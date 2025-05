Google werkt aan generatieve AI in Assistent

Google werkt aan de integratie van generatieve AI in Assistent. Het bedrijf is al begonnen met dat werk in de mobiele app. Het gaat niet om een directe implementatie van Bard, maar om een nieuwe technologie.

Google schrijft in een interne e-mail dat het een grote kans ziet 'om te onderzoeken hoe een supercharged Assistent op basis van de nieuwste llm-technologie eruit zou zien'. Het bedrijf zegt dat er intern inmiddels aan wordt gewerkt, waarbij als eerste aan de mobiele variant wordt gewerkt. De huidige status daarvan is echter nog niet bekend. De interne e-mail is maandag verstuurd aan medewerkers en door Axios gepubliceerd.

Google wil zijn largelanguagemodeltechnologieën implementeren in Assistent. Hoe dat er in de praktijk uit komt te zien, is niet duidelijk. Google noemt in ieder geval niet expliciet een integratie van Bard, de huidige chatbot van het bedrijf. Bard is het eindproduct van de llm-technologie en dat kan voor Assistent dus nog anders worden.

Sinds Google Bard uitbracht, is het lange tijd onduidelijk geweest hoe die tool zich verhoudt tot de huidige slimme assistent. Het leek niet meer dan logisch dat de twee uiteindelijk in een of andere vorm zouden worden samengevoegd, maar over de manier waarop bleef Google altijd vaag.