een fysieke collectie hebt. Games die compleet op schijf staan en geen server nodig hebben om te kunnen spelen zijn de minderheid, daarnaast is bijkomend nadeel dat als men met de game stopt je alleen de versie hebt die op je schijfje staat en je alle updates daarna dan mist.

Maar al met al heeft XboX best wel een goed trackrecord voor hoelang je games nog kunt draaien, ik heb nog een stel schijfjes van de 360 voor mijn zoontje en dat draait allemaal prima op de One X.
Xeneonic @no_way_today13 oktober 2024 06:53
Ik vind het heerlijk om games te modden en kan daardoor moeilijk inzien dat daadwerkelijk alles overstapt op cloud gaming. Games zoals Skyrim SE ben je dan al snel 200 GB kwijt aan mod data (Wabbajack modlists bijv.)

Maar ik ben dan ook wel van de oudere multiplayer games, waar je eigen dedicated server host de norm nog was en je een "gamespy-powered" server browser had. Als alles op cloud gaat, heeft dat ook geen kans meer.

En dan nog niet te spreken over "wij kiezen er voor dat mensen deze game niet meer kunnen kopen of spelen zelfs als ze een licentie al reeds hebben aangeschaft, omdat ..."
rneeft @no_way_today13 oktober 2024 11:22
Precies. Als ik na gaat hoeveel het mij zou kosten om zelda breath of the wild te spelen. Dan zou die game mij dik 540 euro kosten (36 mnd X 15 euro). Nu kost mij die maar 35 euro via marktplaats! Nee, laat mij maar schijfjes kopen!
SG @no_way_today13 oktober 2024 11:23
MS XB business model veranderd dramatisch. Het wordt geforceerd meer service abbo model het hele OS software en games ook. Dat is eco systeem.
Dus voor game pass algehele omzet moeten ook nieuwe producties betaald worden.
Per gamer maand fee moet je dus elke productie investering terug betaald worden minus retail verkopen. Wat dat beteken grote triple A producties die staan met deze aanpak onderdruk. Daarom schrappen en ontslaan omdat kleinere producties kleinere of minder game studio nodig hebben. Naast 5 jaar producties 3 jaar producties met 25 - 50 man teams ipv 100 tot 250man teams.
Dat is wat Sony zegt. Voor abbo based kan je niet voluit voor triple A budget gaan. Dat is als month fee niet insane hoog wilt hebben.
Dit zeer grote verandering. Het verdwijnen van grote producties. Op enkele na.
Zoals COD die zal wel 200mil of meer krijgen.
Vayra @no_way_today13 oktober 2024 13:01
Stap maar alvast over naar de PC dan. Het is een kwestie van tijd. Waarom nog geld steken in iets wat duidelijk niet meer door MS wordt omarmd? Kijk naar Windows. Office. Het wordt allemaal in rap tempo uit je handen gerukt en vanuit de cloud gedraaid. Met alle problemen van dien.

Nu een W10/11 LTSC build neerzetten zonder MS store troep en je games portable naar binnen halen (Gog of anderszins) is de beste manier om nog lekker lokaal en zonder onzin te gamen. Zat games ook. Goedkoper dan de mainstream troep, draait beter, en bevat meer content die veel beter in elkaar zit. Whats not to like ?

[Reactie gewijzigd door Vayra op 13 oktober 2024 13:05]

dsteensma @no_way_today13 oktober 2024 08:40
Ik kijk er hetzelfde naar als jij.
Noresponse @no_way_today13 oktober 2024 13:32
Ik heb zelf mijn abonnement in augustus niet verlengd mede door core vs ultimate en het grote prijsverschil en daarbij afgelopen week mijn xbox series X verkocht voor 350 euro na 3,5 jaar. We hebben nog een xbox serie S en daar speelt de zoon alleen fortnight op en minecraft en dat kan zonder gamepass.

