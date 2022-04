Agentschap Telecom gaat toezicht houden op Nederlandse cybersecuritycertificatie

Het Agentschap Telecom gaat in de toekomst optreden als de officiële Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit in Nederland. Die NCCA gaat toezicht houden op certificeringen van iot-apparatuur en software. Dat is een verplichting vanuit Europese regels.

Het Agentschap Telecom gaat de verplichte rol in de toekomst vervullen, schrijft de instantie. Onder de Europese Cybersecurity Verordening moeten ict-producten als iot-hardware en softwarepakketten gecertificeerd zijn. Onder de verordening is iedere Europese lidstaat verplicht om een toezichthouder aan te stellen die kijkt of de desbetreffende regels gevolgd worden. Dat kan een onafhankelijke toezichthouder zijn of een die wordt geïntegreerd in een bestaande, zoals nu gebeurt.

De NCCA gaat voornamelijk toezien op de digitale veiligheid van producten. "Het is belangrijk dat de digitale producten en diensten die we dagelijks gebruiken - zoals stroom, internet en telefonie - veilig zijn en niet uitvallen door bijvoorbeeld cyberaanvallen", schrijft het AT. Het Agentschap hoopt dat consumenten en klanten in de toekomst bewustere keuzen maken bij het kopen van apparaten. "Dit nieuwe stelsel maakt voor iedereen inzichtelijk hoe veilig en weerbaar producten en diensten zijn", zegt directeur Angeline van Dijk.