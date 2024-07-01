Amazon brengt Xbox-cloudgaming via Fire TV Stick ook in Nederland en België uit

Amazon en Microsoft brengen de Xbox-app voor recente Fire TV Stick-apparaten in juli ook in Nederland en België uit. De gameapp kan gebruikt worden om met de Xbox Game Pass Ultimate games naar een televisie te streamen.

De komst van de app werd onlangs al aangekondigd, maar Amazon en Microsoft hebben niet bekendgemaakt in welke landen hij precies zou uitkomen. Nu bevestigt het eerstgenoemde bedrijf tegenover Tweakers dat de app dus ook in Nederland en België uitkomt voor de Fire TV Stick 4K en de 4K Max uit 2023.

Xbox Fire tV

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 16:57 61

01-07-2024 • 16:57

61

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Reacties (61)

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ETT 1 juli 2024 17:32
Ik vraag me af of er dan wijzingen in aantocht zijn wat de distributie betreft, momenteel kan je die twee modellen niet via amazon be kopen. Hopelijk kunnen we ze binnenkort in België verkrijgen.
NewDust @ETT1 juli 2024 18:53
Evenmin niet in Nederland verkrijgbaar. Al vraag ik mij af of de app werkelijk niet op het oude model van de Max kan draaien.
TexMex @NewDust1 juli 2024 20:57
In Nederland inmiddels wel: https://www.amazon.nl/fire-tv-stick-4k-max/dp/B0BW28NVFL/.

En dit is de 'oude' versie: https://www.amazon.nl/fir...ice-remote/dp/B08XY388HX/.
007Nightfire 1 juli 2024 17:56
Interessant. Luna is ook net gelanceerd in NL (inbegrepen in Prime). Dus Amazon zet op twee sporen in.
19 jun 2024 — nieuws: Amazon brengt cloudgamingdienst Luna uit in Nederland
raro007 @007Nightfire1 juli 2024 18:24
Amazone prime als de bezorg dienst voor 4 euro?
007Nightfire @raro0071 juli 2024 18:37
Ja, Luna is dan een soort demo. Luna+ is de betaalde variant van €9,99/maand, waarmee een veel grotere bibliotheek beschikbaar wordt. Overigens een Prime abonnement is inmiddels €5 /maand of €50 /jaar.
Daar zit de basis versie van Luna in, waarmee je een beperkte selectie games kunt spelen en daarnaast je Ubisoft en GOG spellen, mits die worden ondersteund door Luna. Welke spellen dat zijn wordt steeds uitgebreid, ik heb nog niet echt gezocht naar een lijst, maar die zal vast ergens zijn.

Daarnaast wil ik de dienst niet verkopen, maar is Prime ook wel net iets meer dan een 'bezorg dienst'. Naast gratis bezorgen bevat het namelijk ook Prime Video (soort kleinere variant Netflix), Foto (ongelimiteerde foto opslag) en Gaming (freebies, games en een subscription op 1 Twitch kanaal).

Alles bij elkaar lijkt Amazon goed gekeken te hebben naar wat ze bij Google (Stadia) verkeerd hebben gedaan en geven ze daar nu hun eigen draai aan. (O.a. combineren van al bestaande bibliotheken).

[Reactie gewijzigd door 007Nightfire op 22 juli 2024 14:35]

thijssie83 @raro0072 juli 2024 21:22
Ik weet niet hoe Prime in NL is maar hier in de VS is Prime inclusief (en tevens serieus veel duurder)
- 'gratis' bezorging van je bestellingen
- Prime Video
- Prime Music
- Prime Gaming (Luna)
- Photos ('onbeperkte foto opslag)
- Fresh (Verse boodschappen bezorg dienst)
DeltaJuliett 1 juli 2024 17:01
Prachtig. Nu kan je nog minder bezitten.
Cloudgaming is zwaar afhankelijk van latency. Games willen zo min mogelijk dus dat werkt niet echt samen.

