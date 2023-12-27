Gebruikers WhatsApp Web kunnen binnenkort ook status aanpassen

Gebruikers van de WhatsApp-webomgeving zullen binnenkort hun status kunnen aanpassen vanuit de webbrowser. De functie is ontdekt in een bètaversie van de chatdienst. Het is niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen beschikbaar zal zijn.

Status via Whatsapp Web
Status via Whatsapp Web - Bron: WABetainfo

Volgens WABetainfo zullen gebruikers van de WhatsApp-webclient binnenkort foto’s, video’s en tekst kunnen toevoegen aan hun status binnen de client. Dat kan nu ook al, maar dan enkel via de desbetreffende apps op Android of iOS. De nieuwe functie is ontdekt in een bètaversie van de webclient en zal op een later moment vermoedelijk worden uitgerold naar de andere gebruikers. Wanneer precies, is niet duidelijk.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-12-2023 12:38 52

27-12-2023 • 12:38

52

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Reacties (52)

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rayfano 27 december 2023 12:41
Gebruikt iemand daadwerkelijk 'status' op WhatsApp? Oprechte vraag.
Polderviking @rayfano27 december 2023 12:51
Ik kijk hier dus echt nooit naar.
Whatsapp is een vorm van trage communicatie die ik vergelijk met email, ik zou niet weten waarom ik moet weten wat de huidige "status" van een persoon is waar ik een bericht naartoe stuur.
Als die persoon tijd/zin heeft krijg ik een reactie, zo niet dan niet.

Als het bloed moet je sowieso bellen.

Edit:
Ik begrijp inmiddels dat het fenomeen wat ik ken als "story" (IG, Facebook etc) bij whatsapp een "Status" heet en waar ik dacht dat het over ging heet nu "About".
Ik heb die verandering gemist, en ik zal wel te oud worden om dat duidelijk te vinden.
Maar ik gebruik het allebij niet dus op zich blijft mijn reactie in stand.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 25 juli 2024 20:39]

EEstar @rayfano27 december 2023 13:09
Niet in Nederland maar in Zuid-Amerika en Azië wel echt heel veel
Room42 @rayfano27 december 2023 14:48
Ik zie alleen mensen reclame voor zichzelf posten. Bijvoorbeeld mensen met een eigen bedrijfje die updates/aanbiedingen posten. Ik kijk er dus nooit naar.
Kalief @rayfano27 december 2023 18:24
Mijn familie gebruikt Status als een soort Snapchat, om foto's en filmpjes voor korte tijd te plaatsen die vanzelf weer verdwijnen.
jackyallstar @Kalief27 december 2023 20:54
Hebben ze al eens aan BeReal gedacht? Dat klinkt als iets wat zij leuk zullen vinden
CodeCaster @rayfano27 december 2023 12:46
Ik ben al tien jaar "At the gym". Nog nooit geweest.

Edit: dat is "About", niet "Status", nevermind.

[Reactie gewijzigd door CodeCaster op 25 juli 2024 20:39]

jaapzb @CodeCaster27 december 2023 12:50
Dat was vroeger wel je status, maar sinds Status niet meer
Polderviking @jaapzb27 december 2023 13:20
Ik wil de persoon die heeft bedacht dat dat zo moet zijn die keuze wel eens zien uitleggen.
Op Meta's andere platformen heten die dingen Stories, waarom bij WA niet.
En waarom heet status nu about, terwijl about meer een status is dan status een status is.
iAR @Polderviking27 december 2023 16:55
Waarom zit het er überhaupt in? Maar goed dat is bij bijna alles de vraag bij Whatsapp. Net als de vraag waarom essentiële dingen er niet in zitten.
iAR @CodeCaster27 december 2023 12:49
Dat is volgens mij wat anders. Status is een soort Instagram post waar niemand naar kijkt.
Aldy @CodeCaster27 december 2023 13:18
Ik ben al tien jaar "At the gym". Nog nooit geweest.
Wordt het niet eens tijd dan. Bijna 1 januari, misschien een goed voornemen. :) :)
Polderviking @Aldy27 december 2023 13:24
Als ervaringsdeskundige roep ik dat je beter ergens in Maart of April kan beginnen want in Januari loop de plaatselijke budget gym over met al die goede voornemens waarvan het leeuwendeel afhaakt na een paar maanden.
Dat gewacht op beschikbare apparaten en gewichten motiveert niet echt om dat te blijven doen wat wel een dingetje kan zijn als je daar serieus mee aan de gang wil. :)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 25 juli 2024 20:39]

Aldy @Polderviking27 december 2023 13:30
Ik vind zelfs dat een voornemen (goed of slecht) op elk moment genomen kan worden. En je hebt zeker gelijk dat voornemens bij voorkeur niet per 1 januari genomen moeten worden. Was ook als grapje bedoeld.
PurpleApeGaming @Aldy27 december 2023 22:44
Mee eens maar voor sommige mensen neemt de aanloop naar het goede voornemen de drempel om het daadwerkelijk te doen weg. Zo is mijn huisgenoot gestopt met roken afgelopen jaarwisseling terwijl het halverwege niet lukte om het initiatief te nemen terwijl de wil er wel was.
Aldy @PurpleApeGaming28 december 2023 22:18
Ja, het hangt echt van de persoon af. Ik ben na een examen gestopt met roken, zeker weten dat ik dan geen stress had, en dat is prima gelukt. Cold turkey.
PurpleApeGaming @Aldy28 december 2023 22:22
Netjes!
evmmb @rayfano27 december 2023 12:41
Ja, oprecht antwoord.
CH4OS
@rayfano27 december 2023 12:45
Ik heb twee mensen in mijn contacten die het regelmatig gebruiken. Delen dan vaak een 'in the heat of the moment' momentje.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 20:39]