Het is wel zo goed :) over naar pc games weer.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 13 oktober 2024 17:05]

SkyStreaker @no_way_today13 oktober 2024 13:38
Ik denk zodra de wens groter wordt om digitaal ook tweedehands te verkopen (en uitgever/maker en platformhouder kan daar nog steeds een percentje van mee kan pikken onder de noemer "service verlening e.d.), zie ik dat heus nog wel gebeuren. Al denk ik ergens dat of GoG of Steam de eerste zal zijn die daar mee begint. Hou de portemonnee gewoon op het platform zelf zoals bij bijv. Steam.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 13 oktober 2024 13:38]

nullbyte @no_way_today13 oktober 2024 22:49
Zelf een Xbox x en koop nog steeds gewoon losse games
Lege schijfjes met alleen een licentie er op. Verder zijn veel recente games onafgemaakt, dus buggy zonder de verder patches.
Met andere woorden, als de stekker uit de servers is over 25 jaar en je hebt alleen een xbox en een schijfje dan heb je alsnog niks, of een slechte ervaring.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 13 oktober 2024 22:50]

System @no_way_today21 oktober 2024 13:41
Er zullen altijd wel Indië games of van kleinere studio's zijn om lokaal te spelen.
Eigenlijk mis je niets als je geen AAA koopt.
Kostarados 13 oktober 2024 06:37
Ik ben heel blij met mijn (Turkse) Game Pass Ultimate; wat ik heb betaald past goed bij het sporadische gamen dat ik doe. Wanneer ik de €13 - €18 per maand zou moeten betalen, is het geen goede deal meer.

Ik geloof dus zeker dat een abonnementsvorm voor gamen werkt, maar ergens zou het ook fijn zijn als er rekening wordt gehouden met hoelang of hoe veel je hebt gespeeld. Anders zijn veel mensen die weinig gamen beter af zijn met het los kopen van games.
ncc1704 @Kostarados13 oktober 2024 07:01
Dat is toch gewoon hetzelfde als een sportschool abbonement? Die verdienen ook op de mensen die niet komen....

Zelf zojuist mijn gamepass stop gezet, zodra ik weer vakantie heb gaat hij weer aan. Het is een mooie toevoeging maar voor mij ook net even te duur om het abbonement door te laten lopen
flaskk @ncc170413 oktober 2024 10:16
Sportschool had je wel vaak dat je bijvoorbeeld 1 dag in de week mocht sporten tegen een gereduceerd tarief.

Ik zelf heb ook een Xbox maar speel bijna nooit omdat je dan een game pass nodig hebt. Het is allemaal stuk moeilijker gemaakt dan vroeg
Finraziel
@flaskk13 oktober 2024 10:35
Iets soortgelijks zie je nu dus wel in de goedkopere tier van Gamepass waarbij je niet alles direct bij release kunt spelen, maar alsnog een flinke collectie tot je beschikking hebt.
Of de prijsstelling daarmee ook in overeenkomst is om het interessant te maken is natuurlijk een tweede, maar ze beginnen wel al met differentiëren.
Khalid. @ncc170413 oktober 2024 10:51
Is niet hetzelfde?? Of je moet een heel grote huis hebben waar je alle apparaten neer kunt zetten?
john milton @Kostarados13 oktober 2024 06:59
Dat is precies de reden dat ik zelf nooit game pass voor pc heb gehad. Er zijn heel wat maanden per jaar dat ik geen game aanraak, het gaat echt in vlagen. En die zijn meestal kort. Om het voor mezelf qua prijs-kwaliteit acceptabel te houden zet ik price-alerts op isthereanydeal met een laag bedrag dat ik bereid ben te betalen bij de steam resellers, koop ik bij steam zelf in de sale, en af en toe bij de grijze markt op kinguin en gamivo. Dat bespaart genoeg euro’s dat ik mezelf niet hoef in te houden om af en toe games voor 20-60 euro te kopen als ik ze graag direct wil spelen; zo vaak is dat nu ook weer niet, de laatste game die ik voor de volle mep kocht was Cyberpunk. Niet eens jaarlijks dus. :)
nullbyte @john milton13 oktober 2024 22:54
Ik beb al 5 jaar gamepass PC en nog 1 jaar te gaan. Heeft me in totaal iets van 200€ gekost. 6 keer 30 an 40€ voor een jaar Xbox live Gold geloof ik.

