Google Bard vs. Microsoft Bing

Het is een eeuwigheid in de wereld van AI-generators: Microsoft Bing kwam anderhalve maand geleden voor de eerste testers beschikbaar en de wachtlijst verdween vorige week. En hoewel Google in diezelfde week Bard aankondigde, is de chatbot pas deze week beschikbaar gekomen voor testers.

We waren er natuurlijk als de kippen bij om plaats te nemen op de wachtlijst en donderdagochtend was het zover: Google gaf toegang tot Bard. Daarmee is het nu mogelijk om met beide chatbots te praten en ze te vergelijken.

Goed om te weten: Bard praat alleen Engels en vooralsnog geen Nederlands. Het is onbekend wanneer dat wel zo zal zijn. Officieel kun je Bard alleen gebruiken in de VS en het VK, maar wij zijn uiteraard heel goed in het graven van digitale tunneltjes om Bard toch te kunnen gebruiken.

In dit artikel zijn alle antwoorden van Bard, en in vrijwel alle gevallen ook van Bing, want het was eerlijker om alle testen in het Engels te doen, vertaald. Behalve prompts op het gebied van feitenkennis, redeneren, code schrijven en reistips proberen we ook de grenzen af te tasten van wat Bing en Bard mogen of willen doen. Daarnaast gaan ze in gesprek met elkaar over hoe het is om een AI-chatbot te zijn.

Chatbot AI. Bron: Pexels/Pavel Danilyuk

Illustratie bovenaan artikel: Getty Images/Carol Yepes