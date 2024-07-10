Xbox verhoogt prijzen van Game Pass-abo's en stopt met Game Pass voor Console

Xbox Game Pass-abonnementen gaan voor nieuwe klanten per direct in prijs omhoog. De prijsstijging is 2 tot 3 euro voor maandelijkse abo's en 10 euro voor het Core-jaarabonnement. Het Game Pass voor Console-abonnement vervalt bovendien voor nieuwe klanten.

De prijswijzigingen gaan vanaf 10 juli in voor nieuwe leden en vanaf 12 september voor bestaande leden. Na deze prijsverhoging kost Game Pass Ultimate in Nederland en België 18 euro per maand, tegenover de huidige 15 euro per maand. Het Game Pass Core-abonnement kost dan 70 euro per jaar, in plaats van de 60 euro die het nu kost. PC Game Pass kost na de wijziging 12 euro per maand, in plaats van de huidige 10 euro per maand.

Het Game Pass voor Console-abonnement vervalt voor nieuwe leden, maar huidige abonnees behouden het lidmaatschap, ook als ze automatische betalingsverlenging hebben ingeschakeld. Als het abonnement wordt gestopt, is dit niet opnieuw te activeren. Dit Game Pass-abonnement mist onder meer pc-games, online multiplayer buiten free-to-playgames, cloudgaming en EA Play-titels, maar was goedkoper dan Ultimate.

Als alternatief voor het Console-abonnement, komt 'in de komende maanden' een Xbox Game Pass Standard-abonnement. Dit abonnement biedt net als het Core-abonnement toegang tot online multiplayer en geeft spelers daarnaast toegang tot 'honderden' games. Dit abonnement mist echter de 'day one'-games die het Console-abonnement wel had en krijgt ook geen EA Play of cloudgaming. Het Standard-abonnement gaat in de VS 15 dollar kosten. Bij de andere abonnementen is de europrijs gelijk aan de dollarprijs, dus dit abonnement gaat vermoedelijk in Nederland en België 15 euro per maand kosten.

Xbox maakt tot slot bekend dat Game Pass voor Console-abonnementen na 18 september maximaal 13 maanden stapelbaar zijn. Klanten die voor die datum meer dan 13 maanden hebben gestapeld, houden die maanden, maar kunnen na die datum dus geen extra maanden boven de 13 maanden toevoegen. Microsoft zegt met de prijsverhoging en wijzigingen 'meer waarde en meer geweldige games naar Game Pass' te kunnen brengen.

Nieuwe Xbox Game Pass-abonnementen

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 08:34
225 • submitter: JackAvery

10-07-2024 • 08:34

225

Submitter: JackAvery

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Reacties (224)

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Verwijderd 10 juli 2024 08:44
Wel grappig hoe Microsoft werkt, eerst ontkennen dat er een hoger abonnement komt waar COD in komt te vallen. Vervolgens een maand later een prijsverhoging doorvoeren voor ultimate en een nieuw abonnement introduceren met de oude prijs van Ultimate waar COD niet in zit.... Uiteindelijk voeren ze het dus alsnog door.
G33r @Verwijderd10 juli 2024 09:10
De marketing afdeling heeft het leuk bedacht inderdaad. Feitelijk hebben ze geen nieuw abonnement geïntroduceerd alleen voor COD, maar in de praktijk wel gewoon COD in een premium pakket gestopt waar ze alsnog meer geld voor willen vragen.

Snap ook heus wel dat prijzen een keer omhoog gaan, alleen is de manier waarop dit gaat is best sneaky.
Finraziel
@G33r10 juli 2024 10:01
Wat is er sneaky aan? Er verandert helemaal niks aan ultimate, wat de grote meerderheid van klanten heeft, buiten dat het wat duurder wordt.
Jammer natuurlijk dat het duurder wordt maar zie niet wat er sneaky aan is.
Gubbel @Finraziel10 juli 2024 10:29
Wat is er sneaky aan?
Wat er sneaky aan is, is dat Microsoft rondom de overname van Activision-Blizzard heeft aangegeven dat er geen nieuw abonnement komt wat als enige de nieuwe Call of Duty game bevat.

Ze hebben feitelijk gezegd dat onderstaande niet gaat gebeuren
- Extra Ultimate++ - €18 - inclusief CoD
- Ultimate - €15 - geen CoD
- Standard - €10 geen CoD
- Console - €5 - geen CoD

Wat ze nu echter wel doen is
- Extra Ultimate++ - €15 €18 - Inclusief CoD
- Standard - €10 €12 - Geen Inclusief CoD
- Console - [s]€5[/s €5.83 - Geen Inclusief CoD - Niet meer af te sluiten voor nieuwe leden, deze is belangrijk want dit is precies hoe ze hun eerdere uitspraak eren.
- Core - €?? - Geen CoD

Onderaan de streep, krijgt Microsoft vrijwel hetzelfde resultaat, behalve dat er nog wat mensen zijn die voor €12 per maand CoD kunnen spelen en de overgebleven Console abonnement die dat ook kunnen. Geef het 18 maanden en ze zijn in principe precies waar ze hebben toegezegd niet naartoe te werken.

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 22 juli 2024 13:33]

HollovVpo1nt @Gubbel10 juli 2024 10:56
Er komt ook geen nieuw abonnement die als enige de nieuwe CoD-Games bevat. Waar deze abonnementen een verandering aan brengen is de beschikbaarheid van first-party titels (Microsoft, Zenimax en ActiBlizz titels) op de dag van release op gamepass. De andere Gamepass tiers gaan die games ook krijgen, maar niet op de dag waarop ze uit komen. Hoeveel vertraging er tussen zit weten we niet.

Dus wat je zegt klopt niet

En overigens, aangezien mensen vaker dezelfde opmerking maken:

De wijzigingen in dit nieuwartikel gelden voor nieuwe abonnees. Als jij een huidig abonnee bent van Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass en ja, ook Xbox Game Pass for Console, dan zul je onder je huidige abonnementsvoorwaarden (minus prijs) je abonnement door kunnen zetten.

Met andere woorden, als jij een GamePass for Console abonnee bent met een automatisch verlengd abonnement, zal er voor jou qua beschikbaarheid/ toegankelijkheid van games niets veranderen.

Als jij je abonnement opzegt, dan is het logisch dat je niet datzelfde abonnement weer af kunt sluiten als die niet bestaat.

[Reactie gewijzigd door HollovVpo1nt op 22 juli 2024 13:33]

loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 12:04
Een msft spokesperson zij tegen eurogamer.

"Upon launch, Call of Duty: Black Ops 6 will be playable on Xbox and PC for Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, and Xbox Game Pass for Console members,"
https://www.eurogamer.net...a-new-xbox-game-pass-tier

Dit was blijkbaar nog geen 2 maanden geleden...

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 12:09
Ja, en die statement klopt ook gewoon. De wijzigingen in dit nieuwartikel gelden voor nieuwe abonnees. Als jij een huidig abonnee bent van Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass en ja, ook Xbox Game Pass for Console, dan zul je onder je huidige abonnementsvoorwaarden (minus prijs) je abonnement door kunnen zetten.

Met andere woorden, als jij een GamePass for Console abonnee bent met een automatisch verlengd abonnement, zal er voor jou qua beschikbaarheid/ toegankelijkheid van games niets veranderen.

Als jij je abonnement opzegt, dan is het logisch dat je niet datzelfde abonnement weer af kunt sluiten als die niet bestaat.
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 12:32
Nog een andere dan https://news.xbox.com/en-...-ops-6-day-one-game-pass/

Daar hebben ze het over GamePass alleen en niet de verschillende tiers die gaan verdwijnen....

En dan nog als bepaalde tiers verdwijnen had je dat 2 maanden geleden ook beter kunnen verworden er is een reden voor dat winkels geen mensen mogen lokken met aanbiedingen die niet bestaan. Nu de rtx 4090 met sku 37593024630 voor 1200 euro. Maar die versie bestaat dan helemaal niet meer maar wel de 374930204630 zelfde specs alleen 2000 euro nog steeds een koopje toch?

Ik heb ze lang kunnen verdedigen(net zoals Sony) maar hier slaan ze de plank toch echt mis.
HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 14:34
Het artikel is op 28 mei gepubliceerd en kloppend voor de GamePass varianten die op dat moment beschikbaar waren. De wijziging van GamePass is gisteren aangekondigd voor nieuwe abonnees.

Ik zie niet wat je probeert te bewijzen.
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 14:45
Dat het dus niet voor alle gamepass gebruikers zo is. En dus niet in lijn wat msft naar buiten bracht. En ook tegen toezichthouder hebben gezegd
HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 14:53
Hoe klopt die statement niet volgens jou en hoe voldoet het niet aan de toezegging aan toezichthouders?
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 14:57
Omdat ze zeiden dat call of duty day 1 voor alle gp members zou gelden ongeacht welke tier. En dat blijkt zelfs voor release niet waar te zijn. Dat noem ik misleiding.
HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 15:11
Geef eens een bron en een citaat.
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 15:21
Ik heb je er net 2 gegeven na de overnamen en je wil nog meer maakt. Maar goed nog een mooi verhaal van Phil.

https://www.purexbox.com/...erwatch-on-xbox-game-pass

We willen het goedmaken maken voor alle spelers bla bla bla en vervolgens ga je voor nieuwe members day1(niet eens CoD) achter de duurste tier gooien. En wil je nieuwe pc gamepass members uitknijpen... met een prijsverhoging EA play weghalen en Day 1 games uittrekken..

En tot nu toe zijn er bar weinig ABK games op gamepass. Waar ze met bethesda heel snel waren zijn ze met ABK extreem traag.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 15:29
Jouw stelling is: "Omdat ze zeiden dat call of duty day 1 voor alle gp members zou gelden ongeacht welke tier".

Het citaat is uit het artikel is: "We intend to make Activision Blizzard’s much-loved library of games – including Overwatch, Diablo and Call of Duty – available in Game Pass and to grow those gaming communities."

Er wordt niet gezegd dat het day 1 zou betreffen, zoals jij stelt
Er wordt niet gezegd dat het voor alle tiers zou gelden, zoals jij stelt

Kortom, jouw stelling komt in de verste verte niet overeen met het citaat. Dat is heel sneaky van je ;).
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 15:36
Ik heb je toch al eens eerder citaten gegeven? Dat jij dat blijkbaar niet als citaat ziet kan ik weinig aan doen. En ook voor de overname speelt msft mooi weer. Maar puntje bij paaltje is de mond van Phil groter als de wensen van MSFT en hebben zij nooit actief dingen ontkracht wat Phil zij. En ja dat noem ik sneaky. Ik kan mij niet voorstellen dat dit in andere half maand besluiten en uitgewerkt is. Maar goed ik heb mijn zegje gedaan ik weet hoe ik er in sta en ik weet hou jij er in staat en ga er geen aandacht meer aan besteden om nieuwe berichten te zoeken over wat xbox wel en niet heeft gezegd voor en na de overname.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 15:40
Zoals je ook in de reactie op die citaten/artikelen hebt kunnen lezen is er niks onwaars of misleidends gezegd in die artikelen en ik wacht nog steeds op jouw uitleg waarom dat wel zo is. Vrijwel elke link die je post wordt de angel uit gehaald en je blijft op zoek gaan naar redenen om het maar sneaky te vinden.
Is prima hoor, maar reageer dan ook op mijn inhoudelijke argumentatie waarom het niet misleidend met waarom jij vindt dat het wel zo is.

En anders moet je vooral linkjes blijven posten. Voor mij ook heel makkelijk om op te reageren omdat het een kwestie is van lezen en de feiten erbij te pakken.
Gubbel @HollovVpo1nt10 juli 2024 11:43
Ik beweer dat ook nergens, wat ik aantoon is hoe ze onderaan de streep uiteindelijk vrijwel hetzelfde bereiken en waarom het een sneaky move is zoals werd gevraagd.
HollovVpo1nt @Gubbel10 juli 2024 12:06
Microsoft heeft aangegeven na de overname van ActiBliz dat er geen nieuwe, duurdere Gamepass categorie komt, speciaal voor Call of Duty. Aan die statement hebben ze zich gehouden. De essentie van die statement is dat er een duurdere, separate GamePass categorie zou komen vanwege Call of Duty.
(a) die separate gamepass categorie is er niet gekomen
(b) de prijsverhoging van GamePass Ultimate kun je al helemaal niet 1:1 relateren aan de toevoeging van CoD. Alsof CoD het enige is wat ze toevoegen..

Dat jullie (jij en @Verwijderd hier onder) je door 20 bochten wringen om uit te leggen waarom dit onderaan de streep hetzelfde is als een nieuwe tier+prijsverhoging vind ik meer sneaky dan Microsoft hier zou proberen, want zo kun je letterlijk alles framen.
Gubbel @HollovVpo1nt10 juli 2024 21:44
Ik wring me amper door een bocht. Ik geef verder ook gewoon uitleg over waarom mensen dit een sneaky move kunnen vinden, daar hoef je het niet mee eens te zijn maar je kunt ook overdrijven met je tegenreactie.
Verwijderd @HollovVpo1nt10 juli 2024 11:51
Microsoft: er komt geen nieuw en duurder abbonement voor black ops 6.

Maand later: de prijs van ultimate gaat omhoog en gamepass console waar black ops 6 ook in zit bestaat niet meer voordat de game gereleased wordt. We hebben wel een nieuw abbonement waar black ops 6 voorlopig niet in zit. Voor dezelfde prijs als het oude ultimate abonnement :+

Dit heet nu marketing.....
Finraziel
@Gubbel10 juli 2024 14:26
"Snap ook heus wel dat prijzen een keer omhoog gaan"
Dat is wat er gezegd werd hierboven en waar ik op reageerde. Dus het feit dat de prijs omhoog gaat is niet waar het over ging.

Ik vind het echt wel vermoeiend... Jaren lang zijn de Xbox haters aan het roepen dat gamepass niet winstgevend kan zijn en de prijs moet wel omhoog gaan... En dan gebeurt het uiteindelijk en dan is het ineens sneaky en komt het door CoD 8)7
loki504 @Finraziel10 juli 2024 14:55
Ik denk dat het eerder komt omdat MSFT zelf andere berichten naar buiten brengt. Zoals het komt day 1 naar alle tiers en https://news.xbox.com/en-...-ops-6-day-one-game-pass/

En dan nu voor release 2 tiers er uit trekken voor nieuwe abonnees en dan 2 versie samen voegen en die minder bieden. Dat er een prijs verhoging aan kwam heeft Phil al eens gezegd door te melden dat de overnamen niet direct voor een verhoging zou zorgen maar dat hij niets kon zeggen over de nabije toekomst.

/edit blijkbaar kan je na september nog steeds pc afsluiten met day 1 8)7 is dit een how to kill console 101?

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

Gubbel @Finraziel10 juli 2024 21:45
Dat is niet wat ik zeg, en is tevens ook niet mijn mening.
ASx2608 @Gubbel11 juli 2024 00:09
Je hebt gelijk, maar dit laat niet het volledige beeld zien.

Gamepass standaard laat je wel cod spelen, maar niet direct op dag 1. Ik ken mensen die CoD kopen op dag een. Ik kon ze geen kwalijk nemen dat ze erg blij waren dat ze niet meer voor de volle pond moeten betalen op dag 1 maar een abonnement af te sluiten (kosten vooraf lijkt veel lager dan kosten achteraf, maar is in praktijk echt niet zo.)

Als mensen nu gamepass voor console nemen, wat nu gewoon gamepass standaard is geworden, krijgen ze geen day one releases meer van first party (waarschijnlijk ook third party zoals SEGA). Dit zou je als een bait en switch kunnen zien. Als je CoD niet in release date koopt, dan loop je ook helemaal achter met de trend van goede wapens.

Al met al, ze bieden je cod wel aan. maar doen dat nu later voor een hogere prijs dan gamepass console. Het later releasen op gamepass standaard leidt tot een snelle vermindering van spelers in CoD.
G33r @Finraziel10 juli 2024 10:27
Omdat je nu als nieuwe abonnee alleen Day one releases kan spelen als je voor het Ultimate abonnement (€18) kiest. Terwijl dit voorheen ook gewoon met het standaard abonnement kon doen (€11). In ene kost het spelen van Day one release 7 euro per maand meer. Ik vind dat best sneaky.
VonDudenstein @G33r10 juli 2024 10:52
Even los van dat ik het 100% met je eens bent, is het de vraag of dit daadwerkelijk nog 'sneaky' is. We hebben het over MSFT toch? Wie is hier daadwerkelijk nog verbaasd over? Sterker nog, wss is dit scenario al velen malen genoemd.

Dit is letterlijk de reden waarom ik liever niet had dat MSFT 100 miljard mocht uitgeven om een 'big dawg' in gaming te zijn. Zodat ze weer mooie jaarcijfertjes kunnen rapporteren omdat ze nu COD op hun naam mogen schrijven. Gewoon succes kopen in plaats van bouwen (Nintendo).

En van de prachtige beloftes waar ze die deals voor hebben kunnen sluiten, moeten we nu langzaam terug naar de realiteit en dat betekent -> dokken.

Ben benieuwd wat de COD steroide gaat doen voor game pass. Groot succes of een beetje doorsijpelen
Finraziel
@G33r10 juli 2024 14:21
Je hebt technisch gezien gelijk... Maar hoeveel mensen zouden voor gamepass zonder online gaan om call of duty te spelen denk je? Het is echt zo'n gezever over een theoretisch verlies wat in de praktijk bijna niemand zou ervaren. 99 van de 100 mensen gaan gewoon voor ultimate want anders moet je ook nog los betalen voor online.
loki504 @Finraziel10 juli 2024 15:29
Voor console ja. Maar PC kan gewoon gratis online. En nieuwe pc gebruikers zouden eerst een abonement van 12 euro kunnen nemen die moeten 18 euro betalen als ze day 1 games willen spelen.
Finraziel
@loki50410 juli 2024 16:51
Voor de duidelijkheid ook hier voor wie nog verder dit mocht lezen, dat is dus helemaal niet gezegd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangekondigd voor pc gamepass, alleen voor gamepass standard wat gamepass voor console gaat vervangen (en dat dus alleen voor nieuwe klanten).
loki504 @Finraziel10 juli 2024 17:02
Ik dacht dat gamepass pc en console xbox standaard gingen worden. Waarom ze dan console vervangen voor standaard en geen day 1 geven maar pc wel is mij een raadsel.
Finraziel
@loki50410 juli 2024 18:03
Ik kan wel een paar mogelijke redenen verzinnen...

Allereerst denk ik dat gamepass op de Xbox een stuk populairder zal zijn. Niet dat ik cijfers heb, maar ik vermoed dat een aanzienlijk deel van Xbox spelers het wel heeft terwijl op pc het een stuk minder populair zal zijn. Daar zijn diverse redenen voor, zoals simpelweg veel meer concurrentie en andere manieren om goedkoop aan games te komen. En de gamepass app op pc zuigt best wel, vooral vergeleken met iets als steam. Hierdoor is de druk op pc wat hoger om een betere deal te blijven bieden.

En op Xbox heeft bijna iedereen ook online nodig waardoor het geheel wat duurder wordt. Standard biedt een combinatie van gamepass en online. Op pc is dat niet nodig want online is gratis. Dus dat aspect valt weg en het zal dus niet goed vallen als je even veel zou moeten gaan betalen op pc.
loki504 @Finraziel10 juli 2024 18:09
Als je het zo brengt klinkt het best wel logisch. En inderdaad die xbox pc app is drama :)
sdk1985
@loki50411 juli 2024 03:03
Tegenwoordig werkt, bij mij, de app als een trein. Toen ze begonnen kon je niet eens je download locatie wijzigen :X .
Ultimus XI @Finraziel10 juli 2024 10:59
Wat de grote meerderheid van klanten heeft.
Citation needed. GROTE meerderheid impliceert 60-70 procent? Ik betwijfel dit namelijk, maar zie graag cijfers als dat wel zo is.
Dutch_CroniC @Finraziel10 juli 2024 12:51
Het normale pc gamepass abbo heeft nu wel day1 releases, die worden nu gepushed naar de Ultimate variant, die ook nog eens duurder wordt, dus ja het is wel zeker sneaky.

Ook vervalt de EA Gamepass uit het standaard abbo. Ook best wel sneaky.

Zo worden er een hoop gepushed, die nu via EA Pass gratis kunnen spelen.

Die paar euro verhoging per niveau van het abbo valt wel mee, maar de standaard gebruikers gaan bijna 100% meer betalen indien ze dezelfde opties willen houden waar ze nu 9,99 voor betalen.

Sneaky.

[Reactie gewijzigd door Dutch_CroniC op 22 juli 2024 13:33]

Edbdgsk @G33r10 juli 2024 10:26
Zolang cod niet in gamepass zit sluit ik geen abonnement af, simpel zat.
LOTG @Verwijderd10 juli 2024 09:28
Mja niet helemaal, er zitten wel erg veel extra beperkingen aan behalve COD.
Geen enkele day one release is wel wat meer dan geen COD day one, en ook het gemis van EA Play betekend dat je dus ook alle EA spellen moet missen (die waren nooit day one, maar nu dus helemaal niet meer).

En cloud is ook wel een gemis, zeker nu ze net Firestick support hebben.
Finraziel
@LOTG10 juli 2024 10:02
EA access zat al alleen in ultimate dus daar verandert niks.
loki504 @Finraziel10 juli 2024 12:06
https://www.xbox.com/nl-NL/xbox-game-pass/pc-game-pass

Pc gamepass has wel EA play.
Alleen gamepass voor console had het niet.
Finraziel
@loki50410 juli 2024 14:27
Ah ja ok maar ook dat verandert dus niet.
loki504 @Finraziel10 juli 2024 15:21
Voor nieuwe pc members dus wel.
1 prijs verhoging 2 geen EA plus en 3 geen day 1...
Finraziel
@loki50410 juli 2024 16:49
Waar baseer je dat op? Volgens mij zijn heel veel mensen vooral van alles zelf in aan het vullen. De wijzigingen qua inhoud gaan alleen over het nieuwe gamepass standard abonnement wat de plek in neemt van gamepass (zonder toevoegingen, wat ze nu expliciet gamepass voor console noemen). Voor de andere vormen zijn alleen prijswijzigingen aangekondigd.
loki504 @Finraziel10 juli 2024 16:57
Ik baseer het op de foto(in dit artikel) van 3 tiers
(Ultimate standaard en core).

Als pc ook nog na september kan afsluiten onder de zelfde voorwaarden valt het wel mee

Maar begrijp ik ook de reden van schappen van console versie niet echt. Maar goed ik leid ook geen miljarden bedrijf :)

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

HollovVpo1nt @Verwijderd10 juli 2024 10:59
Niemand zegt dat CoD daar niet in de andere Gamepass tiers zit. Het verschil tussen Ultimate en de rest is dat Ultimate de first party titels op de dag van release krijgt en de andere tiers later. Hoeveel vertraging daar tussen zit is niet bekend. Maar CoD alleen toegankelijk is vanuit Ultimate staat nergens. Of heb ik iets gemist..?
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 12:08
https://www.eurogamer.net...a-new-xbox-game-pass-tier

Upon launch voor alle tiers. Dat hebben ze nog geen 1 maanden geleden gezegt
HollovVpo1nt @loki50410 juli 2024 12:10
Nogmaals: die statement klopt ook gewoon. De wijzigingen in dit nieuwartikel gelden voor nieuwe abonnees. Als jij een huidig abonnee bent van Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass en ja, ook Xbox Game Pass for Console, dan zul je onder je huidige abonnementsvoorwaarden (minus prijs) je abonnement door kunnen zetten.

Met andere woorden, als jij een GamePass for Console abonnee bent met een automatisch verlengd abonnement, zal er voor jou qua beschikbaarheid/ toegankelijkheid van games niets veranderen.

Als jij je abonnement opzegt, dan is het logisch dat je niet datzelfde abonnement weer af kunt sluiten als die niet bestaat.
loki504 @HollovVpo1nt10 juli 2024 12:38
Zie andere link

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:33]

Noresponse @Verwijderd10 juli 2024 17:30
geniaal prijs omhoog en niet meer stapelbaar tot 36 maanden , maar 13 maanden. Dit is wel jammer en dan ook meteen vanaf heden. Sneaky bastaards en ik denk ook wel dat het komt dat er wat games komen die gratis zijn zoals Stalker 2 (met vertraging in september ) en state of decay (eind dit jaar) etc.

Dit zijn twee games die ik zeker wil spelen in de toekomst, maar daar betaal je dan op jaarbasis dus 18 euro per maand oftewel dik 200 euro op jaarbasis....


update: mijn abonnement die in september afliep opgezegd...en de zoon speelt online fortnight en daarvoor heb je geen gamepass nodig.

Is dat ook weer opgelost en net even fifa 24 voor 15 euro gekocht voor beneden dan kan de zoon beneden met vrienden nog even los :)

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 13:33]

Loller1
10 juli 2024 09:14
Tja, niet leuk, maar wel zeer begrijpelijk. Zeker voor Ultimate krijg je praktisch 4 diensten in 1: wat vroeger Live Gold heette, Game Pass, EA Play, Riot Games, en nu natuurlijk ook de gehele collectie van Activision Blizzard. Dat er een prijsverhoging aan zat te komen was al enkele maanden bekend, trouwens.

Dat gezegd hebbende is de structuur van Xbox Game Pass abonnementen ongelofelijk onoverzichtelijk. Ik snap niet zo goed waarom Xbox zelf geen day-one abonnement meer heeft tenzij je voor Ultimate gaat. Wat als ik alleen een abonnement wil hebben voor mijn Xbox? Ik heb geen behoefte aan Cloud Gaming of gamen op mijn PC. Ik had liever gezien dat ze hun Core abonnement hadden, het losse Console en PC abonnement aanvullen met een abonnement dat je alleen toegang geeft tot Cloud, en dan Ultimate waar het allemaal in samen komt. Dat voelt veel logischer.
Raem @Loller110 juli 2024 09:28
Die reden is vrij logisch waarom ze dat niet hebben. Om je te pushen naar de hoogste en duurste tier. De lagere tiers net niet interessant genoeg maken zodat je ("voor die paar euro extra") toch maar Ultimate neemt. Zie je (helaas) bij veel meer abonnementen.
PrimeTinus @Loller110 juli 2024 09:30
Begrijpelijk? Van mij hadden ze nooit call of duty hoeven kopen voor 69 miljard.
loki504 @PrimeTinus10 juli 2024 10:09
gelukkig hebben ze ook niet CoD voor 69Miljard gekocht. en dus logisch dat je het niet voor dat bedrag zou kopen. maar ABK voor 69 miljard is een prima deal als het ze lukt om 1 van de grootste uitgevers en ontwikkelaars te worden en blijven op PC/Console/Mobiel. ze moeten alleen wel aan de bak om dat te worden en blijven. en ja van 13 euro p/m kan je niet zoveel studio's onderhouden. en ergens verwacht ik dat ze nu te groot zijn en langzaam GP laten verdwijnen of zo duur dat bijna niemand het meer aanschaft.
Wolfos @loki50410 juli 2024 13:32
Activision deed de afgelopen jaren niet zoveel meer naast Call of Duty. Toys for Bob is afgestoten. Verder alleen nog Blizzard eigenlijk die console games maakt.
loki504 @Wolfos10 juli 2024 13:53
Klopt console deden ze niet veel maar King zorgt voor 41% van de winst voor ABK. Dus daar zal ook een groot deel van die 69 miljard naar toe gaan.
James Pond @PrimeTinus10 juli 2024 10:13
En voor het bestaansrecht van Xbox wel.
Aquachi @James Pond10 juli 2024 10:20
Het feit dat ze het niet zonder ABK konden om Xbox boven water te houden (laten we nu niet doen alsof ABK nou geholpen heeft) laat alleen maar zien hoe slecht deze organisatie in elkaar zit. Bij Xbox snappen ze het dus blijkbaar niet, maar opkopen van bestaande IP’s is de makkelijkste weg geweest schijnbaar. Nu naaien ze ook nog eens Xbox eigenaren in commercials, door te doen alsof je geen Xbox console meer nodig hebt.

Welke marketing bureau heeft dit bedacht? Ik denk dat ze niet hoeven te verwachten namelijk dat Casuals gaan overstappen naar Xbox of een firestick gaan kopen om te streamen en Gamepass te nemen.

@loki504 Los van wat ze op de pc releasen, wat al niet veel is. Is ABK in de ogen van gamers niets meer dan een CoD factory. Het gaat ze natuurlijk wel degelijk om CoD en niet om King.

