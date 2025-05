Britse waakhond legt bedrijf boete op voor versturen van 31.000 spamberichten

Een Britse financieel dienstverlener moet van de Information Commissioner's Office, ofwel ICO, een boete betalen van 50.000 pond. Het bedrijf heeft namelijk ruim 31.000 sms-spamberichten verstuurd naar mensen die daar geen toestemming voor hadden gegeven.

De berichten werden verstuurd tussen maart 2022 en april 2022. Daarin werd onder andere schuldhulpverlening aangeboden. ICO schrijft dat LADH Limited de berichten zonder toestemming van de ontvangers had verzonden. Ook was het voor de ontvangers niet mogelijk om zich via de berichten af te melden, terwijl het wel wettelijk verplicht is om die mogelijkheid te bieden. Daarom heeft de privacytoezichthouder de dienstverlener een boete opgelegd van 50.000 pond, wat neerkomt op omgerekend 58.000 euro.

LADH Limited zegt dat een derde partij had bevestigd dat de personen in de dataset toestemming hadden gegeven om benaderd te worden. De toestemming was echter niet schriftelijk vastgelegd en de derde partij had dit alleen mondeling bevestigd aan de financieel dienstverlener, aldus ICO.