WhatsApp werkt aan mogelijkheid om appgroep over te dragen aan andere beheerder

WhatsApp werkt aan een functie die de eigenaar van een appgroep de rechten laat overdragen aan een beheerder. De functie wordt nog ontwikkeld, maar wordt waarschijnlijk binnenkort beschikbaar gemaakt voor leden van het Google Play Beta-programma.

De functie is gevonden door WABetaInfo in bètaversie 2.24.2.17. van de app voor Android. In een screenshot laat de site zien dat de optie in het Groepsinformatie-menu staat. Momenteel is het mogelijk om andere groepsleden tot beheerder te maken. Met deze functie kan de eigenaar van een groep echter de administratieve rechten overdragen naar een andere beheerder. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor gebruikers met meerdere WhatsApp-accounts, zoals een zakelijk en een persoonlijk account. Mocht de eigenaar van de groep de administratieve rechten willen overdragen aan zijn zakelijke account, dan gaat dat makkelijker met de nieuwe functie.

Wanneer de functie precies beschikbaar komt voor bètatesters is nog niet bekend.