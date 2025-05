Gerucht: Samsung integreert eigen lokaal draaiende AI in Galaxy S24

Samsung zou zijn eigen AI-model Gauss voor een deel lokaal willen gaan gebruiken op zijn Galaxy S24-telefoons. AI-diensten zijn er wel op telefoons, maar veel draaien op een server en vereisen een internetverbinding.

Samsung kondigde Gauss recent aan en volgens Korea Times is het de bedoeling om een deel van het AI-model lokaal op Galaxy S24-telefoons te laten draaien voor het genereren van plaatjes of concepten van e-mails. Ook digitale assistent Bixby krijgt functies van generatieve AI voor hulp bij het begrijpen van de context van commando's.

De stap klinkt logisch. Bij de aankondiging van de Snapdragon 8 Gen 3 hamerde Qualcomm erop dat de soc geschikt is om taalmodellen met miljarden parameters lokaal te draaien. Een deel van de Galaxy S24-modellen wereldwijd zal vermoedelijk draaien op die soc. Een ander deel zal waarschijnlijk een eigen Exynos-soc van Samsung hebben. De fabrikant kan de eigen soc aanpassen op de vereisten van het AI-model.

AI speelt een steeds grotere rol bij softwarefuncties van telefoons. Google legde daar de nadruk op met zijn Pixel 8-telefoons, die onder meer audiosporen van elkaar kunnen scheiden en die de mogelijkheid hebben om objecten in foto's te verplaatsen. Sommige van de AI-functies van Google, zoals het verbeteren van nachtvideo's, werken op een server en vereisen een internetverbinding. Het is onbekend of Samsung op dezelfde manier AI-functies zal splitsen.