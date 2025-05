Russische bank werkt aan ChatGPT-concurrent GigaChat

De Russische bank Sberbank heeft GigaChat aangekondigd, een generatieve-AI-chatbot die moet concurreren met chatbots als ChatGPT. GigaChat is gefocust op de Russische markt en kan daardoor volgens Sberbank beter communiceren met Russische gebruikers.

GigaChat is vooralsnog alleen op uitnodiging te gebruiken en wordt nog getest, schrijft de bank. De chatbot kan vragen beantwoorden, gesprekken voeren en code schrijven. GigaChat ondersteunt multimodale generatieve AI en kan bijvoorbeeld afbeeldingen maken op basis van tekstinput, wat veel andere AI-chatbots nog niet kunnen. De chatbot is gebaseerd op NeONKA, kort voor Neural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness. Dit bestaat uit verschillende neurale netwerken. Sberbank zegt de 3.5-versie van NeONKA met 13 miljard parameters publiekelijk te willen vrijgeven.

De bank zegt dat GigaChat al actief in Sberbanks producten en diensten wordt gebruikt, waaronder een virtuele assistent. Sberbank spreekt ook over een api voor ontwikkelaars en bedrijven die in de toekomst beschikbaar moet komen. Sberbank is Ruslands grootste bank en heeft volgens Reuters de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in eigen technologie. Zo willen de bank en Rusland minder afhankelijk worden van westerse landen. Dit zou sinds Ruslands invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties alleen maar belangrijker zijn geworden.