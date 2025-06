Google werkt aan manier om Android-apparaten aan elkaar te koppelen

Google werkt aan een optie om meerdere Android-apparaten aan elkaar te koppelen via een Google-account. Daarmee moet het mogelijk worden om telefoongesprekken door te zetten naar andere apparaten en 'internet te delen'.

Leaker Mishaal Rahman toont een screenshot van een vooralsnog onaangekondigde functie in Android waarmee gebruikers apparaten aan elkaar kunnen koppelen. "Android-apparaten die gelinkt zijn met hetzelfde Google-account kunnen elkaar vinden en met elkaar delen", staat er bij de beschrijving. Op de screenshot die Rahman toont, is als voorbeeld te zien dat het mogelijk is om aan 'call switching' te doen. Daarmee kunnen gebruikers telefoongesprekken doorzetten naar andere gekoppelde apparaten.

Volgens Rahman is het ook mogelijk om hetzelfde te doen met internet. Dat laatste is in het screenshot niet te zien. Het is ook niet duidelijk wat 'internet sharing' precies betekent; mogelijk betekent het dat de internetverbinding van een apparaat gebruikt kan worden op een andere.