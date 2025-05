Samsung kondigt Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra aan

Samsung heeft de Galaxy S24-serie aangekondigd. De Galaxy S24 en S24+ zijn elk 50 euro goedkoper dan hun voorgangers, de S23 en S23+. Het topmodel S24 Ultra is in een uitvoering juist duurder. De drie smartphones zijn vanaf eind deze maand verkrijgbaar.

De Galaxy S24-reeks bestaat uit de Galaxy S24, de grotere Galaxy S24+ en het topmodel Galaxy S24 Ultra. Samsung kondigde het trio aan op zijn Galaxy Unpacked-event, dat dit jaar plaatsvond in San José, Californië. Tweakers was vorige week aanwezig op een lokaal previewevent rondom de S24-serie. In dit artikel delen we onze eerste indrukken, reviews van de nieuwe toestellen volgen zodra we deze grondig getest hebben.

Galaxy S24 Ultra: recht scherm, nieuwe telecamera

De Galaxy S24 Ultra oogt net een beetje anders dan de Galaxy S23 Ultra doordat het scherm geen gekromde zijranden meer heeft. Het rechte scherm moet het volgens Samsung prettiger maken om op het scherm te schrijven met de ingebouwde S Pen. Rondom het oledscherm zit een smallere en symmetrische bezel, waar de S23 Ultra nog een subtiele 'onderkin' had. De 6,8"-diagonaal van het scherm is hetzelfde gebleven, wat ook geldt voor de resolutie van 3088x1440 pixels en variable refreshrate tussen 1Hz en 120Hz. Samsung belooft voor de S24 Ultra een piekhelderheid van 2600cd/m², hoger dan bij de Galaxy S23 Ultra.

Het metalen frame van de Galaxy S24 Ultra heeft vlakkere zijkanten dan dat van de S23 Ultra, en scherpere hoeken dan bij veel andere telefoons. Het is gemaakt van titanium, dat wat ruwer aanvoelt dan het aluminium van de Galaxy S23 Ultra. Apple stapte vorig jaar ook al over op het lichtere metaal voor zijn iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. In tegenstelling tot dat duo is de Galaxy S24 Ultra niet veel lichter geworden ten opzichte van zijn voorganger; het scheelt slechts 1 gram. De achterklep van de S24 Ultra is gemaakt van glas; aan de voorkant zit Gorilla Armor. De nieuwe versie van Cornings verstevigde glas zou krasbestendiger zijn dan ooit, al doet de fabrikant geen specifieke prestatieclaims ten opzichte van oudere soorten Gorilla Glass.

Samsungs nieuwe topmodel beschikt over vijf camera's, waarvan vier aan de achterkant. De 200-megapixelhoofdcamera, 12-megapixelultragroothoekcamera met macrofunctie en 10-megapixeltelecamera met 3x vergroting hebben dezelfde specificaties als bij de S23 Ultra. Hetzelfde geldt voor de 12-megapixelfrontcamera met autofocus. De achter een periscooplens geplaatste tweede telecamera is bij de S24 Ultra geen 10x zoomend 10-megapixelexemplaar, maar een 50-megapixelcamera die 5x uitvergroot. Door het gebruik van een grotere sensor met meer megapixels en slimmere digitale zoom belooft Samsung evengoed 10x zoom van 'optische kwaliteit' bij de S24 Ultra. Allicht zal de beeldkwaliteit bij 5x zoom een stuk beter kunnen zijn dan bij de S23 Ultra, die het op vergrotingen tussen 3x en 10x niet zo goed deed.

Galaxy S24 en S24+: plus wordt luxer

De Galaxy S24 en S24+ lijken op het eerste gezicht als twee druppels water op de Galaxy S23 en S23+. Deze toestellen hebben weer een frame van aluminium, zoals de S23 en S23+. De voorkant en achterkant zijn waarschijnlijk weer van Gorilla Glass Victus, maar niet van het nieuwere Gorilla Armor, zoals bij de S24 Ultra.

Als je de nieuwe toestellen naast de oude legt, vallen wat kleine veranderingen op. Zo hebben de S24 en S24+ een wat meer afgeplat, minder glimmend frame, en wat smallere ringen rondom de drie camera's op de achterkant. Aan de cameraspecificaties is bij de nieuwe toestellen niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er zit dus weer een 50-megapixelhoofdcamera, 12-megapixelultragroothoekcamera zonder macrofunctie, en een telecamera met 3x vergroting in, plus een 12-megapixelfrontcamera met autofocus.

De S24-toestellen hebben een iets smallere schermrand dan de S23-toestellen. Daardoor heeft Samsung in behuizingen die even groot zijn, een 0,1 inch groter scherm kunnen verwerken: 6,2 inch bij de S24 en 6,7 inch voor de S24+. De oledschermen zijn net als vorig jaar niet geschikt voor de S Pen, maar zijn wel geüpgraded met een ltpo-backplane. Daardoor kunnen de schermen traploos schakelen in refreshrates tussen 1Hz en 120Hz, zoals de Ultra-topmodellen al een paar jaar kunnen. De schermen van de Galaxy S23 en S23+ konden alleen op bepaalde refreshrates vanaf 48Hz werken. Samsung belooft verder een hogere piekhelderheid van 2600cd/m². Bovendien heeft de Galaxy S24+ een hogere schermresolutie van 3088x1440 pixels, dezelfde als bij de Galaxy S24 Ultra. De Galaxy S24 heeft dezelfde resolutie van 2340x1080 pixels als de Galaxy S23 en S23+.

