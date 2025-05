WhatsApp zegt dat er mogelijk ads in de app komen, maar niet bij chatberichten

WhatsApp krijgt mogelijk in de toekomst advertenties, maar dat zal niet zijn in de inbox of in chatberichten. Dat zegt het hoofd van WhatsApp in een interview met een Braziliaans medium. Wel zou het kunnen in de nieuwe functie Channels.

Will Cathcart, hoofd voor WhatsApp bij Meta, zegt tegen Folha de S. Paulo dat WhatsApp bijvoorbeeld een bedrag kan rekenen als gebruikers via Channels een abonnement afsluiten of dat het advertentie kan laten zien binnen de Channels-functie van de app. Channels zijn de berichtenkanalen in WhatsApp waar bijvoorbeeld bedrijven en beroemdheden dingen kunnen laten weten aan volgers.

WhatsApp begon met een verdienmodel van 1 euro per jaar vragen aan elke gebruiker, maar heeft dat nooit doorgezet. Na de overname door Facebook, later Meta, in 2013 bleef de dienst jarenlang gratis. Eerder had Meta al gezegd dat het advertenties in WhatsApp wilde gaan zetten. In september ontkende Catchcart nog dat WhatsApp actief werkte aan het implementeren van advertenties.