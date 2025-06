Google: ontwikkelaars voegen achteraf malware toe aan apps uit Play Store

Google stelt dat malafide ontwikkelaars na enige tijd malware aan hun apps uit de Play Store durven toevoegen. Deze praktijk heet versioning en houdt in dat er na het downloaden van de ogenschijnlijk betrouwbare app via een aparte server code aan de app kan worden toegevoegd.

In het jaarlijkse beveiligingsrapport van het Google Cyber Security Team staat te lezen dat er malafide ontwikkelaars zijn die een eerste versie van hun app via de Google Play Store aanbieden. Die versie doorstaat alle controles van de appwinkel en komt volgens Google dus ook als betrouwbaar over. Zodra de app echter geïnstalleerd is, kan die na enige tijd een update krijgen via een aparte server met daarin nieuwe code. Deze nieuwe code kan malware bevatten en gaat in sommige gevallen op zoek naar gevoelige informatie van de eindgebruiker. Deze praktijk heet volgens Google versioning.

Google vermeldt in het bijzonder apps die in de bedrijfswereld worden gebruikt. Het Amerikaanse bedrijf meent dat enterprisegebruikers het beste enkel apps en app-updates toelaten die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen zoals de Google Play Store of van het mobiledevicemanagementplatform van het bedrijf zelf.

Het Amerikaanse bedrijf stelt in het rapport dat minder dan 1 procent van alle apps in de Google Play Store potentieel gevaarlijk is. Het is niet duidelijk of de apps die aan versioning doen ook in deze schatting opgenomen zijn. Het bedrijf zegt de Play Store uitgebreid te controleren op potentieel gevaarlijke apps, maar dat ontwikkelaars in sommige gevallen de controles alsnog kunnen omzeilen.