Xbox verhoogt prijzen van Game Pass-abo's en stopt met Game Pass voor Console

Xbox Game Pass-abonnementen gaan voor nieuwe klanten per direct in prijs omhoog. De prijsstijging is 2 tot 3 euro voor maandelijkse abo's en 10 euro voor het Core-jaarabonnement. Het Game Pass voor Console-abonnement vervalt bovendien voor nieuwe klanten.

De prijswijzigingen gaan vanaf 10 juli in voor nieuwe leden en vanaf 12 september voor bestaande leden. Na deze prijsverhoging kost Game Pass Ultimate in Nederland en België 18 euro per maand, tegenover de huidige 15 euro per maand. Het Game Pass Core-abonnement kost dan 70 euro per jaar, in plaats van de 60 euro die het nu kost. PC Game Pass kost na de wijziging 12 euro per maand, in plaats van de huidige 10 euro per maand.

Het Game Pass voor Console-abonnement vervalt voor nieuwe leden, maar huidige abonnees behouden het lidmaatschap, ook als ze automatische betalingsverlenging hebben ingeschakeld. Als het abonnement wordt gestopt, is dit niet opnieuw te activeren. Dit Game Pass-abonnement mist onder meer pc-games, online multiplayer buiten free-to-playgames, cloudgaming en EA Play-titels, maar was goedkoper dan Ultimate.

Als alternatief voor het Console-abonnement, komt 'in de komende maanden' een Xbox Game Pass Standard-abonnement. Dit abonnement biedt net als het Core-abonnement toegang tot online multiplayer en geeft spelers daarnaast toegang tot 'honderden' games. Dit abonnement mist echter de 'day one'-games die het Console-abonnement wel had en krijgt ook geen EA Play of cloudgaming. Het Standard-abonnement gaat in de VS 15 dollar kosten. Bij de andere abonnementen is de europrijs gelijk aan de dollarprijs, dus dit abonnement gaat vermoedelijk in Nederland en België 15 euro per maand kosten.

Xbox maakt tot slot bekend dat Game Pass voor Console-abonnementen na 18 september maximaal 13 maanden stapelbaar zijn. Klanten die voor die datum meer dan 13 maanden hebben gestapeld, houden die maanden, maar kunnen na die datum dus geen extra maanden boven de 13 maanden toevoegen. Microsoft zegt met de prijsverhoging en wijzigingen 'meer waarde en meer geweldige games naar Game Pass' te kunnen brengen.