Dit bedrag is er met alle 5 a 6 Microsoft games die ik wilde spelen ruimschoots uit. Over een jaar stopt het, Steam en GOG zijn de enige die ik nog gebruik.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 13 oktober 2024 22:56]

john milton @nullbyte15 oktober 2024 09:52
Dat is ook wel doable inderdaad, hoor. Ik denk dat ownership ook vooral meerwaarde heeft als je graag games nog eens herspeelt. Zelf heb ik daar wel een handje van. :)
SG @Kostarados13 oktober 2024 11:39
Game producties zullen toch ook met ruime profits terug verdiend worden.
Als retail weg valt en cloud wordt. Is mager abbo ondanks 35mil gamers er krap om veel grote producties te doen. Dat blijven mogelijk toch retail exclusives die later naar gamepass komen. Maar grote producties kan je alleen voor gamepas niet handhaven.
Een gamepas is interessant voor gamer die heel veel verschillende games speelt. Vooral singleplayer verhalende games. Die je uit speelt. Bijvoor beeld 1 tot 3 games per week. Voor sporadisch game is game pass abbo ook duur. Maar voor de game industrie is gamepas ruk. Je deelt nu terug verdien met 10001 andere games.

Het lijkt mij dus gezien nieuwe business model van MS dat als al die overnames ook veel titels voor gamepas zijn. Er een over capaciteit is aan grote studio voor grote producties. Dus het niet gek dat xbox devisie slinkt.
Tja als je meer mensen vs vpn ander regio account doen wordt de spoeling nog dunner voor volgende productie investeringen.
Linksquest Moderator Spielerij
13 oktober 2024 06:37
Een zeer interessant artikel, mooi omschreven Daan. De hele overname van Activision-Blizzard voelde bijna als een soap aan, en de aantal geruchten die daarom heen waren was soms was lachwekkend. Als je nu een jaar terug kijkt, zie ik als gamers voornamelijk dat meer games naar Game Pass is gekomen, maar ook de prijsverhoging van Xbox Games Pass. Daarnaast hebben we ook meer dan genoeg ontslagen zien vallen, waarbij de Tango GameWorks studio (Ja dat was een Bethesda Studio) voor mij het opvallends blijft.

Nu zijn ontslagen natuurlijk ook bij andere Studio's plaatsgevonden, en ja ook een legendarische studio bij Sony die opeens gesloten werd, maar dat is een ander verhaal.

Momenteel lees ik weer geruchten over dat HALO naar Playstation 5 zou komen, en persoonlijk hoop ik dat dit niet gaat gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, als dat zou gebeuren, dan zou het buiten game pass een Xbox console bijna helemaal niet meer lonen, en dat zou weer te veel monopoly aan Sony geven. Maar van de andere kant als die overnames door 1 groot bedrijf is ook niet goed voor de industrie. Het zijn zijn rare tijden momenteel de game wereld en het zal me benieuwen hoe dit over een paar jaar gaat uitzien, vooral als de nieuwe Xbox en Playstation gaan komen.
Kaasje123 @Linksquest13 oktober 2024 08:08
Mjah Sony zal nooit gamepass toe laten als dienst en Microsoft wil nog steeds gamepass pushen. Ik denk dat ze heel veel abonnementen dan kwijt raken want ik heb zelf geen game pc en mij zijn ze dan als klant geheel kwijt en ik zal niet de enige zijn. Ik denk dat ze dus gewoon met een nieuwe xbox generatie komen over een paar jaar

[Reactie gewijzigd door Kaasje123 op 13 oktober 2024 08:09]

