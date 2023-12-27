Gebruikers WhatsApp Web kunnen binnenkort ook status aanpassen

Gebruikers van de WhatsApp-webomgeving zullen binnenkort hun status kunnen aanpassen vanuit de webbrowser. De functie is ontdekt in een bètaversie van de chatdienst. Het is niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen beschikbaar zal zijn.

Status via Whatsapp Web - Bron: WABetainfo

Volgens WABetainfo zullen gebruikers van de WhatsApp-webclient binnenkort foto’s, video’s en tekst kunnen toevoegen aan hun status binnen de client. Dat kan nu ook al, maar dan enkel via de desbetreffende apps op Android of iOS. De nieuwe functie is ontdekt in een bètaversie van de webclient en zal op een later moment vermoedelijk worden uitgerold naar de andere gebruikers. Wanneer precies, is niet duidelijk.