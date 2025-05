Google-ceo: Bard krijgt binnenkort upgrade naar een beter taalmodel

Google-ceo Sundar Pichai zegt dat Googles experimentele AI-chatbot Bard, die recent uitkwam als bèta, binnenkort wordt voorzien van een beter taalmodel. De topman doet dat in de Hard Fork-podcast van The New York Times.

Pichai zegt in de Hard Fork-podcast dat Bard binnenkort wordt overgezet naar een groter PaLM-dataset. De huidige versie van de chatbot is gebaseerd op het LaMDA-model. Dat moet volgens Pichai binnenkort al gebeuren. "Vrij snel, misschien als deze podcast live gaat, zullen we Bard upgraden naar enkele van onze meer capabele PaLM-modellen, die meer mogelijkheden bieden", zegt de topman. "Dus je zult in de loop van volgende week vooruitgang zien."

De topman stelt dat de huidige versie van Bard draait op een lichte en efficiënte versie van LaMDA, het taalmodel dat Google in 2021 voor het eerst demonstreerde. Het model is kleiner dan concurrerende modellen van bijvoorbeeld OpenAI. "In sommige opzichten heb ik het gevoel dat we een opgevoerde Civic hebben meegenomen in een race met krachtigere auto's", zegt Pichai tegen The New York Times. PaLM is een moderner en groter model, dat volgens Google onder meer beter in staat is om logisch te redeneren en code op te stellen.

Google kondigde Bard in februari aan en bracht op 21 maart een vroege versie van de chatbot uit. Het bedrijf deed dat met een beperkte bèta, die alleen beschikbaar is binnen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Google lijkt een grote focus op de chatbot te leggen. Volgens een interne memo die is ingezien door CNBC, zou het bedrijf onder meer zijn Google Assistent-team herorganiseren en laten helpen bij de ontwikkeling van Bard. Tweakers publiceerde onlangs een vergelijking tussen Google Bard en concurrent Microsoft Bing. Die laatste maakt gebruik van OpenAI's GPT-4-model.