Bouw je eigen PC en ga daarop gamen. Dat kan ook met een controller.
DominoNL @DeltaJuliett1 juli 2024 17:04
Voor alles behalve de meest competitive games werkt een dergelijke optie voor het gros van de mensen perfect. Je mag uiteraard je mening hebben, maar besef dat die potentieel anders is dan andere mensen. :)
kikibu @DeltaJuliett1 juli 2024 17:10
Veel goede punten! Maar uiteindelijk vind ik meer opties om te gamen in principe niet slecht. De volgende stap is dat game streaming in TV's wordt ingebouwd, dat zal niet lang meer duren. En daarmee hoef je dus niet eerst een console van honderden euro's te kopen om te beginnen aan console gaming. Daarnaast kan het ook zijn dat je überhaupt maar in een of twee XBox exclusives geïnteresseerd bent, dus hierdoor kun je die spelen zonder een console te hoeven aanschaffen.

Ik vind het persoonlijk niets want ik ben heel gevoelig voor latency maar ook vooral de artifacts die voortkomen uit videocompressie met een (te) lage bitrate. Meer dan de helft van mijn vrienden merken echter bijna niets, vinden het helemaal niet erg of merken zelfs het verschil niet. Daarnaast zijn er bepaalde op verhaal gerichte games waar het sowieso weinig uitmaakt.
Het.Draakje @kikibu1 juli 2024 18:12
Aangezien we nu al merken dat een TV van een paar jaar terug geen bugfixes meer krijgt, laat staan dat hij geüpdatet wordt voor de nieuwste versie van YouTube.

Ik heb 2000% meer vertrouwen dat een Apple TV, Firestick, Playstation, XBox of Switch wel jarenlang ondersteund worden dan dat ik vertrouwen heb in de update / upgrade policy van een Philips, LG of Samsung TV.

Wat dat betreft: Smart TV's are for Dumb People.

Worst case scenario: game support komt in handen van TV producenten.
DutchHammer @DeltaJuliett1 juli 2024 17:17
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat Cloud gaming gewoon perfect werkt voor het gros van de games. Voor een hoop mensen is die één a twee tientjes per maand veel behapbaarder dan een dure gaming pc of console.
thomas1907 @DeltaJuliett1 juli 2024 18:04
Ik heb (toen het nog kon) Stadia gebruikt, het werkte echt perfect. Was ik in Nederland dan kon ik overal gamen met latency waar niks van te merken was. Ging ik op vakantie naar de VS? Plug ik gewoon mijn Chromecast in en game ik verder. Vond het ook erg jammer dat Stadia stopte, maar wel *letterlijk* al mijn geld terug gekregen (en dus gratis controller en Chromecast daar door).

Met last van latency valt het echt wel mee, uit ervaring
SuperDre
@DeltaJuliett1 juli 2024 22:38
Wat een onzin, heel veel games zijn perfect te spelen via streaming.
DeBers @DeltaJuliett1 juli 2024 17:05
Zeurpiet. Niet bij alle games maakt het uit wat de latency is. Voor RDR2 bijvorbeeld is het helemaal prima om cloudbased te spelen. Maar je moet idd niet gaan verwachten dat je cod kampioen gaat worden.
DeltaJuliett @DeBers1 juli 2024 18:04
Fijn dat je meteen op de man speelt.
Ik zeg niet dat het een onmogelijk product is. Anders zou het niet verkopen.

Echter.
1. Ik sta niet achter de bedrijven die er achter zitten.
2. Ik heb een aversie aan Subscription as a Service
3. Totale controle die helaas niet bij de eindgebruiker ligt.
4. De gebreken van het systeem vanwege o.a. latency.

Als het hebben van kritiek mij een zeurpiet maakt, het zij zo.
Vele meningen maken een maatschappij.
En wanneer het altijd voor òf tegen moet zijn, dat het Nederlandse polderen, is indicatief voor het wegvallen van empathie, compassie maar vooral van nieuwsgierigheid en lerend vermogen.

