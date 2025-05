Gerucht: Europese Commissie gaat iRobot-overname door Amazon blokkeren

De Europese Commissie gaat de miljardenovername van Roomba-maker iRobot door Amazon blokkeren. Dat schrijft Reuters op basis van informatie van betrokkenen. Amazon heeft namelijk nog geen concessies gedaan aan de Europese Commissie.

De beslissing over de overname wordt op 14 februari bekendgemaakt. Drie bronnen die bij de zaak betrokken zijn zeggen tegen Reuters dat de overname wordt geblokkeerd. Dat komt vooral doordat Amazon nog geen concessies heeft gedaan aan de Europese Commissie om eventuele zorgen weg te nemen. De Commissie zei in november nog dat het vreest dat Amazon na de overname iRobot-concurrenten gaat tegenwerken in zijn webwinkel. De Europese Commissie en Amazon weigeren te reageren op de vragen van Reuters.

De overname van iRobot, die 1,4 miljard dollar omvat, is in augustus 2022 al aangekondigd. Sindsdien is de deal al goedgekeurd door de Britse marktautoriteit. De Amerikaanse marktwaakhond FTC doet nog onderzoek naar de overname.