Agentschap Telecom start onderzoek naar beveiliging routers in Nederland

Het Agentschap Telecom start een onderzoek naar de beveiliging van home gateway-apparaten in Nederland. Dat gaat bijvoorbeeld om routers, switches en wifirepeaters. Volgens onderzoek van ESET zijn er beveiligingsproblemen met 1,5 procent van de routers in Nederland.

Sinds begin dit jaar monitort het AT de beveiliging van slimme apparaten, waaronder routers. Dat zegt het agentschap tegen radio- en tv-programma Pointer. De instantie zegt het probleem van kwetsbare routers in Nederland te herkennen en begint daarom een onderzoek. Meer details daarover zijn nog niet bekend.

Pointer liet ESET onderzoeken hoe het met de beveiliging van routers in Nederland is gesteld. Het beveiligingsbedrijf onderzocht 5000 unieke routers en concludeerde dat ongeveer 1,5 procent daarvan niet goed of slecht beveiligd is. Over heel Nederland zou dat om potentieel tienduizenden kwetsbare routers gaan.

Het Agentschap Telecom is vanaf augustus 2024 officieel toezichthouder voor routers en slimme apparaten. Dat is het gevolg van Europese regelgeving. De instantie is in de aanloop daarvan nu al routers aan het testen, zegt Erik Lukas, hoofd van de afdeling Markttoezicht in de uitzending van Pointer.

Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Russische staatshackers tientallen routers van Nederlanders hebben geïnfecteerd. Volgens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst werden de routers in een botnet opgenomen dat kan worden ingezet voor spionage, beïnvloeding en sabotage.