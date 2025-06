Samsung zet Nederlandse supportpagina onaangekondigde Galaxy A55 online

Samsung heeft de Nederlandstalige supportpagina van de Galaxy A55-smartphone online gezet. De midrange Galaxy A5x-modellen behoren tot de populairste telefoons op de smartphonemarkt. Samsung heeft de telefoon nog niet aangekondigd.

De pagina geeft niets weg over de specs of het ontwerp van de telefoon, maar bevestigt wel het bestaan ervan en het uitkomen in Nederland. In andere landen is meer informatie te vinden. Op de Portugese pagina is te zien dat de naam van de telefoon 'Galaxy A55 5G' wordt. Hoewel het toestel voor het eerst op de eigen site van Samsung verschijnt, kwamen er al eerder renders en specificaties naar buiten. Op de Franstalige site staat het daar verplichte repareerbaarheidsrapport. Samsung belooft onderdelen langer beschikbaar te houden voor de A55 dan bij de A54 het geval was en krijgt daarom een tiende punt meer. De telefoon scoort daarom 8,5/10.

Het toestel krijgt varianten met 128GB en 256GB aan opslag. Eerder bleek al dat de soc een Exynos 1480 van Samsung zelf wordt. Dat is een nieuwe soc met een gpu die is gemaakt in samenwerking met AMD. Eerder zaten dergelijke gpu's alleen in de S-serie van Samsung, zoals de S22 en S24.

Samsung heeft nog niet gereageerd op het verschijnen van de informatie. Het bedrijf presenteert zijn nieuwe Galaxy A-modellen doorgaans in maart.