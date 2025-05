Google Bard kan voortaan code genereren in 20 programmeertalen

Google heeft chatbot Bard geüpdatet met de functionaliteit om code te genereren in meer dan 20 programmeertalen. De AI kan daarnaast door een mens geschreven code analyseren en aan de maker uitleggen. Bard is vooralsnog niet in Nederland beschikbaar.

Bard kan volgens Google programmeurs helpen bij het genereren, debuggen en uitleggen van code. Gebruikers kunnen de chatbot zoals gebruikelijk dingen vragen of opdrachten geven, waarna Bard als reactie de gevraagde informatie in codeertaal kan verwerken. Google noemt C++, Go, Java, Javascript, Python en Typescript; in totaal zouden er ruim 20 programmeertalen beschikbaar zijn, maar het bedrijf noemt ze niet allemaal.

Voor het genereren van code maakt Bard gebruik van informatie op het internet en citeert bij omvangrijk gebruik van iemands code of een opensourceproject de juiste bron. Om die reden waarschuwt Google ook direct bij het gebruik van de AI: "Bard is een experimentele tool en het gebruik van code of code-uitleg is jouw eigen verantwoordelijkheid. Gebruik [Bard] daarom verstandig en controleer zelf zorgvuldig gegenereerde code op fouten, bugs en kwetsbaarheden voordat je op de werking van de code vertrouwt."