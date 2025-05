Benchmark toont dat Samsung Galaxy A35 Exynos 1380-soc krijgt

Er is een benchmarkresultaat opgedoken van de onaangekondigde Samsung Galaxy A35. De midrange-telefoon zou een Exynos 1380-soc van Samsung zelf krijgen.

De specificatie kwam naar boven in de Geekbench-entry van de telefoon. De Exynos 1380 is een midrangechip met vier Cortex-A78 processorkernen met een maximale kloksnelheid van 2,4GHz en vier Cortex-A55 kernen op 2GHz. Het grafische deel wordt geregeld door de Mali-GC68 MP5. De chip heeft wat draadloze connectiviteit betreft ondersteuning voor Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 en NFC.

Samsung gebruikte de soc eerder in zijn Galaxy A54, maar de A34 heeft een MediaTek Dimensity 1080. De Exynos 1380 scoorde in benchmarks in het testlab van Tweakers iets beter dan de Dimensity-soc, al waren de verschillen niet bijster groot.

Er kwamen twee maanden geleden al renders naar buiten van de A35. De telefoon meet 161,6x78,5x8,2mm, waarmee hij ongeveer even groot is als de Galaxy A34. De telefoon heeft platte zijkanten met rondingen op de plekken waar de knoppen zitten. De Galaxy A3x-telefoons komen doorgaans in het voorjaar uit en kosten tegen 400 euro. Ze behoren steevast tot de populairste modellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant.