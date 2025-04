De Samsung Galaxy A-serie is de populairste serie midrange-Android-smartphones ter wereld. De fabrikant brengt deze toestellen elk jaar uit nadat de S-serie is geïntroduceerd. De midrangesmartphones van Samsung vinden altijd gretig aftrek, omdat ze betaalbaar zijn en redelijk meekomen met toestellen uit het duurdere segment. Dat geldt zeker voor de duurste twee A-toestellen die Samsung uitbrengt; dit jaar zijn dat de Galaxy A35 en A55. Daarnaast is Samsung sinds enkele jaren bezig met een uniform ontwerp voor de toestellen. Of het nou om de goedkoopste A-smartphone gaat of om het op een na duurste S-toestel, de smartphones lijken in grote lijnen steeds meer op elkaar. Dat geldt ook voor de software. OneUI staat op alle toestellen en de verschillen worden steeds kleiner.

Niet alleen uiterlijk en op softwaregebied brengt Samsung de smartphones steeds dichter bij elkaar, ook de specificaties van de smartphones komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Daarnaast worden de toestellen steeds krachtiger, waardoor ze langzaam naar de vlaggenschepen toe kruipen. Dit viel mij al op bij de A33- en A53-toestellen, en het verschil werd nog kleiner bij de A34 en A54. Bij die laatste twee lag ook de prijs een stukje dichter bij die van de duurdere telefoons. Dit jaar heeft Samsung de introductieprijs van de A35 en A55 niet verhoogd en die toestellen hebben dus een introductieprijs van 379 en 479 euro. Op papier krijg je voor dit geld wel meer telefoon dan vorig jaar; vooral de A35 lijkt een redelijk sprongetje te hebben gemaakt en dichter bij zijn grotere broer te liggen dan ooit. Toch betekent dit niet dat er niet meer naar de voorgangers gekeken moet worden. De A54 en A34 zijn behoorlijk in prijs gedaald en lijken daarom interessante toestellen. Ze kosten op het moment van schrijven respectievelijk 385 en 293 euro.

De verschillen tussen de A35 en A55 lijken op papier zo klein dat ik me afvraag of de A35 niet goed genoeg is als je op zoek bent naar een midrangesmartphone en of de 100 euro duurdere A55 je echt zoveel meerwaarde geeft. Daar komt bij dat het de voorgaande jaren is voorgekomen dat het model van een jaar eerder door prijsverlagingen de betere deal is. Dit zou in het geval van de A35 zeker goed uitkomen, aangezien deze op papier veel weg heeft van de A54. Wat lever je in als je voor de A35 gaat in plaats van de A55? Hoog tijd om dit uit te zoeken.