Europese Commissie: Apple misbruikt macht door NFC op iPhones te beperken

De Europese Commissie vindt dat Apple zijn macht misbruikt door NFC op iPhones te beperken tot de eigen betaaldienst Apple Pay. Daardoor beperkt Apple innovatie op het gebied van het gebruik van de telefoon als portemonnee, redeneert de Commissie.

De Europese Commissie heeft haar bevindingen naar Apple gestuurd, blijkt uit een bericht maandag. Daarin legt de Commissie de bezwaren uit tegen het gesloten houden van de NFC-chip in iPhones. Die chip zit sinds 2015 in alle iPhone-modellen. NFC is ook de gangbaarste manier om met telefoons in winkels te betalen in Europa, redeneert de Commissie.

Door NFC te beperken tot Apple Pay, blokkeert Apple concurrentie en beperkt de fabrikant innovatie op het gebied van mobiele betalingen. Dat is in strijd met Artikel 102 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie, dat machtsmisbruik verbiedt.

De stap van de Commissie komt niet als een verrassing. Vorige week kwam al naar buiten dat de aanklacht eraan zat te komen. Apple heeft nu de gelegenheid om zich te verdedigen of zijn gedrag aan te passen. Als dat niet gebeurt, kan een boete volgen van maximaal tien procent van de jaaromzet. De boete kan in het geval van Apple maximaal uitkomen op 36,5 miljard dollar, want Apples jaaromzet in het boekjaar 2021 was 365 miljard dollar. Dat zou veruit de hoogste boete zijn die de Europese Commissie tot nu toe heeft uitgedeeld.