Ook in andere opzichten is de Galaxy S24+ een stukje luxer dan de Galaxy S24. Sommige van die verschillen bestonden ook al tussen de Galaxy S23 en S23+. Het kleine model laadt bedraad op met 25W in plaats van 45W en heeft (logischerwijs) een kleinere accu. De upgrade van 8GB naar 12GB werkgeheugen die de S24+ heeft ten opzichte van de S23+, gaat aan de S24 voorbij. Bovendien is het toestel niet verkrijgbaar met 512GB opslag, zoals de S24+.

Samsung Galaxy S24 en S24+

Nieuwe socs, lange software-updates

Bij eerdere Galaxy S-toestellen gebruikte Samsung in Europese modellen vaak de eigen Exynos-chips. Voor de S23-serie stapte Samsung wereldwijd over op een Qualcomm Snapdragon-soc, maar de Galaxy S24 en S24+ hebben hier wederom een Exynos-soc, de Exynos 2400. Alleen de S24 Ultra beschikt hier over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc. De Exynos- en Snapdragon-socs worden allebei gemaakt op een 4nm-procedé, maar de Exynos 2400 heeft tien in plaats van acht cpu-kernen. Hij beschikt ook over een andere gpu, de Xclipse 940, die is gebaseerd op AMD's RDNA 3-architectuur. Samsung zegt dat het AI-gedeelte van de Exynos 2400 vijftien keer sneller is geworden ten opzichte van de Exynos 2200, Samsungs laatste high-end soc uit 2022, maar een vergelijking met de Snapdragon 8 Gen 3 maakt het bedrijf niet. Hoe de cpu-prestaties, gpu-prestaties en efficiëntie van de Exynos 2400 zich tot de 8 Gen 3 verhouden, is ook nog niet duidelijk. Vooral dat laatste was in het verleden een heikel punt.

De Galaxy S24-toestellen draaien Android 14 met daaroverheen de Samsung OneUI 6.1-skin. In navolging van de updatebelofte die Google deed voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, belooft Samsung zeven jaar software-updates voor de S24-toestellen, waaronder Android-versieupgrades. Er zijn maar weinig andere smartphones met een vergelijkbare updatebelofte. Voorgaande Galaxy S-telefoons kregen vier versie-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates.

AI-features: veel komt naar Nederland, maar wel pas later

Samsung legt bij de introductie van de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra veel de nadruk op nieuwe softwarefeatures gebaseerd op generatieve AI, waarover de drie toestellen beschikken. Ook Google besteedde bij zijn Pixel 8-telefoons veel aandacht aan AI. Bij Samsung draaien de meeste features niet op het toestel, maar ze werken in de cloud. Mogelijk komen sommige van deze functies ook naar eerdere Galaxy-smartphones, maar welke functies dat zullen zijn en voor welke toestellen ze beschikbaar komen, kon Samsung niet zeggen.

De fotogalerij beschikt bij de S24-toestellen over bewerkfuncties die ontbrekende delen van een foto kunnen invullen, vergelijkbaar met de 'magische gum' in de fotogalerij van Google Pixel-smartphones of generative fill in Photoshop. Een aangepaste foto wordt voorzien van een watermerk om aan te geven dat het beeld is bewerkt. Wanneer je een filmpje maakt, kun je achteraf een slowmotioneffect toevoegen waarbij het toestel tussenliggende frames berekent. Ook tijdens het maken van foto's en video's zouden AI-technieken worden gebruikt, bijvoorbeeld om ruis te verminderen of digitaal ingezoomde beelden te verscherpen.

De Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra beschikken over meerdere AI-functies die betrekking hebben op gesproken of geschreven teksten. Zo kan de voicememoapp automatisch een transcript maken van de opname. Bij het voeren van een telefoongesprek in een vreemde taal kan het toestel dienen als tolk en zowel jouw woorden als de woorden van de tegenpartij automatisch vertalen. Het maakt daarbij niet uit welk toestel je gesprekspartner heeft.

De S24-telefoons kunnen verder automatisch een samenvatting maken van een stuk tekst dat je selecteert. Het toetsenbord beschikt niet alleen over opties om spelling en grammatica te corrigeren, maar kan je invoer ook uitbreiden of in een andere schrijfstijl omzetten. Zoals Donovan in het filmpje demonstreert, wordt een botte 'Wat mot je' bijvoorbeeld met een druk op de knop omgezet tot een beleefdere 'Wat wilt u van mij?'. Deze functie draait als een van de weinige op het toestel zelf.

De automatische schrijfstijlaanpassing werkt bij introductie van de S24-telefoons in het Nederlands, maar andere taalfuncties zijn voorlopig slechts beschikbaar voor de 13 meestgesproken talen ter wereld. Het maken van een samenvatting, transcriberen van voicememo's en de tolkfunctie tijdens telefoongesprekken zouden later dit jaar naar Nederland komen, zo zegt Samsung. Google heeft veel van de op taal gebaseerde AI-functies op zijn Pixel-telefoons nog steeds niet naar Nederland gebracht.

Lagere adviesprijzen voor de S24 en S24+

Waar de europrijzen van de Galaxy S23-toestellen met honderden euro's stegen ten opzichte van hun voorgangers, voert Samsung dit jaar prijsverlagingen door van 50 euro voor de Galaxy S24 en S24+, waarmee de S24 minstens 899 euro gaat kosten en de S24+ minimaal 1149 euro.

De goedkoopste versie van de S24 Ultra wordt juist 50 euro duurder ten opzichte van vorig jaar. Daarvoor krijg je wel een versie met 12GB werkgeheugen, terwijl het basismodel S23 Ultra met 8GB ram was uitgerust. Luxere geheugenvarianten van de S24 Ultra zijn een tientje goedkoper dan de S23 Ultra bij introductie. In de tabel hieronder staan de introductieprijzen voor alle opslagvarianten; merk op dat een preorder zoals gebruikelijk een korting of bonus kan opleveren. De drie toestellen liggen vanaf 31 januari in de winkels.