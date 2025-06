Android-telefoons krijgen autozoomfunctie bij scannen QR-codes op grote afstand

Google werkt aan de mogelijkheid om bij het scannen van een barcode, zoals een QR-code, op Android-apparaten, de camera automatisch in te zoomen om zo de code beter van een grotere afstand te kunnen lezen.

Met deze functie moet het mogelijk worden dat, zodra de telefoon een barcode herkent, de camera automatisch wordt ingezoomd om de code te kunnen lezen. Dat blijkt uit een update voor Google's code scanner-api en de ML Kit Barcode Scanning-api-bundel. De api's worden onder meer gebruikt voor de ingebouwde 'QR-code scannen'-optie in Android-telefoons, maar kunnen ook door andere ontwikkelaars in hun apps geïntegreerd worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer de functie voor Android-gebruikers beschikbaar komt. Ontwikkelaar Mishaal Rahman verwacht dat Android 13 hier ondersteuning voor kan gaan bieden, aangezien dat besturingssysteem gebruikmaakt van de ML Kit Barcode Scanning-api-library. Een gebruiker meldt dat de functie al beschikbaar is via de Google Mobile Services-bèta, dus mogelijk wordt de autozoomfunctie binnenkort al uitgerold.