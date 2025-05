NYT: Google werkt aan 'volledig nieuwe' AI-zoekmachine

Google werkt momenteel aan een 'volledig nieuwe' AI-zoekmachine. Dat meldt The New York Times op basis van interne communicatie van het bedrijf. Het bedrijf zou binnenkort al een aantal eerste AI-features toevoegen aan zijn bestaande zoekmachine.

Google zou dit doen als reactie op Samsung, claimt The New York Times. Dat bedrijf zou overwegen om Google Search te vervangen door Microsoft Bing als de standaard zoekmachine op zijn apparaten. Het is niet bekend of Microsofts AI-features in Bing de belangrijkste reden is dat Samsung die stap zou overwegen. Dat is echter wel de veronderstelling binnen Google, schrijft de krant op basis van interne communicatie van het bedrijf.

Er wordt momenteel nog onderhandeld over het contract tussen Google en Samsung en er is nog geen concrete beslissing genomen, zegt de NYT. Een woordvoerder van Google meldt aan de krant dat het bedrijf 'zijn zoekmachine voortdurend verbetert' en dat 'Android-telefoonmakers vrij zijn om technologieën van andere bedrijven te omarmen'. Samsung en Microsoft reageerden niet.

Google zou als reactie op Samsungs overwegingen van plan zijn om zijn werk met AI uit te breiden, stelt de NYT. Google zou werken aan een 'volledig nieuwe' AI-zoekmachine, hoewel die plannen zich in een vroeg stadium bevinden. Er is geen duidelijk tijdschema voor een release daarvan. De nieuwe zoekmachine zou gaandeweg 'leren wat gebruikers willen weten'. De zoekmachine zou ook lijsten kunnen aanbieden met vooraf geselecteerde opties voor producten om te kopen en informatie om te researchen.

Op de kortere termijn zou de techgigant zijn bestaande zoekmachine uitbreiden met AI-functies, als onderdeel van 'project Magi'. Google biedt al AI-functies aan via zijn experimentele chatbot Bard, maar die staat los van zijn zoekmachine. Google zou daar 160 medewerkers voor hebben ingezet. Dit project zou onder meer advertenties behouden in de zoekresultaten; bij Googles experimentele AI-chatbot Bard is dat niet het geval. Magi zou gebruikers bijvoorbeeld kunnen helpen bij het schrijven van code.

Het bedrijf heeft medewerkers volgens de krant onlangs gevraagd om de functies van Magi te testen. Google zou de nieuwe functies naar verwachting volgende maand vrijgeven aan maximaal een miljoen gebruikers, uitsluitend in de Verenigde Staten. Ceo Sundar Pichai zei onlangs al dat het bedrijf AI zou toevoegen aan Search, maar zei toen niet wanneer dat moest gebeuren en deelde ook geen concrete informatie of releaseperiode.

Google heeft daarnaast verschillende andere AI-functies in ontwikkeling, claimt het dagblad. Het bedrijf zou werken aan een feature die afbeeldingen genereert in Google Images-zoekresultaten. Een Searchalong-functie laat gebruikers vragen stellen aan een chatbot terwijl ze Chrome gebruiken. Gebruikers zouden de chatbot bijvoorbeeld kunnen vragen om activiteiten in de buurt van een vakantiewoning, waarna de AI bijvoorbeeld de Airbnb-pagina en het internet zou scannen voor een antwoord.

Een woordvoerder van de techgigant zegt tegen The New York Times dat 'niet elk brainstormdeck of productidee leidt tot een release', maar dat het bedrijf enthousiast is over het brengen van nieuwe AI-gestuurde features naar zijn zoekmachine. Het bedrijf zegt 'binnenkort' meer details te delen.

Bard, Googles bestaande AI-chatbot