Renders tonen Samsung Galaxy A35-smartphone

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy A35-telefoon. Het toestel heeft een cameragat in het scherm, in plaats van een inkeping.

Er zijn nog weinig specs, melden MySmartPrice en OnLeaks, maar de Galaxy A35 krijgt net als zijn voorganger een 6,6"-oledscherm met 2340x1080 pixels. De telefoon meet 161,6x78,5x8,2mm, waarmee hij ongeveer even groot is als de Galaxy A34. De telefoon heeft platte zijkanten met rondingen op de plekken waar de knoppen zitten. De Galaxy A3x-telefoons komen doorgaans in het voorjaar uit en kosten tegen 400 euro. Ze behoren steevast tot de populairste modellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant.