Amazon brengt Xbox-cloudgaming via Fire TV Stick ook in Nederland en België uit

Amazon en Microsoft brengen de Xbox-app voor recente Fire TV Stick-apparaten in juli ook in Nederland en België uit. De gameapp kan gebruikt worden om met de Xbox Game Pass Ultimate games naar een televisie te streamen.

De komst van de app werd onlangs al aangekondigd, maar Amazon en Microsoft hebben niet bekendgemaakt in welke landen hij precies zou uitkomen. Nu bevestigt het eerstgenoemde bedrijf tegenover Tweakers dat de app dus ook in Nederland en België uitkomt voor de Fire TV Stick 4K en de 4K Max uit 2023.