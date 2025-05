Dbrand: S-Pen-stylus werkt niet goed in combinatie met MagSafe-accessoires

Dbrand meldt dat de S-Pen-stylus van de Samsung Galaxy S23 Ultra en S24 Ultra niet correct meer functioneert zodra gebruikers zowel een MagSafe-hoesje als een MagSafe-lader inzetten om de smartphones op te laden. In dat geval zou er magnetische interferentie ontstaan.

Die interferentie is volgens Dbrand ook aanwezig bij het gebruik van alleen een MagSafe-hoesje voor Samsung S23- of S24 Ultra-telefoons, maar daar zou het haast niet op te merken zijn. De storing wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door de sterkte, de dikte en de diameter van de magneten die in een MagSafe-hoesje verwerkt zijn, al spelen er nog enkele factoren mee.

Het bedrijf schrijft op Reddit dat aanrakingen via vingers wel nog geregistreerd worden omdat magnetische interferentie daar geen invloed op heeft. Dbrand merkt ten slotte ook op dat Samsung sinds de introductie van de Galaxy Note 8 waarschuwt voor magnetische interferentie bij het gebruik van de S-Pen.