Doe daar mee wat je wilt.
W00fer @DeltaJuliett1 juli 2024 18:51
Het gaat nog moeilijk worden want fysieke games verdwijnen zeer hard uit de winkels. Ik begrijp je helemaal maar als het zo doorgaat waar willen we dan straks nog blu-rays of fysieke Nintendo Switch games kopen?
DeltaJuliett @W00fer1 juli 2024 19:40
Dan koop ik niet meer.
Integriteit is niet te koop.
chrisboers @DeltaJuliett1 juli 2024 21:44
Succes in je content-loze wereld, binnen 5 jaar komt helemaal niets meer op fysieke media uit, behalve de specials als 'Limited Runs' enzo.
DeltaJuliett @chrisboers1 juli 2024 22:40
Wat een zegen. Ik zal me redden met een vorm van media wat een boek heet.
Misschien zowaar naar buiten gaan en eens vragen hoe het leven is
ShadLink @DeltaJuliett1 juli 2024 23:02
Wat een zegen. Ik zal me redden met een vorm van media wat een boek heet.
Over boeken gesproken: https://www.amazon.nl/kindle-dbs/storefront?storeType=browse :+ Ook daar worden fysieke media steeds minder.
DeltaJuliett @ShadLink2 juli 2024 10:00
Dan heb je het over Amazon.
Voordeel van geprinte media is dat je niet afhankelijk bent van Tech Giganten.
De Bruna en andere boekenwinkels verkopen boeken.
En anders tweedehands.
Xfade @DeltaJuliett1 juli 2024 19:54
Je speelt net zo goed op de man door te stellen dat iedereen maar een PC moet kopen met controller.
En dan ook nog een bijdehande sneer uitdelen naar DeBers waar hij maar wat mee doet doen. Misschien zelf iets doen aan meedenken over wat gebruikers kunnen of willen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 22 juli 2024 14:35]

DeltaJuliett @Xfade1 juli 2024 20:38
Leef je uit.
Het was eerder ook geen probleem om:
1. Te betalen voor DLC
2. Te betalen voor skins
3. Lootboxes en andere microtransacties
4. Games die niet af zijn bij release
5. Games die in de cloud ( andersmans PC ) draaien

etc.

En zolang we blijven betalen, gaan ze kijken waar ze nog meer mee weg kunnen komen.

Ik gun iedereen de keuze. Je moet doen wat je goeddunkt.
In mijn optiek is Cloud gaming een gigantische regressie.
DeBers @DeltaJuliett2 juli 2024 08:44
Dit mag niet he. Je eerste bericht bevat 0 context. Alleen maar dat je het niet eens bent met de latency en daarom iedereen een pc moet bouwen. een beetje summier voor de uitleg die je nu ineens geeft van je beweegredenen. En dan moet het ineens allemaal genuanceerder. Je kan de spelregels niet elke keer veranderen als het je uit komt.
DeltaJuliett @DeBers2 juli 2024 10:02
Spelregels? Voor wat?
Een diepere uitleg en context geven bij een initieel statement?
Maar soi, prima.
Geef mij een link naar de spelregels, ik laat me graag inlichten.
Als ik mij daarin vergist hebt, dan zal ik plechtig mijn excuses aanbieden.
julean @DeltaJuliett1 juli 2024 17:06
als je games op de pc speelt bezit je ze ook niet, en voor een beetje goede pc is het al meteen 1k+. dus dit is wel zeker een goed alternatief voor veel mensen
W00fer @julean1 juli 2024 18:52
Kijk maar naar een Steam Deck, 300 euro en hij kan toch een hele berg games draaien ook op een extern scherm. Misschien niet de nieuwste Elden Ring uitbreiding maar wel een hele berg andere dingen.
mapa2011 @DeltaJuliett1 juli 2024 17:41
Dan bedoel je hiermee de context als je in competitie of tegen andere spelers online speelt?
Verwijderd @DeltaJuliett1 juli 2024 17:47
Ik had namelijk deze gedachte ook. Voor mijn neefje van 14 een PC gebouwd met een i5 en een GTX1060 om 1080p fortnite te spelen. Speelt ie via de browser via xbox.com, gaat sneller en zonder 'hakkelen' zegt ie. Hij stoort zich niet aan de latency, hij speelt er gewoon mee. Bizar maar waar...
FeareX @DeltaJuliett1 juli 2024 17:47
Niet alleen latency. Alles wat je uit Xcloud streamt is Xbox Series S kwaliteit. Dat met een flinke compressie er overheen ziet er (naar mijn mening) niet uit.