Mellow Jack
@Kaasje12313 oktober 2024 10:22
Wel grappig. Microsoft heeft al de strategie om zoveel mogelijk naar cloud diensten te pushen. Stel dat ze volledig multi platform gaan. Xbox weg. Dan is de kans groot dat zowel Nintendo en Sony worden gepushed om hun ecosystemen voor derden open te zetten en kan Microsoft zn gamepass op alles aanbieden.
Kaasje123 @Mellow Jack13 oktober 2024 10:39
Dat is het hem nou juist. Door wie worden ze gepushed om hun consoles een bepaalde dienst toe te laten? Ik zie het nitendo wellicht nog doen maar Sony no way.
Mellow Jack
@Kaasje12313 oktober 2024 12:24
Europese Unie. Beetje standaard gedrag als een markt minder dan 3 spelers heeft :p
nullbyte @Kaasje12313 oktober 2024 22:58
De EU, je ziet het ook al gebeuren op IOS en Android. Ook in de VS trouwens.
Linksquest Moderator Spielerij
@Kaasje12313 oktober 2024 10:05
Daar ga ik wel van uit en dat hoop ik ook, want als dat niet zou gebeuren, dan heeft Sony zo goed als alleen recht op de console markt. Ja Nintendo is er nog, maar die doet toch geheel zijn eigen ding. Enige wat ik dan nog verwacht is dat we Windows consoles gaan krijgen, zoals we dat een beetje niet met die handhelds zien. Ja die kun je ook op de TV aansluiten, maar dan bedoel ik echte consoles met misschien wel een aangepast Windows versie.
addictive_rhymz 13 oktober 2024 11:24
Nadat mijn xbox lange tijd stof heeft liggen happen zojuist weer even game pass voor een jaar afgesloten via goedkopere kanalen. Voor het geld van 1 full price game ben ik de komende tijd weer even onder de pannen met toffe games die nog uit gaan komen en games die al in de pass staan die ik nog te spelen heb. O.a. MW3, BO6, Jedi Survivor, Stalker 2, Indiana Jones en de nieuwe MS flight sim. Toevallig liep mijn PS+ abo ook net af dus die PS zal de komende tijd meer stof happen.
Dekar @addictive_rhymz13 oktober 2024 11:30
Maar dan neem je niet mee dat games tweedehands te koop zijn en dat jij ze dan ook weer kan doorverkopen. Over het algemeen is dat hele abonnement business model nadelig voor de consument.
addictive_rhymz @Dekar13 oktober 2024 11:32
Dat kan ik sowieso niet want ik bezit een series s. Daarbij vind ik het gemak van geen schijfjes voor dit geld wel makkelijk. Maar verder wel goed punt, voor de ps koop ik ook nog wel eens wat op mp.
EnigmaNL @Dekar13 oktober 2024 12:26
Valt ook wel weer mee. Als je een beetje goed zoekt, kun je voor de prijs van 1 spel het hele jaar tientallen spellen spelen. Als je voor hetzelfde bedrag het hele jaar spellen wil kopen en doorverkopen kom je bedrogen uit.

Het is een kwestie van wat je belangrijker vindt. Eigendom of spellen spelen. Wil je goedkoop veel spellen spelen dan is Game Pass zeer aantrekkelijk en helemaal niet nadelig voor de consument.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 13 oktober 2024 12:28]

Dekar @EnigmaNL13 oktober 2024 14:13
Een hele grote groep mensen speelt minder dan 1 spel per maand, of een paar spellen per jaar. Zeker de online gamers zegmaar de CoD of Fifa fanboys.
Ik heb Kingdom Come Deliverance gekocht voor een tientje en doorverkocht voor een tientje. Zelda BotW en TotK gekocht en verkocht voor dezelfde prijs. Mario idem dito. Aantal jaren terug nog alle Souls games geleend van een vriend. Ik geef misschien 0 tot 20 euro per jaar uit aan gaming. En games die ik wil spelen zijn vaak nieteens beschikbaar.

Het feit dat er een stijgende trend is in abonnees is eerder door heel dure slimme marketing dan aan een echt consumentvriendelijke bedrijfsvoering.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 13 oktober 2024 14:20]

EnigmaNL @Dekar13 oktober 2024 21:59
Een hele grote groep mensen speelt minder dan 1 spel per maand, of een paar spellen per jaar. Zeker de online gamers zegmaar de CoD of Fifa fanboys.
Dat is ook niet de doelgroep van Game Pass. Dat is alsof je Netflix neemt en dan maar 1 film kijkt.
Ik heb Kingdom Come Deliverance gekocht voor een tientje en doorverkocht voor een tientje. Zelda BotW en TotK gekocht en verkocht voor dezelfde prijs. Mario idem dito. Aantal jaren terug nog alle Souls games geleend van een vriend. Ik geef misschien 0 tot 20 euro per jaar uit aan gaming.
Dat klinkt als een heleboel werk en dan blijf je nog steeds zonder eigendom over, net als de GamePass klanten. Dan liever een dienst waarbij games allemaal tegelijk beschikbaar zijn en ik ze alleen maar hoef te downloaden.
Het feit dat er een stijgende trend is in abonnees is eerder door heel dure slimme marketing dan aan een echt consumentvriendelijke bedrijfsvoering.
Dat is helemaal geen feit, maar slechts jouw mening. Afhankelijk van het gebruik kan GamePass juist een ontzettend goede deal zijn.
huntedjohan @Dekar13 oktober 2024 12:32
2e hands verkoop klinkt mooi maar in de praktijk leveren de meeste games weinig op. alleen de nieuwste games hebben nog redelijke waarde. daarnaast zijn er meer en meer consoles zonder disk dus dan word 2e hands aan en verkoop alleen maar lastiger.
EnigmaNL @huntedjohan13 oktober 2024 13:23
De enige games die waardevast zijn en blijven, zijn (first party) Switch games. Soms gaan ze zelfs in waarde omhoog omdat de game niet meer verkocht wordt.
Xeneonic 13 oktober 2024 06:33
Bijzonder dat er geen woord wordt gerept over Steam en Battle.Net app/Blizzard app. Blizzard games waren voor een lange tijd exclusief speelbaar (of/en digitaal te koop) via hun eigen app.