[Reactie gewijzigd door Aquachi op 22 juli 2024 13:33]

loki504 @Aquachi10 juli 2024 10:44
@loki504 Los van wat ze op de pc releasen, wat al niet veel is. Is ABK in de ogen van gamers niets meer dan een CoD factory. Het gaat ze natuurlijk wel degelijk om CoD en niet om King.
Als het niet om king ging waarom zijn ze dan bezig met het bouwen van een mobiele gamestore? En King is groot genoeg en financieel stabiel genoeg om los veder te gaan. Dus het gaat ze weldegelijk om het totaal pakket hebben en ze zelf ook vaak genoeg gezegt.
CamelKnight @Aquachi10 juli 2024 11:16
Alsof de IP van Warcraft niet bijzonder veel mogelijkheden biedt. Of Starcraft. ABK draaide niet op of om CoD. Het bedrijf heeft bijzonder veel IPs die interessant genoeg zijn voor overname.
Aquachi @CamelKnight10 juli 2024 15:29
Je kan die IP’s wel leuk ergens hebben maar als ze er verder niks mee doen, dan zijn ze ook niks waard. Dus allemaal leuk en aardig, maar ABK is in feiten voor de massa niks meer dan een CoD factory. Alleen op de pc hebben ze nog wat anders, maar veel is het niet voor zo’n enorm bedrijf eigenlijk.
Loller1
@Aquachi10 juli 2024 11:27
Xbox kon en kan best goed door zonder ABK, waar haal je deze onzin vandaan? Laten we even niet vergeten dat Activision naar Microsoft is gegaan om opgekocht te worden, Xbox was hier niet de vragende partij.
Aquachi @Loller110 juli 2024 15:31
Voor ABK ging het al slecht met Xbox, dus hoe kom je bij deze onzin? Het gaat helemaal niet goed met Xbox namelijk. Ze moeten hun sales targets juist halen van concurrende platform anders overleeft Xbox het helemaal niet. Sterker nog, gezien meer eigen IP’s naar PS gaan, moet je je nog gaan afvragen of Xbox in de toekomst nog wel bestaat. Microsoft heeft er her en der al “Microsoft gaming” van gemaakt.
continue12345 10 juli 2024 08:42
3 euro per maand erbij toe maar. Alles is tegenwoordig in grote stappen duurder alsof het niks is.
xoniq @continue1234510 juli 2024 08:47
Kijk naar Netflix, ik weet nog dat ik die had voor 8 euro vroeger. Nu 15+.

De beetjes vallen niet zo op, maar als je beseft dat je langzaam aan t dubbele betaald voor minder kwaliteit.
Freejevader @xoniq10 juli 2024 09:20
Kikker in de pan verhaal: wanneer je een kikker in kokend water flikkert springt 'ie er direct uit. Wanneer je de kikker in koel water zet en langzaam het vuur hoger zet zal de kikker veel langer blijven zitten.
Hetzelfde verhaal met sigaretten.
xoniq @Freejevader10 juli 2024 09:45
Grappige (doeltreffende) vergelijking inderdaad. Dat m.b.t. sigaretten snap ik, daar ben ik ook schuldig aan geweest. (Ja geweest, inmiddels gestopt omdat het echt geen doen meer is.
Freejevader @xoniq10 juli 2024 11:48
Nice dat je gestopt bent
PjotterP @Freejevader10 juli 2024 10:20
Overigens is dat kikkerverhaal een mythe, maar het is natuurlijk een metafoor
Freejevader @PjotterP10 juli 2024 11:48
Ja ik heb het niet getest ofzo dus het is meer een aanname van mij
DvanRaai89 @Freejevader10 juli 2024 10:39
Belangrijk detail dat mensen - bewust of onbewust - weglaten: de kikker zal niet proberen uit de pan met heet water te spring mits de hersenen verwijdererd zijn, waarddor het organisme geen bewuste (re)actie kan ondernemen, en er enkel nog de reflexen zijn! Door het water langzaam te verwarmen zal er geen reflex acties geproduceerd worden, in tegenstelling tot de situatie waarin de (hersenloze) kikkers in heet water gezet worden.
Kikkers zijn organisme die ook hun lichaamstemperatuur op peil moeten houden, waar acties ondernemen, zoals naar een koelere plaats voortbewegen, onderdeel van is.
Als 'n kikker in kokend gegooid word zal 'ie te komen overlijden.
Freejevader @DvanRaai8910 juli 2024 11:56
Volkomen gelijk heb je
armageddon_2k1 @Freejevader10 juli 2024 11:01
Accijns is geen reden om mensen langer aan het roken te houden.... juist om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. We zouden die kankerstokjes moeten verbieden maarja, er zit een lobby bij. En de verslaafden gaan dan rellen natuurlijk. Ook al is hun geestelijke beoordelingsvermogen lichtelijk beinvloedt door de mentale en lichamelijke verslaving die ze hebben.
Freejevader @armageddon_2k110 juli 2024 11:50
Ja verbieden sowieso
singingbird @Freejevader11 juli 2024 19:00
Of gewoon elke jaar 25% er bovenop doen, niet die 25ct en soms 1 euro er bovenop. Gewoon grote stappen, snel thuis. Het liefst op Europees niveau, zodat het minder gemakkelijk wordt om het even bij de buren te halen.
continue12345 @Freejevader10 juli 2024 17:10
Alleen klopt het kikker verhaal niet de kikker springt er gewoon uit.
Freejevader @continue1234511 juli 2024 06:34
Ik geloof het direct, heb het niet getest. Beetje hetzelfde als met het leven een achtbaan noemen omdat het ups en downs heeft terwijl bij een achtbaan de 'downs' juist de leuke stukjes zijn. Het klopt niet helemaal, maar klinkt logisch.
MPC60 @xoniq10 juli 2024 08:52
Dan heb je wel een 4K abonnement.
Travelan @MPC6010 juli 2024 08:58
Wow.. een 4K abonnement. Je kan niet eens meer een niet-4K TV kopen...
Max.Visser @Travelan10 juli 2024 09:00
Toch is een 4K streaming dienst leveren absurd duurder dan 1080p. Dus zo gek is het niet dat je daar dubbel voor betaald.
G33r @Travelan10 juli 2024 09:01
Heb even gekeken voor je; een LG C3 55 inch is nog op voorraad. Vandaag besteld, morgen in huis :)

Edit: Ik las 'niet-4K' verkeerd :) - eerst koffie :D

[Reactie gewijzigd door G33r op 22 juli 2024 13:33]

rscheper @G33r10 juli 2024 09:04
Ik ga helemaal off-topic wat betreft het Xbox nieuwsbericht, maar wel inhoudelijk reageren op de reactie.

Dat is toch gewoon een 4K televisie? Ik zie in de Pricewatch nergens een 50 inch of groter, non-4K televisie. Edit: Ik zie zelfs 1 47 inch televisie op Full HD en daarna pas 43" televisie met een lagere resolutie dan 4K.

[Reactie gewijzigd door rscheper op 22 juli 2024 13:33]

Travelan @G33r10 juli 2024 09:04
Klopt! Mooie 4K TV! Wat is je punt?
uitvoering: LG OLED evo C3 55" (C35) Zwart
G33r @Travelan10 juli 2024 09:12
Sorry, ik las de 'niet-4K' verkeerd :)
Was in de veronderstelling dat er geen 4K meer te vinden was door het EK ofzo 8)7
BM Admin Softe Goederen @G33r10 juli 2024 09:05
Dat is een 4K TV, dus welk punt probeer je te maken? ;-)
RVervuurt @Travelan10 juli 2024 09:10
Ik heb recent m'n Netflix opgezegd, maar heb tot nu toe altijd gewoon FullHD gekeken en nooit problemen gehad qua kwaliteit op m'n 4K OLED.

Tuurlijk, het had mooier gekund, maar dat hoeft voor mij echt niet en zeker niet voor de prijs die Netflix ervoor vraagt.
Aiii @RVervuurt10 juli 2024 09:33
Natuurlijk kun je gewoon 1080p kijken en daar geen problemen mee hebben. Het verschil zul je natuurlijk wel zien bij een side-to-side. Echter verlies je niet alleen 4K, maar ook HDR/Dolby Vision en Surround Sound (aka “Netflix Spatial Audio”)/Dolby Atmos ondersteuning, en dat verschil merk je natuurlijk wel.

Het is en blijft gewoon jammer dat Netflix deze features in het duurste abonnement stopt, dat toch in alle opzichten bedoelt lijkt als familie-abonnement met meerdere schermen en de optie voor de meeste buiten-huishouden subs, terwijl er geen abonnement is voor 1 persoon waar je wel kunt profiteren van de beste kwaliteit. Voelt een beetje als een soort van alleenstaanden-tax.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 13:33]

centr1no @Aiii10 juli 2024 11:19
Voelt een beetje als een soort van alleenstaanden-tax.
Hoezo voelt?
Als je alleen woont of sowieso niet iedere dag Netflix kijkt of geen 4K content kijkt of met een 55" budget TV met misschien een soundbar erg weinig profijt hebt van HDR/Dolby/DTS etc. dan betaal je gewoon teveel.
Of blijkbaar niet want er zijn miljoenen mensen die dat duurste abonnement gewoon door laten lopen, zelfs als ze maanden lang amper iets kijken.

Ik was Netflix een paar jaar geleden al beu omdat ik simpelweg niet meer mee wilde betalen aan alle reality-tv zooi die ze produceren en dat we in Nederland om e.o.a. reden wel Koreaanse tv-series kunnen streamen maar duizenden films en series die in Amerika op Netflix beschikbaar zijn hier niet krijgen.
En de service is alleen maar achteruit gegaan met o.a. die abonnement delen flauwekul en het 1 aflevering per week releasen van nieuwe series.
Het is zo vreemd om te zien dat Netflix juist die vernieuwende frisse wind in medialand was en daarmee zo groot is geworden en de laatste jaren alles weer aan het terugdraaien zijn naar de rigide, bekrompen beperkingen van vroeger.

Er is voor geen van die bedrijven die abonnementen leveren nog motivatie om het anders//beter te doen. Internet is globaal en digitaal. Er zijn zo idioot veel manieren om media op een flexibele en zelfs persoonlijke manier aan te bieden maar na al die jaren gaat het qua service weer bergafwaarts.
En men slikt het massaal.
Wolfos @centr1no10 juli 2024 13:55
Tja, ik niet. Ik heb Netflix opgezegd na verschilende prijsverhogingen, en als Game Pass het geld niet meer waard is gaat dat er ook uit.

Ik huur of koop af en toe een film nu op Prime. Lekker makkelijk. Misschien betaal ik wel meer dan Netflix maar dat maakt me niet uit, het is een eerlijk model en je weet waar je aan toe bent.
Bender @Travelan10 juli 2024 09:14
Je kunt ook niet 4k-content op een 4k tv kijken, ik weet niet of je je daar bewust van bent?
Twilkie @MPC6010 juli 2024 09:03
In België betaal je 14,99 (15 euro) voor het abonnement met 2 schermen.
En 19,99 (20 euro) voor het abonnement met 4 schermen en 4k.
In Nederland zijn de prijzen telkens 1 euro beterkoop.
Sjekster @MPC6010 juli 2024 09:03
Inmiddels al 19 euro voor 4k. Standaard kost al 14. En het aanbod is veel meer versnipperd, dus je betaalt over het algemeen zeker meer voor minder.

Ik heb Netflix in ieder geval opgezegd en ga hetzelfde doen met HBO en Prime. Ook met de 50% lifetime korting die ik bij HBO heb, jammer dan. 50% korting op iets wat ik nagenoeg nooit kijk, is nog 50% teveel ;)

Gamepass heb ik eigenlijk nooit voor de volle prijs gebruikt, ik verleng altijd voor 2 tot 3 jaar, via xbox live codes. Dat scheel enorm veel geld, ook nu MS het voordeel iets heeft afgezwakt. (voor 3 jaar live krijg je nu 2 jaar terug, ipv 3).
Manderlay1 @Sjekster10 juli 2024 10:19
Je betaald nog altijd veel minder voor content dan pakweg 15j geleden. Dus ik vind de prijs nog meevallen. Daarbij kiezen wij altijd voor de goedkoopste abbovorm.

Heb prime onlangs stopgezet= echt bitter weinig op te zien
Heb even HBO gehad (België) = zeer flauw aanbod om te starten!!
Streamz gehad maar te duur: daar vond ik content die ik goed vond. Vooral series uitgegeven door MTV mayor or kingstown en nog andere goede series.

Nu terug Netflix na 2j standaard abbo in 720p.

Reden voor 720p ik woon heel landelijk, geen woonzone. En het internet is maar belabberd. Komen er niets aan doen omdat het geen woonzone is tenzij wij alles betalen.

Bv de gasaansluiting ging ons 35000€ kosten. Hebben maar gepast:)
Pieler @Manderlay110 juli 2024 13:16
Je kan altijd Starlink overwegen? Redelijke snelheden.
Manderlay1 @Pieler10 juli 2024 13:22
Haha zo afgelegen woon ik nu ook niet. Tevreden met wat ik heb. Maar streamen in 4k zal er niet inzitten.
iDEOwen @MPC6010 juli 2024 09:17
Sterker nog, 4K en 4 streams kost 18,99. Full HD en 2 streams kost 13,99.
Freejevader @MPC6010 juli 2024 09:19
4k stelt op streaming niets voor
Donstil @continue1234510 juli 2024 09:59
3 euro per maand erbij toe maar. Alles is tegenwoordig in grote stappen duurder alsof het niks is.
Persoonlijk denk ik ook wel dat het niets is, althans niet niets in de absolute zin, maar wel niets in verhouding tot de rest van de inflatie.

Producten in de supermarkt zijn exponentieel harder gestegen dan de prijzen van dit soort streamingdiensten.
Kol Nedra @continue1234510 juli 2024 10:04
wacht maar in 2026/2027, ik verwacht inflatie van 30+%
Master FX 10 juli 2024 08:47
Gelukkig net voor twee jaar Game pass Ultimate verlengd. Dat is wel even een forse verhoging zeg.
Cranslove @Master FX10 juli 2024 09:31
Hoe heb je dit voor 2 jaar gedaan als ik vragen mag? Mijn stackable variant loopt in november na 3 jaar af. Maar bij een poging om te stacken bij mijn broertje, ging het falikant mis. Die heeft nu met een omweg 2 jaar los.
Sjekster @Cranslove10 juli 2024 17:35
Ik heb onlangs nog voor 3 jaar xbox live codes verzilverd. Daarna 1 maand gamepass eraan toegevoegd, daar kreeg ik dan in totaal iets meer dan 2 jaar gamepass voor terug. Volgens mij zijn de voorwaarden voor een lopend abonnement slechter, dus ik heb even gewacht tot dag nadat huidige periode verliep. Nog altijd veeeel goedkoper dan een maandelijks abonnement.
Cranslove @Sjekster11 juli 2024 11:23
Op basis van dit bericht is het voor mij dus niet handig om het te laten verlopen. Want eenmaal verlopen = niet weer mogelijk. Dan toch even zoeken hoe ik nog een dealtje kan scoren. En anders gewoon lekker op de huidige manier jaarlijks door om het in stand te houden.
Sjekster @Cranslove11 juli 2024 11:48
Als je gamepass voor console hebt, dan klopt dat idd. Voor ultimate kan je prima laten verlopen en weer op zoek gaan naar een koopje. Al gok ik dat ultimate via de xbox live methode goedkoper is dan standaard gamepass voor console via maandelijkse automatische verlenging. Ik betaal gem zo'n 6 euro p/m voor ultimate.

[Reactie gewijzigd door Sjekster op 22 juli 2024 13:33]

Manderlay1 @Master FX10 juli 2024 10:26
Valt mee de verhoging. Ik heb het niet omdat het ik geen tijd genoeg om voldoende te gamen en het goedkoper uit te laten uitkomen.

Maar ben er van overtuigd dat ultimate voor veel jonge gamers een goede deal is.
kftnl 10 juli 2024 09:07
Ik vind eigenlijk dat er voor consumenten-abonnementen regelgeving zou moeten komen over 'per direct' prijsverhogingen. Dat er bijv. minstens 3 maanden vantevoren een aankondiging moet zijn. Dit zodat je ook wat tijd hebt om naar een alternatief te zoeken. Je ziet dit ook bij bijv. internet-abonnementen dat fabrikanten het zo laat mogelijk vertellen. Een game service of ander entertainment abonnement is geen eerste levensbehoefte maar als je zoiets voor bijv je kind of familie afneemt of midden in een serie of spel zit ook niet iets dat je zo even wil annuleren.
Raem @kftnl10 juli 2024 09:10
Dat is toch gewoon hoe ze het nu doen? De nieuwe prijs is 'per direct' voor wanneer je nu een abonnement afsluit. Voor bestaande leden gaat de nieuwe prijs vanaf september in.
Alxndr @kftnl10 juli 2024 09:26
Zoals je in het artikel kan lezen: 2 maanden is het hier....

En ook voor internet en telefoon abonnementen heb ik nog nooit gezien dat het voor bestaande klanten direct ingaat.

Die regelgeving bestaat volgens mij dus gewoon en wordt ook toegepast.
loki504 @kftnl10 juli 2024 10:04
voor bestaande klanten klanten is het al minimaal 1 maand in NL(en waarschijnlijk de EU). alleen nieuwe klanten hoeven nog geen alternatief te zoeken want die waren al bezig. en voor nieuwe klanten gaat het ook pas in na 2 maanden.
crankthisup 10 juli 2024 08:46
Leuk is het niet, maar ergens wel begrijpelijk als je ziet wat er aan investeringen zijn gemaakt in Day 1 Game Pass Games, bomvolle showcase vorige maand. Gelukkig heb ik 3 jaar ingeslagen voor een prikkie... (Toen je nog Xbox live naar Game Pass Ultimate kon omzetten).
dentitten @crankthisup10 juli 2024 09:00
Ik ben zelf gebruiker van de Xbox PC Game Pass. Ik lijk die optie - om langere periodes dan een maand aan te schaffen - niet te vinden. Geef je me een duwtje in de goeie richting alsjeblief ?
ThanosReXXX @dentitten10 juli 2024 09:25
Kijkt u eens:
Xbox Live kaarten
Live kaarten NL
CD Keys
All Key Shop

Zet ze in je favorieten en altijd even de prijzen vergelijken natuurlijk. Ik kijk meestal even elke maand of er al aanbiedingen zijn, en dan stapel ik er weer eens 12 maanden bovenop. Momenteel ben ik nog t/m medio 2026 voorzien (van GamePass Core, overigens). ;)

En sowieso nooit rechtstreeks bij Microsoft kopen; veel te duur... :P

EDIT:
Ongelofelijk maar waar: ik las even over het PC stukje heen, maar ook die kan je op een aantal van die sites vinden.

EDIT 2:
Ik vergat Gamivo en G2A nog; daar kan je sowieso terecht voor heel veel console en PC-gerelateerde producten.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

darkjeric @ThanosReXXX10 juli 2024 09:34
Maar exact dat laatste zal je dus vanaf september niet meer op dezelfde "comfortabele" manier kunnen, aangezien je niet meer dan 13 maanden zult kunnen stapelen. Ik doe het ook al jaren zoals jij, telkens 2 jaar uitbreiden in het laatste lopende jaar (tot max. 36 maanden in de huidige situatie). Dan heb je ook wat tijd om rond te kijken en eventuele kortingen af te wachten.