Daar bovenop komt dan nog latency :p
Rmaxx @FeareX2 juli 2024 00:50
Ik dacht dat xbox cloud juist op series x draaide. Als ik op mij xbox x (niet series x) kijk zijn de gfx soms idd minder dan de cloud versie.. voor cod niet betrouwbaar genoeg, maar vokr langzamere games prima met soms dus zelfs betere gfx ( ja wel met wat compressie soms)
FeareX @Rmaxx2 juli 2024 12:29
Ja volgens mij was het in deze video van Digital Foundry waar ze het benoemde: YouTube: PlayStation Plus Game Streaming vs Xbox xCloud: Image Quality/Lag Fa...
Rmaxx @FeareX2 juli 2024 12:40
heb even wat gegoogled en idd, het draait blijkbaar op series X hardware, maar die draaien vervolgens in S modus meerdere clients (afhankelijk van de game wel). Dus je hebt gelijk.. 720 + compressie.. Dus waarschijnlijk iet smooiere lighting effecten, maar wel lagere resolutie. Die zal mijn tv wel weer mooi upscalen dan. :Y)
iqcgubon @DeltaJuliett1 juli 2024 18:23
Zelfs lokaal streamen van mijn PC naar een Moonlight/Steam client over gigabit is voor een soulslike quasi onmogelijk. Kan me moeilijk voorstellen dat iets als Elden Ring of Hollow Knight bijna niet te spelen zijn via streaming.
MissMe NL @DeltaJuliett1 juli 2024 18:44
Wat bezit jij dan op je game pc na? Games bezit je net zo min met pc gaming als streaming services.
DeltaJuliett @MissMe NL1 juli 2024 19:39
Van die zilveren schijfjes.
MissMe NL @DeltaJuliett1 juli 2024 19:54
Welke? Waar koop jij nog fysieke pc games?
Baardmeester @MissMe NL1 juli 2024 21:01
Games van GoG "bezit" ik de exe van.
MissMe NL @Baardmeester1 juli 2024 21:34
Ok fair. Maar gog is een uitzondering en daar zijn zeker niet alle spellen op te vinden.
DLSS @MissMe NL2 juli 2024 14:49
Dat is wel een heel klein beetje appels met peren vergelijken vind ik hoor.

Steam is een heel ander verhaal dan een streamingdienst en heeft zich inmiddels toch wel redelijk bewezen voor wat betreft de levensduur van games.

Als je in 2004 half-life 2 hebt gekocht op Steam kan je je 2024 PC, laptop of Steam Deck -20 jaar later- aanzetten, steam installeren en weer verder waar je gebleven was.

Ik denk dat er in die 20 jaar hier en daar zelfs al wat game schijfjes verloren zijn gegaan maar niet je steam library 😅

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 14:35]

Rascar @DeltaJuliett2 juli 2024 07:08
Ik heb zojuist juist afscheid genomen van mn desktop pc en een Xbox Series S ervoor terug gekocht. Ik heb nog wel een laptop voor het nodige Photoshop, internetten en videobewerking. Ik ben nu al zo gewend om met een controller te spelen en kan je zeggen dat werkt heel erg fijn, plus daarbij kan je ook nog eens gezellig op de bank zitten met wat vrienden en samen een spelletje doen. Op de pc ben je zo alleen...
FeareX @Rascar2 juli 2024 13:49
Gamen zou ook nog op je laptop kunnen zelfs met controller.

Ik zou graag alles op m'n Xbox doen qua gaming. Maar Counter Strike 2 en Age of Empires 4 vind ik te leuk. Samen met vrienden is juist m'n laptop dan weer handig omdat ik die mee kan nemen. Maar dat is voor ieder persoonlijk natuurlijk.
DLSS @Rascar2 juli 2024 14:56
Ik speel mijn singleplayer-PC-games gewoon met een controller op de bank via Steam Link. Je hebt eigenlijk alleen de Steam Link-app of iets als Moonlight op je tv nodig. Als je een goede PC hebt kan je zelfs met veel mooiere grafische settings spelen.

