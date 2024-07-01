Amazon brengt Xbox-cloudgaming via Fire TV Stick ook in Nederland en België uit

Ja, Luna is dan een soort demo. Luna+ is de betaalde variant van €9,99/maand, waarmee een veel grotere bibliotheek beschikbaar wordt. Overigens een Prime abonnement is inmiddels €5 /maand of €50 /jaar.
Daar zit de basis versie van Luna in, waarmee je een beperkte selectie games kunt spelen en daarnaast je Ubisoft en GOG spellen, mits die worden ondersteund door Luna. Welke spellen dat zijn wordt steeds uitgebreid, ik heb nog niet echt gezocht naar een lijst, maar die zal vast ergens zijn.
Daarnaast wil ik de dienst niet verkopen, maar is Prime ook wel net iets meer dan een 'bezorg dienst'. Naast gratis bezorgen bevat het namelijk ook Prime Video (soort kleinere variant Netflix), Foto (ongelimiteerde foto opslag) en Gaming (freebies, games en een subscription op 1 Twitch kanaal).
Alles bij elkaar lijkt Amazon goed gekeken te hebben naar wat ze bij Google (Stadia) verkeerd hebben gedaan en geven ze daar nu hun eigen draai aan. (O.a. combineren van al bestaande bibliotheken).
[Reactie gewijzigd door 007Nightfire op 22 juli 2024 14:35]