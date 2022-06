ACM en Agentschap Telecom gaan veiligheid smarthomeapparaten onderzoeken

De Autoriteit Consument en Markt en Agentschap Telecom gaan smarthomeapparaten onderzoeken. De toezichthouders gaan onder meer kijken of dergelijke apparaten veilig genoeg zijn, updates krijgen en of ze na de aankoop 'blijven doen wat is afgesproken'.

De twee autoriteiten schrijven in een persbericht dat ze met het onderzoek willen bekijken of huidige regels worden nageleefd. Ook bereiden ze zich voor op 'nieuwe regels die eraan komen', schrijven de ACM en AT. Zo moeten klanten bij de aankoop 'goed geïnformeerd worden' over de veiligheid en functies van smarthomeapparaten. Dergelijke apparatuur moet ook tijdens de gehele levensduur veilig te gebruiken zijn en verkopers moeten updates uitbrengen. Gebruikers moeten daarbij op de hoogte worden gesteld als updates beschikbaar zijn en verkopers moeten duidelijk maken wat de gevolgen zijn als updates niet worden geïnstalleerd.

Met het onderzoek willen de ACM en AT toezien op dergelijke regels omtrent domotica-apparatuur. De toezichthouders gaan apparaten onder de loep nemen die 'via een thuisnetwerk gegevens en signalen verzenden en ontvangen', zoals smart-tv's, slimme rookmelders en slimme thermostaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 'diverse' slimme apparaten te kopen in fysieke winkels en bij webshops.

De onderzoekers kijken bij het uitvoeren van dat onderzoek naar de informatie die ze bij de aankoop krijgen over het updatebeleid, de functionaliteit, met welke apparaten ze verbonden kunnen worden, de 'digitale veiligheid' en met welke softwaresystemen de apparaten kunnen werken. Vervolgens 'testen ze de apparaten op digitale veiligheid' en worden ze een periode gevolgd om te kijken hoe de fabrikanten omgaan met het leveren van updates.

Als de regels niet worden nagevolgd, kunnen verkopers 'sancties' opgelegd krijgen. Volgens de huidige planning worden de onderzoeksresultaten aan het begin van de zomer gepubliceerd, schrijven de twee toezichthouders.

De Europese Commissie heeft onlangs de regels omtrent slimme apparaten uitgebreid en aangepast. Daarbij gaat het om verschillende richtlijnen voor het leveren van digitale inhoud, de verkoop van goederen, consumentenrechten en oneerlijke handelspraktijken. Dat zijn zaken waarop de ACM in Nederland toeziet. Medio 2024 volgen veiligheidseisen voor apparaten die bijvoorbeeld gebruikmaken van 4G, 5G, wifi, bluetooth of Zigbee. Daarop houdt het Agentschap Telecom toezicht.