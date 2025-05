Apple wil NFC openstellen voor andere betaaldiensten in de EU

Apple heeft aangeboden om NFC in de EU open te stellen voor andere betaaldiensten naast Apple Pay. Dat laat de Europese Commissie vrijdag weten. De EC wil graag van andere partijen, zoals klanten en concurrenten, weten wat ze van Apples voorstel vinden.

Er gingen al eerder geruchten rond over de toezeggingen die Apple wil doen, maar nu is dit ook bevestigd door de EC. De Commissie schrijft vrijdag dat Apple voorstelt om de NFC-chip in iPhones beschikbaar te maken voor andere betaaldiensten in de EU. De stap zou concurrentie op het gebied van mobiele betaaldiensten moeten bevorderen. De betalingen via de betaaldiensten van derden kunnen echter alleen worden gedaan bij winkels binnen de Europese Economische Ruimte.

Apple gaat verder extra functies aanbieden, waaronder het instellen van een standaard betaalapp. Ook kunnen betaalapps onder voorwaarden gebruikmaken van authenticatiefuncties als FaceID. De door Apple aangeboden toezeggingen blijven tien jaar van kracht als de EC akkoord gaat met de voorwaarden. Voordat dit gebeurt, wil de Commissie eerst feedback over de voorstellen verzamelen van onder andere klanten en concurrenten.

Apple biedt Pay al sinds 2014 aan, maar andere betaaldiensten kunnen er geen gebruik van maken. Bij Android-telefoons is dit wel mogelijk. Apple gaat het openstellen van NFC aanbieden om onder een boete uit te komen. Deze kan oplopen tot tien procent van de jaaromzet van het bedrijf.

Update, 16.14 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat de NFC-chip in iPads gebruikt kon worden voor betalingen. De chip op bepaalde iPad-modellen kan echter alleen gebruikt worden om betalingen te doen in de App Store en niet in fysieke winkels, wat met de NFC-chip in iPhones wel kan. Daarom is het artikel aangepast.