Verder wel een leuk artikel. Misschien dat er over een jaar of twee weer een artikel komt, waar dan duidelijk wordt of er inderdaad een flinke beweging heeft plaatsgevonden.
Verwijderd 13 oktober 2024 06:43
CoD bij hen abonnementsdienst is een goede zet
SG @Verwijderd13 oktober 2024 11:41
Nou nee, leuk als zoals ik alleen Cod naast BF speel. Maar als productie kosten moeten gedekt worden. Dat houd in dat cod productie budget van potje voor alle gamepass productie afgaat. En dus andere productie geschrapt of kleinere scope producties worden . Dus voor andere gamers en fans van andere IP is dat ruk.
Al speel ik COD op PSN .
eggsforpedro @SG13 oktober 2024 15:41
Want er zijn geen inkomsten van de niet-Xbox platformen?
Kostarados 13 oktober 2024 06:46
Een Xbox-handheld zou echt een schot in de roos kunnen zijn.

Gepaard met Game Pass heb je meteen een hele collectie games tot je beschikking, plus de mogelijkheid tot instant cloud gaming in betere beeldkwaliteit en zonder verlies van opslag. Bovendien zou Microsoft de benodigde aanpassingen kunnen doen aan Windows om het beter compatible te maken voor touchscreens en een slaapmodus als de Steam Deck te implementeren (al heb ik daar eerlijk gezegd niet heel veel vertrouwen in gezien de slaapproblemen bij laptops dankzij Windows Update)
Wolfos
@Kostarados15 oktober 2024 10:26
Klopt. Nintendo heeft niet veel third party AAA, en al helemaal niet day one releases. Steam Deck speelt PC games en dat werkt vaak wat houterig op een handheld. De games zijn niet bedoelt voor de form-factor.

Een handheld die de Series S matched qua performance daarentegen zou echt goed zijn. Dan heb je gewoon 20 jaar aan bijna alle AAA games die supervlot draaien.
Accretion 13 oktober 2024 07:51
Productverslechtering - het verwijderen van de meest waardevolle games uit Microsofts nieuwe abonnement - in combinatie met prijsverhogingen voor bestaande gebruikers, is precies het soort schade voor de consument als gevolg van de fusie die de FTC bedoelde." De FTC stelde onder meer dat het verhogen van de prijzen en het introduceren van een Standard-abonnement zonder 'day one'-games vlak voordat er een nieuwe CoD-game uitkomt, ingaat tegen de beloftes van Microsoft
D'r zijn geen contracten getekend, maar ze hebben Microsoft op de blauwe ogen geloofd met hun 'beloftes'?

En vervolgens kunnen ze niets? Blokkeer de gamepas dan gewoon in z'n volledigheid totdat ze voldoen aan gereguleerde prijzen.

Heeft echt niemand door dat we naar een maatschappij gaan waar je nergens eigenaar van bent en alle concurrentie uitgeschakeld wordt door de partijen met het meeste geld?
Om vervolgens de prijzen steeds hoger te maken en de producten steeds minder uitgebreid.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 13 oktober 2024 07:52]

SG @Accretion13 oktober 2024 12:07
De autoriteit kan bedrijf opsplitsing forceren.
Ik hoop dat Sony wat strakker gaat samen werken met Apple. Er was gerucht van misschien? Mac studio M4 max vs x86+5090 lijkt mij wel wat.
Mac mini en mac studio hebben wat weg van game console in wat bredere tiers.
Als Sony game exclusives productie naast PS ook apple als target hebben.
Console met 8GB instap tot insane grote top tier systeem memory.
panterarosso @SG13 oktober 2024 17:26
Als er 2 bedrijven 100 procent gecommitteerd zijn aan hun walled garden zijn het die wel.