(Nu ben ik wel een beetje een liefhebber van mooie grafische effecten en atmosferische ray tracing enzo. Een console is ook gewoon een prima ding, mijn commentaar is meer gericht op je uitspraak 'op de pc ben je zo alleen'.)
Seth_Chaos @DeltaJuliett2 juli 2024 09:17
Alsof je pc spellen wel bezit. Je bezit het schijfje als die er al bij zit. Voor de rest is het gewoon een account bij een leverancier die op ieder gegeven moment kan beslissen jou de toegang te ontzeggen.
MissMe NL @IamGrimm1 juli 2024 18:41
Dan ben ik die clown en zeg dat kan net zo goed met je gekochte games gebeuren. Even inhoudelijk hij heeft het over PC gamen en games bezitten :+ . Alleen met console gaming "bezit" je nog een klein beetje van je aankoop.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 22 juli 2024 14:35]

IamGrimm @MissMe NL1 juli 2024 20:18
Ja natuurlijk kan het gebeuren, dat is ook niet het punt. Het simpelweg onwenselijk dat je aangekochte spullen opeens onbruikbaar gemaakt kunnen worden. Die praktijken mag je best vraagtekens bij zetten.
MissMe NL @IamGrimm1 juli 2024 21:32
Jawel het punt is dat hij dit over streamingdiensten zegt en vervolgens het heeft over pc gaming. Maar pc gaming heeft hetzelfde probleem. Dus wat hij zegt klopt dus niet.
IamGrimm @MissMe NL1 juli 2024 21:58
Vandaar dat ik zeg dat het nog makkelijker wordt. Zo nu en dan is misschien de multiplayer server uit te lucht maar kan ik nog steeds m'n singleplayer game spelen. Dat is dan ook foetsie. Ja hetzelfde probleem bestaat maar allereerst in mindere mate, en daarnaast maakt dat het niet alsnog ok dat het dan ook met cloud gaming zo is.

Ofwel, omdat het bij de een zo is hoeft het bij de ander niet zo te zijn. Het liefst zie ik het bij allebei niet.

Dus ja het kan met je gekochte games gebeuren, mijn argument is dan ook dat het niet hoort te gebeuren.
Gamer_Life 1 juli 2024 17:01
Zou leuk zijn als amazon zijn firestick update zodat skyshowtime er ook op werkt, op dit moment kan ik dat alleen kijken op mijn pc :S. Maar goed wie weet komt dat nog aangezien ik iig hbo max er nu eindelijk op kan kijken.
TexMex @Gamer_Life1 juli 2024 18:02
Skyshowtime is inmiddels beschikbaar: https://www.amazon.com/dp/B09YJ6317G/.
W00fer @TexMex1 juli 2024 18:53
Hou er rekening mee dat Amerikaanse app niet altijd werken of beschikbaar zijn op Nederlandse stores. Je krijgt soms gewoon een geoblock melding.
TexMex @W00fer1 juli 2024 20:51
Klopt, maar niet in dit geval. SkyShowtime bestaat niet eens als losse dienst in de VS. De app wordt nu officieel ondersteund op Fire TV voor Nederlandse klanten. Zie ook hier: https://www.skyshowtime.c...howtime-supported-devices.

Overigens gaan bij Amazon Nederlandse apps ook via Amazon.com omdat Amazon.nl geen appstore heeft.
Sjalabert @TexMex7 juli 2024 08:31
De xcloud app staat er helaas niet tussen :(
Gamer_Life @W00fer2 juli 2024 12:22
Ligt het aan mij of klinkt het geluid van amazon prime video beter dan bvb disney +?
W00fer @Gamer_Life2 juli 2024 21:16
Dat kan liggen aan de bitrate. Op diverse piratensites moet dat wel te checken zijn. De meeste sites zoals Hbo Max enzo zijn allemaal 2.0. Alleen Apple TV+ heeft Dolby Atmos bijvoorbeeld. Netflix heeft Dolby Digital maar ook geen DTS:X ofzo.
SuperDre
@Gamer_Life1 juli 2024 22:43
Laat ze ook maar eens de ineens veel te lage ondertiteling in hun firetv prime app fixen dat met de update van enkele weken geleden verneukt is. Kan zo geen film of serie met zwarte balken meer kijken, zo afgrijselijk, voorheen stond het nog net acceptabel op de zwarte balk. Laat het dan een optie wezen dat je zelf de positie kunt bepalen.
sebastiaanl 1 juli 2024 19:30
Als ze deze app uitbrengen voor de firestick in NL dan wordt het ook hoog nodig tijd dat Alexa release in Nederland krijgt.
Zorra 2 juli 2024 09:07
Dus we kunnen nu op onze LG tv's met zo'n stick gamen? Heerlijk. Goed gedaan Microsoft!
Lamith 2 juli 2024 10:22
nvm

[Reactie gewijzigd door Lamith op 22 juli 2024 14:35]


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