Luchtbakker @rayfano27 december 2023 12:59
Gebruikt iemand daadwerkelijk 'status' op WhatsApp? Oprechte vraag.
Ik zie vooral diverse familie leden die het gebruiken als vervanger van Facebook. En Facebook gebruiken ze ook amper. Sowieso zie ik binnen mijn grote kring (grote familie) een enorme afname in Facebook gebruik. Alleen mensen die alleen maar klagen en zeuren zie ik nog voornamelijk voorbij komen.
qlum @rayfano27 december 2023 13:19
Ik gebruik whatsapp enkel in de browser (tenzij ze weer eens zeuren om opnieuw in te loggen) dus heb de optie nooit gezien. Moet wel zeggen dat min WhatsApp gebruik zeer beperkt is voor wanneer het moet.
Frame164 @rayfano27 december 2023 14:51
Dat was mijn eerste vraag toen ik de kop las :-). Van de ca 500 contacten (verspreid over alle continenten) die ik heb gebruikt niemand het.
Verwijderd @rayfano27 december 2023 15:17
Persoonlijk, nog nooit gebruik van gemaakt. Ik let ook nooit op andere hen status.
Roel1966 @rayfano27 december 2023 21:47
Ehm, om eerlijk te zijn, ik heb die geloof ik ooit in het begin eens ingesteld en daarna nooit meer naar gekeken.
ajbu 27 december 2023 14:12
Ik heb een iPhone 12 met meest recente versie van Whatsapp. Waar kan ik die status vinden? Ik zie geen optie als ik meer info van iemand in de chat lijst bekijk. Heb linksonder wel een tab ‘Updates’, is dat hetzelfde als Status?
Tweaker2020 @ajbu27 december 2023 14:32
Volgens mij is dat “about” als je op je eigen profiel drukt: “beschikbaar”, “bezig”, “kan nu niet praten” enz.

Idd, als je op updates drukt kom je je eigen status tegen.

[Reactie gewijzigd door Tweaker2020 op 25 juli 2024 20:39]

Z100 27 december 2023 21:51
Irritant dat WA nog steeds voor voice geen noise cancelling heeft ingebouwd zoals Discord met Krisp.

Over het algemeen vind ik dat WA (Meta) enorm traag is met het toevoegen met nieuwe features. Ooit stond WA voor eenvoud. In principe gewoon om SMS te vervangen. Maar tijden veranderen en wensen ook. Liever had ik gezien dat Discord gemeengoed is onder NLers. Maar ja.
MsG @Z10028 december 2023 02:23
Als er iets bloated is geworden is het wel Discord. Een halve gamestore zat er op den duur in, nitro, allerlei skins, etc.
Z100 @MsG28 december 2023 19:44
Wat is er mis mee?
moonlander 27 december 2023 12:54
Ik zie heel vaak berichten over status aanpassen. Maar dat gebruikt echt niemand in mijn lijst van contacten +200
SDiver 27 december 2023 13:51
Het zou fijn zijn als whatsapp het zou toestaan om geblokkeerde contacten zonder te deblokkeren kan verwijderen.
PurpleApeGaming @SDiver27 december 2023 22:46
Dat kan toch via je telefoonboek applicatie?
ArmEagle 27 december 2023 17:03
Ze zouden maar eens regelen dat ik niet op de meest onhandige momenten weer voor alle devices uitgelogd ben op WhatsApp web...
Vibonacci 27 december 2023 17:21
Wat een innovatie, eerst het editen van berichten, nu zelfs status veranderen binnen de webversie van WhatsApp! Doen echt goede zaken bij Meta.
bvdbos 27 december 2023 18:02
Ah : Blijkbaar is Status iets als een Insta-Story... En dan heb je ook kanalen, om Whatsapp meer naar de Social Media hype te brengen en (neem ik aan?) reclame's te kunnen injecteren. Persoonlijk gebruik ik WA alleen als chat-applicatie. Ben wel benieuwd hoe dit bij anderen is. Zou een leuke poll op Tweakers zijn...
PurpleApeGaming @bvdbos27 december 2023 22:48
Ik denk dat merendeel van de tweakeras het als slow chat gebruikt. Tenminste, dat is wat ik uit de reacties haal als het over whatsapp gaat
jpsch 27 december 2023 18:34
Kun je je status aanpassen?
Roel1966 27 december 2023 21:52
Vraag mij eigenlijk af of Whatsapp web nog wel veel gebruikt word want voor bijna nagenoeg alle platformen heb je tegenwoordig wel een app versie. Zelf heb ik eigenlijk die web versie dan ook nooit gebruikt en van begin af aan altijd de app versie.

En tja wat die status betreft heb ik hem eigenlijk altijd op afwezig staan, eigenlijk al direct van begin af aan. Mede ook wel omdat ik echt niet de hele dag op Whatsapp zit te kijken. En ja als ik aan de pc bezig ben dan heb ik ook niet altijd zin erin te reageren op Whatsapp.
MulMonkey @Roel196630 december 2023 09:46
De app versie is erg vaak gewoon de browserversie in een venster. In elk geval op Linux. Maar ik gok op andere platforms ook.
Roel1966 @MulMonkey30 december 2023 18:38
Het zal zeker wel op mekaar gebaseerd zijn maar in Windows krijg je vanzelf de melding om de app te downloaden als je naar de webversie gaat.

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