De apple game markt is ook niet relevant vergeleken met die van Windows waar je mensen hebt die speciaal machines kopen of bouwen ervoor en dan hebben we het niet eens over het simpele feit dat Sony dan in eigen hardware verkopen kanibaliseert
The Zep Man
13 oktober 2024 08:13
Inmiddels wordt Xbox echter steeds meer gezien als een 'ecosysteem', met minder nadruk op hardware en meer op games en diensten.
Het duurde even voordat Microsoft een belangrijke les leerde van een oud-medewerker (Gabe Newell): wat je aan het einde van de dag succesvol maakt in een verzadigde markt is de totale hoeveelheid geld wat men neerlegt voor jouw spellen. Je klanten zijn mensen die spellen kopen of een dienst om ze te spelen afnemen. Hindernissen die in de weg staan van het ontvangen van geld van hen zijn contraproductief. Exclusiviteit is een hindernis. Daarom dat nieuwe spellen gewoon op PC uitkomen, ook via Steam.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 oktober 2024 10:09]

Donstil
13 oktober 2024 09:33
Ik vind Game Pass nog steeds een geweldige dienst. Ik speel regelmatig games die ik anders nooit zou hebben gekocht. Zo ben ik nu bezig met Sifu—een hele toffe game, maar eigenlijk niet mijn type, waardoor ik hem normaal gesproken nooit los zou kopen. Nu, dankzij Game Pass, heb ik toch een hele fijne ervaring.

Als over twee weken de nieuwe Call of Duty erbij komt, ben ik helemaal tevreden.

Daarnaast begrijp ik de visie achter een abonnementsdienst volledig. Er groeit nu een generatie op die gewend is aan entertainment als een service: YouTube, streamingdiensten, muziek, boeken—alles wordt al aangeboden in een abonnementsmodel, en games gaan die kant ook op. Of dat nu meteen lukt met Game Pass, weet ik niet, maar ik zie ook geen reden om aan te nemen dat de nieuwe generatie nog losse games zou blijven kopen, terwijl alle andere content in een abonnement zit.
misterTweakers @Donstil13 oktober 2024 12:07
Ik heb de Game Pass ook een tijdje gehad, en ik vind het in de basis helemaal niet zo'n verkeerd iets. Tegelijkertijd zitten er ook veel oude games bij, waar ik de interesse redelijk snel in verlies. Ik heb na een tijdje toch maar besloten om het geheel op te zeggen. Dat is best wel zonde, want ik had mijn Xbox Series S daar speciaal voor gekocht. Nu zit ik met een console waar ik vrij weinig aan heb, aangezien ik ook een PS5 Schijf Editie heb.

Ergens zit ik toch een soort van tussen de abonnementsgeneratie en de fysieke aankoopgeneratie in denk ik. Bij bepaalde diensten heb ik er geen enkel probleem mee, zoals Spotify, Netflix en iCloud. Aan de andere kant heb ik met games toch het gevoel dat ik ze liever fysiek heb. Misschien zodat ik ze kan verzamelen? Iets meer zekerheid hebben voor het geval dat zo'n game door de aanbieder verwijderd zou worden? Misschien heeft het ook te maken met de mogelijkheid dat ik ze in de toekomst weer kan verkopen? Geen idee.
Donstil
@misterTweakers13 oktober 2024 12:21
Ergens zit ik toch een soort van tussen de abonnementsgeneratie en de fysieke aankoopgeneratie in denk ik. Bij bepaalde diensten heb ik er geen enkel probleem mee, zoals Spotify, Netflix en iCloud. Aan de andere kant heb ik met games toch het gevoel dat ik ze liever fysiek heb. Misschien zodat ik ze kan verzamelen? Iets meer zekerheid hebben voor het geval dat zo'n game door de aanbieder verwijderd zou worden? Misschien heeft het ook te maken met de mogelijkheid dat ik ze in de toekomst weer kan verkopen? Geen idee.
Ja hier ook hoor, ik draai mee sinds de NES dus het zit ook nog wel in mijn systeem en games worden ook zeker nog los gekocht als ze echt op release gespeeld moeten worden.

Alleen als ik dan naar neefjes of kinderen van vrienden kijk is dat compleet anders.

Dat games soms wat ouder zijn op gamepass (zoals mijn voorbeeld Sifu) kan mij dan weer niet zoveel interesseren eigenlijk, vroeger moest ik alles op release spelen maar die tijd heb ik allang achter mij gelaten. Zolang het dezelfde generatie is vind ik het prima eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 13 oktober 2024 12:46]


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