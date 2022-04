Rusland onthult supercomputer met eigen Elbrus-cpu's en x86-ondersteuning

Rusland heeft de RSK Tornado onthuld. Dit is een supercomputer op basis van Russische Elbrus-cpu's, maar er is ook ondersteuning voor x86-cpu's, zodat er in de toekomst wellicht ook weer processors van westerse bedrijven gebruikt kunnen worden.

De supercomputer is namens de Russische overheid ontwikkeld door de RSC Group, blijkt uit een Russich persbericht. Het systeem is bedoeld om een 'groot aantal taken op te lossen', zoals het verwerken van big data, high performance computing en de inzet van kunstmatige intelligentie. Volgens de RSC Group heeft de volledige ontwikkeling en creatie van de computersystemen op Russisch grondgebied plaatsgevonden.

Het cluster bevat maximaal 104 servers in een rack. Het bedrijf duidt RSK Tornado aan als interoperabel serverplatform dat ontworpen is om een gevarieerd aantal typen microprocessorarchitecturen per installatiekast te ondersteunen. Er is ondersteuning voor de in 2015 geïntroduceerde Elbrus-processors, maar ook 'buitenlandse' processors op basis van de x86-architectuur zijn mogelijk.

Volgens de RSC Group is de voor de supercomputer gebruikte software, genaamd RSK Basis, ook in Rusland ontwikkeld. Deze software wordt momenteel al gebruikt voor diverse Russische supercomputers die voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden gebruikt worden. Deze zijn in gebruik door onder meer het Joint Institute for Nuclear Research en het Interdepartmental Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences.

The Register wijst op een Russisch bericht van december vorig jaar waaruit zou blijken dat de Elbrus-cpu's niet al te goed werden beoordeeld. Een technologisch onderdeel van de Russische bank Sberbank zou de processors hebben beoordeeld en hebben geconcludeerd dat ze niet voldoen aan de meeste gestelde parameters. Daardoor is het de vraag of de taken van de nieuwe supercomputer succesvol zijn over te hevelen van een x86-architectuur naar een Elbrus-architectuur.

In 2015 kwamen de eerste pc's en servers met in Rusland ontwikkelde Elbrus-cpu's op de markt. Het ging om ARM Elbrus 4c-processors, die in Rusland zijn ontworpen en op 65nm zijn gebakken. Die cpu's hebben vier cores die elk op 800MHz draaien. Het is niet exact duidelijk welke Elbrus-chips gebruikt worden in de huidige supercomputer. Op de website van de RSC Group worden verschillende RSK Tornado-servers weergegeven, waarbij voornamelijk nog Intel Xeon-cpu's worden genoemd.