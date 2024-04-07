Amazon schrapt koppeling via qr-code op Amazon Fire TV wegens beveiligingsrisico

Amazon heeft een functie uit Amazon Fire TV verwijderd waarmee gebruikers hun apparaten konden bedienen via de smartphone of tablet. De koppeling via qr-code was naar verluidt niet veilig en maakte ongewenste overnames van Amazon Fire TV-apparaten mogelijk.

Uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Green Line Analytics bleek dat personen die de qr-code van Amazon Fire TV hadden ingescand, het apparaat zomaar kunnen bedienen. Ze hoefden zich daarbij niet eerst aan te melden en hun apparaten hoefden ook niet op hetzelfde netwerk te zijn aangesloten. Green Line Analytics had zijn bevindingen volgens AFTVnews.com gecommuniceerd aan Amazon. Het Amerikaanse bedrijf besloot daarop om de functie tijdelijk te verwijderen. Amazon zegt de problemen te onderzoeken en de functie in de nabije toekomst opnieuw te willen uitrollen.

De functie om apparaten te koppelen via een qr-code was sinds maart beschikbaar. Dankzij deze feature konden Amazon TV Fire-gebruikers hun smartphone of tablet als invoerapparaat gebruiken om bijvoorbeeld tekst in te typen of om de interface te bedienen.