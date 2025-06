'Samsung Galaxy A55 komt over twee weken uit en is goedkoper dan voorganger'

Samsung zou de Galaxy A55 samen met de A35 in Europa over twee weken willen uitbrengen. De A55 kost daarbij volgens de Duitse site WinFuture 449 euro. Dat is 40 euro minder dan de adviesprijs van de A54 een jaar geleden.

De release is gepland voor 11 maart, schrijft WinFuture. De site staat bekend om het vroegtijdig publiceren van volledige specsheets en prijsdata over onaangekondigde smartphones. Dat gebeurt vaak in de paar weken of maanden voor de release. De prijs van 449 euro is lager dan die van 489 euro voor de Galaxy A54 een jaar geleden. Waardoor dat komt, vermeldt de site niet.

Het oledscherm van de A55 van 6,5" kan tot een maximale piekhelderheid komen van 1000 candela per vierkante meter, schrijft de site. Zoals zoveel telefoons van de afgelopen tijd is de toegenomen helderheid een van de verkoopargumenten voor een nieuw model ten opzichte van de vorige versies. Veel high-end telefoons zitten inmiddels boven 1500 of 2000 candela per vierkante meter.

Dat de Europese release dichtbij is, bleek ook al uit het online zetten van de supportpagina's in Nederland en andere Europese landen. Er gaan al maanden geruchten over de telefoon. Zo zou de soc een Exynos 1480 van Samsung zelf worden. Dat is een nieuwe soc met een gpu die in samenwerking met AMD is gemaakt. Eerder zaten dergelijke gpu's alleen in de S-serie van Samsung, zoals de S22 en S24.

De Galaxy A5x-serie van Samsung is een van de populairste lijnen van de fabrikant. De adviesprijzen liggen al enkele jaren tussen 400 en 500 euro, waarmee ze veel goedkoper zijn dan de Galaxy S-telefoons. Die prijzen dalen bovendien na release behoorlijk; zo is de A54 nu te koop voor rond 335 euro.