Dat wordt nu dus 12 maanden stapelen in de laatste lopende maand. Al heel wat minder marge om rond te shoppen. En als je het dan net eens vergeet in die laatste maand wordt er een automatisch maandje via Microsoft aangerekend (en dus de Microsoft-prijzen). Allemaal redelijk sneaky als je het mij vraagt... :X

[Reactie gewijzigd door darkjeric op 22 juli 2024 13:33]

skip-5 @darkjeric10 juli 2024 09:39
Ah dat had ik niet scherp, had de laatste alinea overgeslagen op mobiel, my bad. Dank voor de correctie

[Reactie gewijzigd door skip-5 op 22 juli 2024 13:33]

ThanosReXXX @darkjeric10 juli 2024 09:45
Dat klopt niet helemaal: je kan bij wijze van spreken in die laatste maand gewoon drie abo's kopen en die nog stapelen. Je kunt er alleen niet meer bij kopen nà september, maar over aantallen maanden/abo's zegt dat helemaal niets.

En die automatische verlenging staat bij mij gewoon uit, dus daarmee gaat helemaal niets gebeuren. ;)
darkjeric @ThanosReXXX10 juli 2024 10:02
Die vat ik niet helemaal. Ik had het toch specifiek over "vanaf september"?

Er zijn gevallen bekend van Live Gold en Game Pass-codes die vervielen na een onbepaalde periode. Microsoft is hier zelf altijd vaag over gebleven, wellicht bewust. Dus als je bedoelt dat je na september nog steeds 2-3 jaar aan codes kunt aankopen via die websites en ze dan pas later activeert bij Microsoft loop je wel het risico dat je dan binnen zoveel tijd een ongeldige code hebt.

Dat gezegd zijnde: Tot september is er "geen probleem" natuurlijk. Mijn huidige GPU liep tot 2/2025, maar binnen een paar minuutjes zal dat weer enkele jaartjes uitgebreid zijn aan minder dan 50% van de nieuwe prijzen. Dan zien we wel weer waar we staan in 2028. :Y)

---
Update: Net eens via de abo-pagina gekeken, en vind het annuleren van terugkerende betalingen best wel shady aangepakt eigenlijk. Als je dat aanklikt krijg je een hele pagina te zien waarop nog eens alle voordelen staan van Game Pass en waarom het toch zo jammer is dat je het wilt annuleren. Die pagina heeft als titel 'Game Pass annuleren?", alsof je huidige looptijd dan ook komt te vervallen. Dark patterns zijn ook Microsoft niet vreemd blijkbaar |:(

[Reactie gewijzigd door darkjeric op 22 juli 2024 13:33]

ThanosReXXX @darkjeric10 juli 2024 10:08
Nee, dat is niet wat ik bedoel. Jij zegt dat je in die laatste maand nog maar 12 maanden bij kan kopen, en ik zeg dat je in die laatste maand nog gewoon het maximale aantal verlengingen kunt kopen, dus 3x 12 maanden, want het gaat erom dat je ze vòòr september activeert, dus als je ze eenmaal gestapeld hebt tot 2027 of tot hoever het voor jou dan ook loopt, dan blijft dat (vooralsnog) gewoon geldig. Drie jaar abo's kopen en ze dan niet gelijk activeren zou ook niet erg handig zijn... ;)

Gezien je laatste alinea denk ik overigens dat we gewoon een beetje langs elkaar heen praten maar eigenlijk allebei hetzelfde bedoelen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

darkjeric @ThanosReXXX10 juli 2024 10:11
Ik heb het vooral over de situatie zoals ze ZAL zijn. Tot september kan je inderdaad gewoon nog 36 maanden stapelen, na september niet meer. Dus het is sowieso een probleem waar iedereen tegenaan zal lopen als alle huidige looptijden voorbij zijn. In mijn geval ergens in 2028 dus. :)

Overigens: Finraziel wist fijntjes op te merken dat die vermelding voorlopig alleen voor GP op Consoles is uitgesproken. Misschien kunnen we GPU dus wel nog 36 maanden blijven stapelen zoals nu het geval is. O-)
ThanosReXXX @darkjeric10 juli 2024 10:19
Wat dat betreft is het voor mij dan sowieso afwachten, want ik gebruik het abo enkel op console. PC Game Pass interesseert me bar weinig.

En wat de rest betreft: dan bedoelden we dus inderdaad gewoon hetzelfde. ;)
Overigens koop ik gewoon nog steeds Xbox Live Gold abo's, geen GPU. Die Gold abo's worden nog op al die sites waar ik eerder naar verwees aangeboden.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

ThanosReXXX @darkjeric10 juli 2024 10:32
P.S.
Update: Net eens via de abo-pagina gekeken, en vind het annuleren van terugkerende betalingen best wel shady aangepakt eigenlijk. Als je dat aanklikt krijg je een hele pagina te zien waarop nog eens alle voordelen staan van Game Pass en waarom het toch zo jammer is dat je het wilt annuleren. Die pagina heeft als titel 'Game Pass annuleren?", alsof je huidige looptijd dan ook komt te vervallen. Dark patterns zijn ook Microsoft niet vreemd blijkbaar |:(
Daar heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Ik heb zelf gewoon nooit de overstap van Live Gold naar GamePass gemaakt, dus mijn abo is al sinds de Xbox 360 actief en is uiteindelijk automatisch GamePass Core geworden, maar op al mijn Xbox consoles staat automatisch verlengen al sinds het begin uit.

Ik heb dat dus niet via de site van Microsoft gedaan, maar gewoon via de instellingen op de consoles zelf.
Finraziel
@darkjeric10 juli 2024 10:07
Dat gaat expliciet om gamepass voor console. Waarschijnlijk heb je ultimate en daar is dat volgens mij niet over gezegd.
darkjeric @Finraziel10 juli 2024 10:08
Aha, wel een belangrijke nuance!
Sjekster @darkjeric10 juli 2024 17:41
Het enige verschil met 1 jaar stapelen vs 3, is dat je voor 3 jaar dan 3x de extra kosten hebt voor 1 maand xbox. Verder krijg je er hetzelfde voor terug toch? Nu is het bijv: 3x jaar xbox live voor 150 totaal, plus 1 maand gamepass voor 15? euro. Straks is het 1 jaar xbox live a 50 plus 15 euro. Je bent dus 2x 15 euro meer kwijt straks. Nog steeds een stuk goedkoper dan een maand abbo. Ik betaal nu minder dan helft. Ik heb voor geloof ik 145 totaal 2 jaar en 1 of 2 maanden gamepass. Met standaard maandabonnement zou dat ruim 300 euro zijn.
darkjeric @Sjekster10 juli 2024 18:07
Nee hoor, het grootste verschil voor mijn specifieke geval is dat ik nu minder tijd zal hebben om "rond te shoppen" voor goedkopere cards, en meer tijd zal kwijt zijn aan codes op het juiste moment ingeven. Ik kocht tot nu toe "echte" Game Pass Ultimate-codes (via bv. Livekaarten) die dan intern meestal uit 4 codes voor 3 maanden bestonden, waarmee ik mijn abo dus 12 maand kon verlengen (en dit tot max. 36 maanden in 1x). Dat is meestal iets duurder dan oude Xbox Live Gold codes (of Game Pass Core) te laten omzetten voor dezelfde duurtijd, maar het verschil kwam op €10-20 per 3 jaar. En dat was de tijd die ik bespaarde met maar 4 of 8 codes eens in de 2-3 jaar te moeten ingeven me ook wel waard. :+

Maar dus: Mijn Ultimate-cyclus bestond er sinds 2019 in om telkens tot 3 jaar GP te stapelen via kaart-codes, dus zonder een maand aan officieel tarief te moeten afrekenen (nog nooit gedaan!). Dan begon ik in het laatste jaar rond te kijken of er ergens goedkopere kaarten waren voor opnieuw 12 maanden, waar ik er dan weer 2 van kocht om zo weer tot bijna 3 jaar termijn te stapelen. Zo lukte het mij meestal om voor ca. €90 een 12-maand kaart te kopen, dus ca. €180 voor 2 jaar extra termijn. Maar het duurde wel even voor ik kaarten aan dat tarief vond, meestal kosten deze rond de €110-120/jaar, nog steeds goedkoper dan de €180/jaar aan Microsoft-tarief (of de €240/jaar die het nu zal worden).

Nu ik maar tot 13 maanden zal kunnen stapelen, kan ik een nieuwe 12-maand code pas activeren in mijn laatste maand looptijd. Dus ver op voorhand een extra code kopen omdat er net ergens een korting op zit wordt nu veel meer opletten wanneer je die kan activeren (en hopen dat ie niet ondertussen vervalt), omdat je maar zo ver vooruit meer kan stapelen. In theorie kan ik dan telkens op het juiste moment één 3-maandcode ingeven van een 12-maand-bestelling, maar ook dan moet ik er dus meer mee bezig zijn en beter opletten dat ik de resterende codes goed bijhoud. Daarbovenop: Bij een volgende prijsstijging (die komt er sowieso) zullen we dus ook niet meer zo ver de toekomst in kunnen stapelen aan het dan geldende tarief, waardoor we sneller mee moeten op de verhoogde tarieven. Het lijkt erop dat Microsoft de hele kaart/code-markt hiermee wat lastiger wil maken, waardoor meer mensen gewoon via de automatische verlenging (en aan de officiële tarieven) beginnen te betalen.

Maar los daarvan: Ergens is het best begrijpelijk dat Microsoft deze wijzigingen doorvoert. De discussie of Game Pass wel rendabel is loopt al jaren, en die is gebaseerd op de officiële Microsoft-tarieven. Als dan nog eens een grote groep gebruikers (laten we ze "tweakers" noemen) zich net als ik al jaren aan minder dan 50% van het officiële tarief geabonneerd houden, is het natuurlijk helemaal niet houdbaar.

Ik kijk nog even 3 jaar vooruit met deze laatste "refresh", maar kijk nu al dankbaar terug op vijf jaar Game Pass Ultimate waar ik zeker 10x de game-waarde heb uitgehaald die het mij gekost heeft. 8-)

[Reactie gewijzigd door darkjeric op 22 juli 2024 13:33]

Sjekster @darkjeric11 juli 2024 10:15
Ah, dan merk je het helemaal niet inderdaad, qua kosten. :)
sdk1985
@ThanosReXXX10 juli 2024 13:51
Volgens de beschrijving bij je eerste link wordt Xbox live Gold een Xbox Core en geen ultimate dienst. Vroeger was dit wel ultimate (ik heb nog tot 2025 ultimate ivm pc en console). Was er niet iets met een ratio tegenwoordig?

edit:
12 months of Gold 4 months of Ultimate
Dus 55 euro voor 4 maanden ultimate is 13,75 per maand. Dat zet geen zoden aan de dijk. Vroeger kon je voor 35 euro een jaar upgraden.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:33]

ThanosReXXX @sdk198510 juli 2024 13:59
Op de meeste van die sites, en in ieder geval zeker op die Nederlandse sites, wordt gewoon uitgelegd dat de codes die zij nog verkopen als "Xbox Live Gold" automatisch omgezet worden naar GamePass Core.

Of het dan ook minder maanden worden, weet ik niet zeker. Wellicht inderdaad alleen bij GamePass Ultimate, maar volgens mij is Xbox Live Gold 1 op 1 hetzelfde als GamePass Core, dus daar zou geen verschil in moeten zitten volgens mij.

EDIT:
Sowieso registreert het bij mij anders, omdat ik al sinds mijn Xbox 360 onafgebroken lid ben van Xbox Live, dus zoals ook in het artikel vermeld ben ik een bestaand lid, en daarvoor geld een iets andere regeling/constructie.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

sdk1985
@ThanosReXXX10 juli 2024 14:41
Drie maanden Core / Gold wordt 50 dagen Ultimate. Daarnaast worden 12 maanden Gold/Core 3 maanden Ultimate.

Er valt dus nog wel voordeel te behalen, maar minder. Tevens is het maximum geen 36 maanden meer, maar slechts 13 maanden.
ThanosReXXX @sdk198510 juli 2024 14:55
Op zich wel logisch, als het aantal maanden bij de wissel van/naar ook minder wordt, dus dan kijk ik er niet heel raar van op dat het verlengen ook minder lang kan, al zou dat niet per sé onlosmakelijk met elkaar verbonden hoeven te zijn, als Microsoft zich een beetje klantvriendelijker zou opstellen... ;)

En Core blijft ook gewoon bestaan, dus het is niet alsof dat automatisch overgaat in Ultimate en dat mensen ineens meer dan de helft van hun maanden kwijt raken...

Maar goed, ik zie het wel. Voorlopig houd ik het toch gewoon bij Core, want Ultimate is niet voor mij, en ik ga voor het eind van deze maand sowieso mijn Core abo die nog tot 2026 loopt nog even met twee jaar verlengen, want dat kan nog wel.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

sdk1985
@ThanosReXXX10 juli 2024 15:01
Ik heb het vooral voor de PC games, daar zitten echt veel leuke titels bij waaronder voor strategie games. Dat het dan tevens op mijn Series X te gebruiken is, dat is een leuke bijkomstigheid. Maar heel eerlijk speel ik zelden op mijn Series X. Dit jaar misschien 3 keer. Dus wanneer ik niet meer met kaarten stacken uit de voeten kan dan zal ik wisselen van Ultimate naar Gamepass PC.

Het was natuurlijk al een jaar of 5 too good to be true; 40 euro per jaar voor tientallen tripple A games en dan EA play er ook nog bij én weet ik hoeveel games op de console. Maar ik dacht dat ze vooral geld verdienden met DLC. Want Forza 4 heb ik niet hoeven kopen, maar ik heb wel de DLC gekocht.
ThanosReXXX @sdk198510 juli 2024 15:16
Ik ben nog niet eens overgestapt op current gen: voor veel oude OG Xbox en Xbox 360 titels die niet backwards compatibel zijn, heb ik nog mijn oude vertrouwde X360, en daarnaast de Xbox One S. Daarnaast heb ik ook bijna alles van Nintendo, en verzamel ik retro game mini consoles en mini arcade systemen.

En dat terwijl ik er met mijn nogal drukke baan van sales en marketing manager steeds minder tijd voor heb. Zowel voor de Switch als voor de Xbox One heb ik nog zowel een fysieke stapel als een digitale lijst van games die ik wel heb gekocht (want: must haves voor die platformen), die ik allemaal nog niet gespeeld heb. Over 1,5 week neem ik even twee weken vrij, en dan ga ik die games maar eens bingen... ;)

Wat die 40 euro per jaar betreft: was dat de officiële prijs? Ik kocht nooit bij Microsoft zelf, want dat vond en vind ik altijd te duur, dus ik weet niet anders dan dat ik er altijd zo min mogelijk voor betaald heb.
sdk1985
@ThanosReXXX11 juli 2024 03:09
Ik ben nog niet eens overgestapt op current gen: voor veel oude OG Xbox en Xbox 360 titels die niet backwards compatibel zijn, heb ik nog mijn oude vertrouwde X360, en daarnaast de Xbox One S. Daarnaast heb ik ook bijna alles van Nintendo, en verzamel ik retro game mini consoles en mini arcade systemen.

En dat terwijl ik er met mijn nogal drukke baan van sales en marketing manager steeds minder tijd voor heb. Zowel voor de Switch als voor de Xbox One heb ik nog zowel een fysieke stapel als een digitale lijst van games die ik wel heb gekocht (want: must haves voor die platformen), die ik allemaal nog niet gespeeld heb. Over 1,5 week neem ik even twee weken vrij, en dan ga ik die games maar eens bingen... ;)

Wat die 40 euro per jaar betreft: was dat de officiële prijs? Ik kocht nooit bij Microsoft zelf, want dat vond en vind ik altijd te duur, dus ik weet niet anders dan dat ik er altijd zo min mogelijk voor betaald heb.
Die 40 euro was eigenlijk 35 euro voor 12 maanden Xbox Live Gold wat via de Xbox Ultimate Trial van 1 euro omgezet werd naar 12 maanden Xbox Ultimate. Voor 3x 35 euro had je dus 3 jaar lang Ultimate.

Daarna heb ik een maand 12,99 betaald en vervolgens weer voor 2 jaar opgewaardeerd. Toen waren de kaartjes al ietsjes duurder geloof ik, maar niet schrikbarend.

Nu gaat het naar 80 euro per jaar en wordt het in de toekomst waarschijnlijk nog duurder.
Ik vermoed dat die €35-40/jaar vooral slaat op de aanbieding van €1 waarmee je je maanden Xbox Live Gold kon laten omzetten naar evenveel maanden Game Pass Ultimate. Zo heb ik alleszins mijn eerste 3 jaar GP Ultimate kunnen activeren door eerst ca. 36 maanden Live Gold "bij te tanken" (met 3x een kaartcode van ca. €40/12mnd XBL toendertijd) en dan nog €1 te betalen om daar dezelfde termijn Game Pass Ultimate van te maken. €121 voor 3 jaar Ultimate vond ik toen helemaal te gek. }>

Als je helemaal wilde besparen kon je na die drie jaar je abo 1 maandje laten verlopen en dan weer hetzelfde trucje herhalen. Dat heb ik toen niet gedaan, gewoon omdat ik het geen maand meer kon missen. Sinds ca. 2022 is die promo helemaal verdwenen en gelden nu conversiefactors wanneer je XBL of GP Core-codes wil omzetten naar Ultimate. Die worden steeds oninteressanter naargelang de looptijd van de kaart langer wordt, waardoor sindsdien iedereen loopt te klooien met kaarten van 1-3 maanden. ;)
Yes de eerste keer was het 3x 35 euro en 1 euro voor de trail voor 3 jaar. Daarna heb ik een maand 12,99 betaald en ben ik weer gaan stacken.

In april 2022 heb ik 2x een Xbox Live Gold 12 Months a 32,19 toegevoegd. In mijn microsoft account zie ik echter dat ik destijds 3 kaarten heb geactiveerd én 12,99 heb betaald voor die maand. Als ik kijk naar de huidige verloop datum en terug reken dan kom ik op 825 dagen, ofwel 27.5 maand. Dus het lijkt erop dat ik ook nog een kaartje van 3 maanden ergens vandaan heb gehaald. De conversie ratio zijn ze volgens mij pas in 2023 mee gekomen.

edit: https://www.trueachieveme...ate-conversion-ratio-nerf Dus zomer 2023 zijn ze pas met de conversie ratio gaan rommelen. Vermoedelijk kon ik in 2022 niet 3x 12 maanden kwijt en ben ik daardoor voor 2x 12 + 3 maanden gegaan.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:33]

ThanosReXXX @sdk198511 juli 2024 09:13
Ik dacht even: dat tweede gedeelte, dat heb ik helemaal niet gezegd, maar ik zie dat je ook op @darkjeric hebt gereageerd. Je had hem dan beter even kunnen taggen, dan weet hij het zelf ook dat er iemand op hem reageert. ;)

Ik heb overigens nog nooit zulke lage prijzen gezien bij Xbox Gold Live, tenminste niet bij officiële kanalen, als je dat bedoelde. Wel via de sites die ik eerder vermeldde.

Maar goed, los daarvan is het hele GamePass Ultimate verhaal toch niet relevant voor mij, want ik houd het bij Core. Online gamen en GamePass op PC interesseert me allemaal geen moer, dus ik heb genoeg aan een basis abo.
darkjeric @ThanosReXXX10 juli 2024 18:20
Ik vermoed dat die €35-40/jaar vooral slaat op de aanbieding van €1 waarmee je je maanden Xbox Live Gold kon laten omzetten naar evenveel maanden Game Pass Ultimate. Zo heb ik alleszins mijn eerste 3 jaar GP Ultimate kunnen activeren door eerst ca. 36 maanden Live Gold "bij te tanken" (met 3x een kaartcode van ca. €40/12mnd XBL toendertijd) en dan nog €1 te betalen om daar dezelfde termijn Game Pass Ultimate van te maken. €121 voor 3 jaar Ultimate vond ik toen helemaal te gek. }>

Als je helemaal wilde besparen kon je na die drie jaar je abo 1 maandje laten verlopen en dan weer hetzelfde trucje herhalen. Dat heb ik toen niet gedaan, gewoon omdat ik het geen maand meer kon missen. Sinds ca. 2022 is die promo helemaal verdwenen en gelden nu conversiefactors wanneer je XBL of GP Core-codes wil omzetten naar Ultimate. Die worden steeds oninteressanter naargelang de looptijd van de kaart langer wordt, waardoor sindsdien iedereen loopt te klooien met kaarten van 1-3 maanden. ;)
ThanosReXXX @darkjeric11 juli 2024 09:14
Ah, okay. Duidelijk, maar goed, zoals ik ook al tegen de buurman hieronder zei hoef ik toch geen GP Ultimate, want ik maak daar nooit volledig gebruik van, dus ik houd het bij Core.
skip-5 @ThanosReXXX10 juli 2024 09:33
Recentelijk ook weer voor 24 maanden geactiveerd (werd uiteindelijk iets van 18 oid, door het omrekenen) Je moet alleen wel via VPN activeren en GEEN actief abbo hebben op dat moment.

De site leek mij een beetje shady, maar ik heb de gok genomen en het werkte, ook voor een vriend van mij.

Zie nu op de site 24 maanden ultimate voor 83 dollar. Gekocht bij BigFunSale . com
ThanosReXXX @skip-510 juli 2024 09:43
De sites waar ik naar heb gelinkt, daarvan hebben de meesten gewoon een EU abo en die hoef je niet met VPN trucs te installeren. Dat geldt enkel voor de abo's met de regio "World", maar daar kan je ook op filteren, natuurlijk.

Die EU versie kan je trouwens ook gewoon stapelen op een reeds actief abo, dus dan hoef je niet te wachten. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

crankthisup @dentitten10 juli 2024 09:19
Kan max. 3 maanden tegelijk kopen. Heb je DM gestuurd waar je voor 16 eur 3 maanden PC game pass kan kopen.
ThanosReXXX @crankthisup10 juli 2024 10:27
16 euro voor 3 maanden? Wat duur. Dat kan echt wel goedkoper. €43 per jaar bijvoorbeeld (GP Core). ;)
(of €54 per jaar voor GP Ultimate)
crankthisup @ThanosReXXX10 juli 2024 10:30
54 per jaar voor Ultimate? Ik gok dat je hiervoor je account moet omzetten naar Turkije, India, Brazil?
ThanosReXXX @crankthisup10 juli 2024 10:34
Ah, my bad. Ik keek verkeerd. Nog een keer gecheckt en het was een Core abo... ;)

EDIT:
Je kan hier overigens wel 3 maanden GamePass proef abo voor heel weinig krijgen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:33]

JustFogMaxi 10 juli 2024 08:44
Heb nog GPU en wou misschien verlengen met PC, maar weer duurder icm die gare Xbox app en games die features missen (DLSS) ten opzichte van Steam, nee dankje dan wacht ik wel een aanbieding bij Steam.
xoniq @JustFogMaxi10 juli 2024 08:49
Waarom is DLSS afhankelijk van de launcher? Dat is toch iets tussen de game zelf en de drivers?

Sws als je een 3000 series kaart hebt of lager van Nvidia zou ik toch FSR 3.1 gebruiken, waar Nvidia mensen van iets oudere kaarten laat vallen.
JustFogMaxi @xoniq10 juli 2024 08:53
Dat zou je zeggen maar toch is het zo. video van DF YouTube: Game Pass PC Versions Missing DLSS/FSR Support - What's Going On?
PjotrX @xoniq10 juli 2024 09:04
DLSS is niet afhankelijk van de launcher maar er zijn twee dingen die zorgen dat games op game-pass sommige features missen:
- Microsoft heeft meestal een grotere review-process, het duurt langer om erdoor heen te komen. Hierdoor lopen games soms een versie achter.
- xbox game pass zijn andere builds die WinGDK gebruiken. Het onderhouden van deze build kost extra ontwikkeltijd.

Het zijn dan ook de kleinere gameontwikkelaars die hier last van hebben, ze hebben gewoon niet de mankracht om alle features op alle platformen tegelijk te releasen en vaak laten ze dan game pass achterlopen. Het ergste wat ik tot nu toe tegen ben gekomen is bij 'Coral Island' (toen het nog in early access was) waar de game-pass versie gewoon een update of twee achter achter liep op de steam versie, er miste toen best wel grote set aan features. Pas bij de 1.0 release hebben ze het gelijk getrokken.
Andere game die ook zoiets had was Palworld.
MacPoedel @PjotrX10 juli 2024 09:20
GOG heeft ook soms het probleem dat games versies achter lopen, en dat is geen andere build. WinGDK zal niet helpen, maar kleine teams hebben al genoeg moeite om Steam up to date te houden. Ik heb er een dubbel gevoel bij, ik ben liever niet afhankelijk van één dominante speler (Steam), maar het is wel zoveel gemakkelijker. Zeker met mijn Steam Deck, koop ik eigenlijk geen games meer buiten Steam.
haarbal @xoniq10 juli 2024 09:43
Leek me ook vreemd, maar toen ik mount and blade 2 probeerde was het ook niet de actuele versie.
xoniq 10 juli 2024 08:46
Te maken met dat CoD op day one op gamepass komt na de zomer? Te voorkomen dat men dan snel gamepass nemen om de game te spelen om vervolgens op te zeggen.
SnowyLeopard 10 juli 2024 08:47
Dan gaan we de Streaming kant op: Een aantal nieuwe games waar ik interesse in heb komen uit, neem een maandje Gamepass, uitschrijven na de maand en dan weer het spelletje rond.

Lijkt me dat ik niet de enigste ben die dit zo benaderd door de hoge prijzen die ze nu vragen…
Manderlay1 @SnowyLeopard10 juli 2024 10:23
Hoog is relatief he, ik vind 20€ niet veel voor de content die aangeboden wordt.
ashwin911 @Manderlay110 juli 2024 10:49
en waarschijnlijk is het nog steeds te weinig om GamePass winst gevend te krijgen. Vooral als ze AAA third party games blijven aanbieden (die kosten ze doorlopend royalties per speeltijd boven op de prijs die ze betaalden om de uitgever over te halen bijvoorbeeld GTAV heeft MS vermoedelijk honderden miljoenen gekost ) Dit zal dus niet de laatste prijs verhoging zijn.
Manderlay1 @ashwin91110 juli 2024 12:31
Klopt maar je krijgt veel content voor weinig geld. Stel dat het 25€ a 30€ als intensieve gamer is dat een goeie deal*.

Tenzij je maar 1 game speelt en er intensief mee bezig bent.
G_Dragon
10 juli 2024 08:49
Xbox maakt tot slot bekend dat Game Pass voor Console-abonnementen na 18 september maximaal 13 maanden stapelbaar zijn. Klanten die voor die datum meer dan 13 maanden hebben gestapeld, houden die maanden, maar kunnen na die datum dus extra maanden boven de 13 maanden toevoegen.
Ben ik blij dat mijn huidig Game Pass Ultimate abonnement tot April 2027 loopt, vlak voor die 18 September nog maar even snel tot het maximale uitbreiden.
Finraziel
@G_Dragon10 juli 2024 10:09
Heb jij gamepass voor console dan? Geldt zo te zien niet voor ultimate.
G_Dragon
@Finraziel10 juli 2024 10:24
Ik heb Game Pass Ultimate maar in het Game Pass topic heeft iemand het nader bekeken en lijkt het ook voor Game Pass Ultimate lijkt te gaan gelden.
sewer @G_Dragon10 juli 2024 11:28
Ja, dat was ik :P Er bestaat namelijk geen abo die gamepass for console heet, maar als je inderdaad kijkt op https://www.xbox.com/en-US/xbox-game-pass#join (en op de hoofdsite even klikt dat je gamepass wilt voor 1$), dan kun je daarna op console klikken, en dan zie je dat zowel Core als Ultimate daaronder vallen (en vanaf morgen dus Standard en Ultimate).

Gamepass for console is dus niet hetzelfde als gamepass core/standard, en zover ik kan inschatten valt ultimate hier dus ook onder.
Finraziel
@sewer10 juli 2024 14:15
Nee dat klopt volgens mij niet. Op de bron staat expliciet dat gamepass voor console niet meer beschikbaar is voor nieuwe leden. Dat is volgens mij gewoon wat ze eerder gamepass noemden zonder toevoeging.
Ook staat er apart onder "what's changing" wijzigingen voor gamepass ultimate, core en pc die alleen maar over de prijs gaan, gevolgd door een tweede blok die expliciet over gamepass voor console gaat en alleen daar spreken ze over het korter kunnen stapelen. Dus het zou heel raar zijn als het toch voor alle gamepass vormen zou gelden.
Ook @G_Dragon

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